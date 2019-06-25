Президент США Дональд Трамп назначил нового главу министерства обороны США на фоне обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном. Трамп заявил 18 июня, что министр сухопутных войск США Марк Эспер станет новым исполняющим обязанности министра обороны, а с 21 июня выдвинет его кандидатуру на пост министра обороны. Некоторые эксперты в области безопасности обеспокоены тем, что иранский кризис может отвлечь США от главной задачи в сфере безопасности — конкуренции с крупными мировыми державами, такими как Россия и Китай. Однако, будучи министром сухопутных войск, Эспер всегда подчёркивал приоритетность конкуренции с крупными мировыми державами по отношению к другим угрозам. Следует ожидать, что Эспер сохранит свой подход и на должности главы оборонного ведомства, пишет Кристиан Тротти в статье для издания Atlantic Council.

Archive.defense.gov Пентагон

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Для того чтобы сделать прогноз относительно будущих действий Эспера, важно обратить внимание на период, когда он занимал пост министра сухопутных войск США. Также важно то, что начальник штаба сухопутных войск генерал Марк Милли может занять должность председателя объединённого комитета начальников штабов в конце 2019 года. Предыдущая деятельность Эспера и Милли может дать представление о будущей траектории движения оборонного ведомства, когда во главе Пентагона окажутся представители сухопутных войск.

U.S. Army Марк Милли

Будучи министром сухопутных войск, Эспер всегда указывал на то, что для него главная задача заключается в модернизации американской армии, чтобы подготовить её к будущим войнам, особенно против России и Китая. Ранее, 17 мая, Эспер выступил с докладом «Будущее армии в конкуренции с крупными мировыми державами». По словам Эспера, модернизация вооружённых сил КНР и России предоставила этим странам широкий спектр возможностей, которые снизили возможности США в плане перехвата инициативы на поле боя. Армия США, сфокусированная на борьбе с боевиками в Ираке и Афганистане, оказалась недостаточно мощной для борьбы или сдерживания России или Китая. Таким образом, так же как после провала во Вьетнамской войне, США должны вновь переориентировать свои вооружённые силы с борьбы с различными повстанческими группами на конфликт с крупными мировыми державами.

«История учит нас, что подготовка к войне не провоцирует агрессию, это было бы ошибочным предположением… Si vis pacem, para bellum (хочешь мира — готовься к войне)», — заявил Эспер в ходе своего выступления в Атлантическом совете. Таким образом, заняв должность министра обороны США, Эспер почти наверняка продолжит поддерживать модернизацию американских военных, дабы лучше подготовить их к победе в будущих войнах, и чтобы этих войн никогда не было.

Jbsa.mil Марк Эспер

Закономерным результатом такого подхода станет то, что американские военные сфокусируют своё внимание на «overmatch» (превосходстве другого в силе или умении). Такой подход хорошо согласуется с политикой США при администрации Трампа. «Оvermatch» предполагает превосходство США во всех военных областях после окончания холодной войны. Эспер всегда считал, что США могут сохранить своё военное превосходство в эру конкуренции с крупными мировыми державами. Нет никаких оснований полагать, что, став главой Пентагона, Эспер изменит свои взгляды, особенно учитывая то, что он всегда подчеркивал важность «поддержания благоприятных балансов сил» за рубежом.

Поддержание благоприятного баланса сил требует новых ресурсов для противодействия современным возможностям России и Китая. С точки зрения Эспера, в конфликте будущего американским военным придётся столкнуться с кибератаками против сетей США, высокоточными ракетами большого радиуса действия, угрожающими безопасности передовых операционных баз, вездесущими детекторами, которые повлияют на мобильность войск на поле боя, а также вражескими самолётами, которые могут лишить США традиционного преимущества в воздухе.

U.S. Navy Американские солдаты

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Чтобы подготовить армию США к будущим конфликтам, американские военные одновременно должны использовать уже имеющиеся системы вооружений и инвестировать средства в развитие новых видов оружия. Соответственно, под руководством Эспера оборонное ведомство США может сосредоточить свою программу модернизации на следующих направлениях: высокоточное оружие дальнего радиуса действия, включая гиперзвуковые ракеты и новые артиллерийские системы; боевые машины нового поколения; интегрированная воздушная и противоракетная оборона; наращивание огневой мощи солдат.

Если Сенат утвердит кандидатуру Эспера на пост министра обороны США, то главной задачей для него станет стабилизация курса в направлении конкуренции с крупными мировыми державами на фоне внешних угроз и внутренних сомнений. Судя по его деятельности на посту министра сухопутных войск, Эспер справится с этой задачей.