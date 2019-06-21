Напряжение между Ираном и США продолжает повышаться. Подтверждённым фактом стало уничтожение иранской противовоздушной обороной американского стратегического разведывательного беспилотника RQ-4A Global Hawk в морской модификации BAMS-D. Вашингтон официально признал потерю, а Тегеран уже продемонстрировал часть обломков. При этом представители США утверждают, что беспилотник летел в нейтральном воздушном пространстве, тогда как по мнению иранских военных BAMS-D был сбит вследствие нарушения им государственной границы их страны. Что за беспилотник был сбит и каковыми могут быть международные последствия этого происшествия?

Northropgrumman.com RQ-4A Global Hawk

Ставки повышаются — эффективные переговоры или война?

Надо сказать, что история со сбитым американским беспилотником оказалась далеко не первой в ряду событий, повысивших накал в отношениях США и Ирана до опасных значений. Всё началось с выхода США из ядерной сделки с Ираном после прихода к власти Дональда Трампа и восстановления набора очень жестких антииранских санкций, в том числе запрещающих приобретение иранской нефти. После были многие взаимные враждебные заявления, всего неделю назад случился инцидент с таинственным нападением на гражданские танкеры в Оманском заливе.

Подробнее: США обвиняют Иран в нападении на танкеры в Оманском проливе. Casusbelli?

Что касается BAMS-D, то это крупнейший в американском арсенале беспилотник — один из пяти прототипов, созданных на основе стратегических разведчиков RQ-4A Global Hawk компанией Northrop Grumman как этап разработки полноценной морской модификации MQ-4C Triton. Что касается характеристик аппарата, то он способен находиться в воздухе до 36 часов, обладает крейсерской скоростью примерно в 575 км/ч и может в течение одного вылета покрыть расстояние, превышающее 20 000 км, при этом высота полёта как правило составляет 18 км, однако для более эффективного наблюдения за кораблями он может опускаться и ниже. Стоимость одной машины с учётом средств, вложенных в НИОКР достигает $222 млн.

Доподлинно определить — нарушил ли беспилотник воздушное пространство Ирана — теперь уже практически невозможно, однако тот факт, что обломки были быстро обнаружены иранскими военными, говорит о том, что аппарат, вероятнее всего, упал неподалёку от побережья и, возможно, действительно находился над территориальными водами, а не в нейтральном воздушном пространстве. Беспилотник был сбит зенитным ракетным комплексом (ЗРК) 3rd Khordad, во многом напоминающим российский «Бук». Согласно официальным тактико-техническим характеристикам, он может поражать цели на дальности до 105 км — это цифра возможно и преувеличена, однако ЗРК в любом случае показал высокую эффективность, поразив одной зенитной ракетой такую непростую цель как Global Hawk. Более того, в каком-то смысле этот успех иранской системы противовоздушной обороны (ПВО) может даже привести к некоторой деэскалации, так как это очередное свидетельство того, что война с Ираном не будет такой «легкой прогулкой», как кампании против Ирака в 1991 и 2003 годах.

Надо сказать, что реакция США на произошедшее событие выглядела очень странно — сначала появились сливы в The New York Times и Reuters о том, что Дональд Трамп дал приказ нанести удар по позициям иранских средств ПВО, но отменил его в последнюю минуту. Позже это своим сообщением в социальной сети Twitter подтвердил сам Трамп — якобы он отменил решение об ударе за 10 минут до него из-за информации одного из генералов о возможных жертвах в 150 человек. Иранцы на это ответили заявлением о том, что могли сбить также и американский патрульный противолодочный самолёт P8 Poseidon, также нарушивший воздушное пространство Ирана, но осознанно не стали этого делать, так как их задачей было «предупредить американских террористов».

Вполне логично предположить, что обе стороны сильно приукрасили детали и никакого реального американского плана атаковать не было, как и не было на прицеле иранских ПВО самолёта P8. Однако заявления обеих сторон оставляют надежду на переход к переговорам, а не войне — ставки уже подняты довольно высоко, причём происходит это пока явно не по американскому сценарию. Попытаются ли американцы склонить ситуацию в свою пользу — вопрос открытый, однако это сделать возможно только ещё большим поднятием ставок, что рискованно со всех точек зрения: появятся как военные риски, так и вероятность дальнейших публичных поражений, как в случае с Global Hawk.