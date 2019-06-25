Американским транснациональным корпорациям, вполне, может понравиться идея о необходимости изменения торговой практики Китая, предоставляющего субсидии своим государственным предприятиям и требующего, чтобы иностранные компании делились своими технологиями в обмен на доступ к китайскому рынку. Торговая практика Китая ставит иностранные компании в невыгодное конкурентное положение. Однако на фоне обостряющейся торговой войны между КНР и США у американских корпораций стоило бы спросить: какую цену они действительно готовы заплатить, чтобы заставить Китай изменить его торговую практику, пишет Сяо Гэн в статье для издания Project Syndicate.

Флаг США

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После окончания Второй мировой войны мировой порядок поддерживался тремя глобальными сферами — торговлей, инвестициями и финансами, а также информационными потоками, — в развитии которых транснациональные корпорации США всегда играли ведущую роль. В 2017 году объём мировой торговли товарами и услугами составил $46 трлн — 57% мирового ВВП. Годовой оборот в мировой иностранной валюте вырос в 22 раза, отчасти это было связано со снижением операционных издержек.

Однако в последнее время стремительно растёт роль потоков данных и информации. Согласно исследованиям Глобального института McKinsey, к 2016 году цифровые потоки стали оказывать большее влияние на рост ВВП, чем торговля товарами. Такие потоки включают в себя информацию, а также цифровые компоненты трансграничных сделок, связанных с товарами, услугами или финансами. По мнению многих в США, несбалансированность этих цифровых потоков наносит ущерб Соединённым Штатам. В качестве подтверждения своих слов, сторонники этого мнения ограничиваются лишь указанием на огромный дефицит торгового баланса США, который составил более $622 млрд долларов в 2018 году.

Miran Rijavec Доллары

Однако торговый дефицит не учитывает доход американских компаний, получаемый на территории иностранных государств. В 2016 году в зарубежных странах объём продаж транснациональных корпораций США, включая их иностранные филиалы, составил $5,8 трлн. На фоне этой цифры меркнет не только прямой экспорт США, который в 2016 году составил $2,2 трлн, но и объём продаж всех иностранных транснациональных корпораций на американском рынке ($4,1). Таким образом, если говорить о продажах на внешних рынках, то в 2016 году США получили «профицит» в размере $1,7 трлн — в три раза больше, чем дефицит торгового баланса США в 2019 году ($502 млрд).

При этом соотношение зарубежных продаж к прямым иностранным инвестициям (ПИИ) указывает на то, что транснациональные корпорации США могут удвоить свои первоначальные инвестиции. Географически многонациональные продажи и ПИИ США сосредоточены в основном в ЕС. В 2016 году европейские продажи транснациональных корпораций США достигли $2,8 трлн, или чуть менее половины мирового объёма. Но ПИИ составили $3,3 трлн, а это означает, что на каждый доллар ПИИ пришлось 0,85 доллара от продаж. Таким образом, для транснациональных корпораций США ЕС представляет собой рынок ниже среднего уровня.

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), который занимает второе место с точки зрения объёма продаж американских транснациональных корпораций и торговли США, представляет собой более прибыльный рынок по сравнению с ЕС. На долю АТР пришлось чуть более 29% экспорта США в 2018 году, но 39,5% импорта. Однако возвращаясь к цифрам 2016 года, объём продаж транснациональных корпораций США в АТР составил $1,58 трлн, а объём прямых иностранных инвестиций — $881 млрд. На каждый доллар инвестиций в АТР, транснациональные корпорации США получили $1,80 от продаж.

Kentaro IEMOTO Пекин

Одна страна в АТР существенно выделяется на фоне остальных: Китай. В 2016 году объём продаж транснациональных корпораций США в КНР составил $345,3 млрд, а уровень инвестиций составил $97,3 млрд. Таким образом, в 2016 году соотношение продаж и ПИИ достигло впечатляющего уровня в 355% по сравнению с 267% в 2009 году. В ЕС наблюдалась обратная тенденция, уровень соотношения продаж и ПИИ снизился со 123% в 2009 году до 85% в 2016 году.

Объём продаж американских компаний в Китае затмевает собой объём продаж китайских компаний в США, который в 2016 году составил всего $35 млрд. Если брать в расчёт данный показатель, то «профицит» США составит $310 млрд. Это на $2 млрд больше, чем двусторонний торговый дефицит США с КНР, а это означает, что учитывая трансграничную торговлю и зарубежные продажи, позиции США и Китая примерно сбалансированы между собой. Между тем американские транснациональные корпорации продолжают получать огромные прибыли в Китае — прибыли, которые при отсутствии непродуманных торговых интервенций продолжат расти.

Cory Denton Штаб-квартира IBM в Пекине

Проблема заключается в том, что торговая война Трампа как раз представляет собой такую непродуманную торговую интервенцию. Если он продолжит наращивать торговую эскалацию с КНР, то американские транснациональные корпорации окажутся, если перефразировать Трампа, самыми большими неудачниками.

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Потери американских транснациональных корпораций не ограничатся лишь падением уровня продаж. Затяжная американо-китайская торговая война ослабила бы глобальный экономический рост и цены на активы, поскольку сочетание более высоких цен и более низких объёмов торговли может привести к запуску замкнутого цикла снижения прибыли и инвестиций.

Предвидя возможные риски, более 500 американских компаний и 140 групп, представляющих производителей, розничных торговцев и другие отрасли промышленности, направили Трампу письмо с просьбой не вводить дополнительные торговые пошлины на китайские товары, а сосредоточиться на торговых переговорах с самым быстрорастущим потребительским рынком в мире. Если кто-то и сможет убедить Трампа в необходимости изменения курса, так это корпорации США. Но когда имеешь дело с Трампом, ни в чём нельзя быть уверенным.