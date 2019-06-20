Старшие научные сотрудники Института Брукингса, специализирующийся на вопросах обороны, Майкл Эдвард О'Хэнлон и Фрэнк Роуз приветствуют дебаты о военном бюджете США при условии, что никто не будет требовать фактического сокращения оборонного бюджета, пишет Дэниел Ларисон в статье для издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

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«Энергичные дебаты в сфере обороны приветствуются, и те, кто хочет поднять фундаментальные вопросы о роли Америки в мире, включая её участие в продолжительной войне против террористов, имеют на это полное право. Но сокращение оборонного бюджета на $200 млрд — это недопустимо большая цифра для мира, в котором существует множество угроз, включая сегодняшнюю реваншистскую Россию, наступающий Китай, напористый Иран и ядерную Северную Корею», — считают сотрудники Института Брукингса.

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О'Хэнлон и Роуз пытаются остановить дебаты до того, как они начнутся. Если они приветствуют энергичные дебаты и признают, что другие имеют право поднимать фундаментальные вопросы о роли США в мире, они не могут исключить вопрос, связанный со значительным сокращением военных расходов, не доказав предварительно, что нынешний уровень оборонных расходов действительно необходим для обеспечения безопасности США. Они указывают на обычный список противников в качестве основной причины, по которой военный бюджет не может быть сокращён. Но для того, чтобы действительно поверить в важность этой причины, нужно значительно преувеличить угрозы, исходящие от каждого из противников. США слишком долго пытались сделать слишком много в слишком многих местах, и непомерно огромный военный бюджет является тому подтверждением.

Ежегодное увеличение бюджета Пентагона для того, чтобы увековечить милитаризованную внешнюю политику США и зарубежные конфликты, не является признаком силы и лишь подталкивает США к безрассудному поведению, которое имеет мало или ничего общего с национальной безопасностью США. Вашингтону необходимо гораздо более дисциплинированно подойти к распределению ресурсов на цели национальной безопасности, а для этого требуется более дисциплинированный подход в области определения приоритетов. Это означает, что США должны научиться определять и делать выбор между тем, что является действительно жизненно важным для США, и тем, что является необязательным. Соединённые Штаты не смогут надзирать за всем миром, если военный бюджет будет сокращён, так может сначала нужно перестать надзирать за всем миром.

Сотрудники Института Брукингса не хотят, чтобы кандидаты в президенты США от Демократической партии поднимали вопрос о серьёзном сокращении оборонного бюджета. Нельзя сказать, что они приводят убедительные аргументы:

Демократы должны избегать соблазна двигаться в направлении, которое избрал Макговерн, обрекший партию на постоянные неудачи, начиная с 1970-х годов, поскольку это позволило бы Дональду Трампу баллотироваться на платформе Рейгана и превратиться в основного кандидата, который выступает за сильную национальную оборону. Хуже того, из-за предвыборной кампании в стиле Макговерна такие лидеры, как Ким Чен Ын, а также Владимир Путин и Си Цзиньпин, могли бы почувствовать американскую слабость, если бы демократ с подобной повесткой дня оказался бы в Белом доме.

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О'Хэнлон и Роуз считают само собой разумеющимся то, что бесконечное увеличение оборонного бюджета означает укрепление обороны, и поэтому они полагают, что призыв к сокращению военных расходов связан с определёнными политическими рисками. Однако страна и мир уже не те, чтобы были почти 50 лет назад. Холодная война закончилась, а реальные угрозы, с которыми сталкиваются США, не так уж велики. Вашингтону нет необходимости ежегодно тратить более $700 млрд. Единственный способ сократить оборонные расходы — прекратить участие в многочисленных войнах, в которых в настоящее время участвует наше правительство.

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Нам говорят, что в данном случае лидеры других государств почувствуют «американскую слабость», однако единственная вещь, которая действительно сигнализирует о слабости, — это неспособность США выбраться из бесконечных конфликтов, продолжающихся в течение десятилетий, и наличие политического класса, который боится показаться «слабым» и поэтому не прекращает эти конфликты. Если бы США сократили свои общие военные расходы и прекратили растрачивать ресурсы на ненужные войны, мы заняли бы более сильную позицию по сравнению с сегодняшней. Для других стран нет ничего более желанного, чем почти 20 лет, которые США потратили, нанося себе постоянный ущерб из-за бесконечных войн, и нет ничего более эффективного с точки зрения укрепления положения США в мире, чем прекращение этих войн. Как однажды сказал известный американский дипломат Джордж Кеннан, «в глазах этого мира большего уважения можно добиться благодаря решительной и мужественной ликвидации необоснованных позиций, чем самым упорным преследованием экстравагантных или бесперспективных целей».

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О'Хэнлон и Роуз хотят, чтобы кандидаты от Демократической партии навсегда остались в «оборонительной позиции». Я надеюсь, что демократические кандидаты в президенты США, которые будут участвовать в выборах 2020 года, отвергнут этот совет и вместо этого предложат реальную альтернативу. Мне кажется, что большинство американцев положительно отреагировали бы на подобную альтернативу.