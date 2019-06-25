Космос традиционно представлял собой сферу деятельности великих мировых держав. Из-за высокой стоимости космических технологий меньшие государства, такие как Австралия, полностью зависели от крупных держав в плане запуска спутников на околоземную орбиту. Однако ситуация в космической сфере стремительно меняется. Возрождение глобального интереса к космосу привело к развитию новых технологий и серьёзным изменениям в отношении к космосу, пишет Лорен Ханли в статье для издания The Strategist.

Official SpaceX Photos Старт космической ракеты

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Ранее большинство направлений, связанных с космосом, развивались за счёт государства, сейчас же появляются и частные игроки. Начался новый этап развития мировой космонавтики, получивший название «Space 2.0», который включает в себя стандартизацию компонент спутниковых платформ и модульные принципы построения космических аппаратов (КА); распределённые системы наземных комплексов управления и приёма информации; межспутниковую связь и ретрансляцию служебной информации, а также автоматическую сборку КА на орбите из модульных компонентов. В рамках «Space 2.0» ставку делают на недорогие системы для создания универсальных спутниковых «созвездий». Недорогие космические технологии облегчили вхождение малых государств в космическую сферу, т. е. привели к так называемой «демократизации космоса». В 2017 году в мировой космической отрасли произошло 100-процентное увеличение общего числа развёрнутых космических аппаратов, включая 200-процентное увеличение числа коммерческих космических аппаратов.

U.S. Air Force Космические спутники

Последствия этого бума в мировой космической промышленности оказали влияние и на Индо-Тихоокеанский регион. В Австралии, например, появилось Австралийское космическое агентство, в обязанности которого входит содействие развитию гражданской промышленности и разработка необходимой нормативной базы. В рамках «Space 2.0» Австралия могла бы превратиться в глобальный центр по развитию космической техники, сделав упор на исследования и разработки в таких областях, как микро — и наноспутники, робототехника, синтетическая биология. Учитывая то, что 90% оборонного потенциала Австралии зависит от космических технологий, безопасность страны в значительной степени зависит от способности использования этих технологий.

Во всём регионе прослеживается тенденция, в рамках которой страны стремятся организовать выпуск спутников собственного производства. Индонезия, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур и Вьетнам делают ставку на развитие отечественных космических технологий. Двустороннее и многостороннее сотрудничество позволило бы добиться быстрых достижений в космической науке и техники. Например, Индонезия в сотрудничестве с Берлинским техническим университетом создала микроспутник LAPAN-A1. Позднее Индонезия осуществила запуск с индийского космодрома первых двух спутников собственного производства: LAPAN-A2 — в 2013 году и LAPAN-A3 — в 2014 году. В течение следующих двух десятков лет Индонезия планирует заняться развитием собственного пускового потенциала. Свою первую ракету отечественного производства Индонезия может запустить уже в 2019 или 2020 году.

Таиланд придерживается аналогичного подхода. Агентство геоинформатики и космических технологий Таиланда сотрудничает с Airbus в рамках создания геоинформационной системы THEOS-2. В соответствии с партнёрским соглашением тайские инженеры примут участие в разработке комплексной геоинформационной системы: двух спутников дистанционного зондирования Земли и наземного сегмента системы. В один прекрасный день Таиланд может превратиться в производителя и экспортёра малых и микроспутников.

Австралия не должна остаться просто сторонним наблюдателем за бумом в космической промышленности. Вместо этого, Канберра должна наладить активное сотрудничество со своими соседями. Новый этап развития мировой космонавтики позволил снизить стоимость космических технологий и расширил доступ в космос, однако далеко не все государства развивают собственный космический потенциал. Например, Бруней, Папуа-Новая Гвинея и Соломоновы острова не располагают необходимыми ресурсами и опытом для развития отечественной космической отрасли, но всё же они могут присоединиться к частным проектам для снижения стоимости доступа к космическим технологиям. Подобная ситуация открывает новые возможности для австралийской космической промышленности, но одновременно с этим создаёт ряд проблем для оборонной промышленности.

Австралия ночью. Снимок из космоса +

Региональная конкуренция обостряется. Китай уже организовал поставки спутников в развивающиеся страны и намерен расширить данный рынок благодаря своей инфраструктурной инициативе «Один пояс — один путь». Сеть китайских спутников связи, расположенных над Азиатско-Тихоокеанским регионом, может превратиться в проблему для региональной безопасности. Таким образом, Австралия должна сохранить за собой конкурентное преимущество в данной сфере, позаботившись о том, чтобы развитие космических технологий не превратилось в угрозу для национальных интересов страны.

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Сотрудничество с соседними странами в области спутниковых технологий и пусковых возможностей способствовало бы усилению коммерческой конкуренции, привлечению международных космических инвестиций и укреплению оборонного потенциала. Для этого Австралия сначала должна чётко заявить о своей приверженности развитию космических технологий. Недавно опубликованная гражданская космическая стратегия Австралии, указывающая на необходимость участия в международных партнёрствах. Страна сделала шаг в правильном направлении. Однако эта стратегия делает акцент на сотрудничестве с западными государствами и практически не рассматривает возможности сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Этап «Space 2.0» заложил основы для бурного развития промышленности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. У Австралии пока есть возможность скорректировать свою космическую стратегию, чтобы возглавить региональный процесс развития космической отрасли. Если Австралия хочет укрепить безопасность региона с помощью космических технологий и проложить путь для развития промышленности, ей необходимо развивать более тесное сотрудничество со своими соседями уже сейчас, а не через 2−3 года или 10 лет.