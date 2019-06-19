Asia Times: США не разделяют мечту Моди о новой Индии

Александр Белов, , 08:42 — REGNUM

После победы премьер-министра Индии Нарендры Моди на недавних выборах и начала его второго срока в должности премьер-министра Индии Вашингтон решил усилить давление на Нью-Дели. В прошлом месяце, 31 мая, в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что Индия больше не сможет пользоваться уступками и исключениями в торговле, которыми она пользовалась ранее, пишет Цзан Джингвей в статье для издания Asia Times.

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Соединённые Штаты стали подавлять Индию, пока она ещё не превратилась в мировую торговую державу. Ирония ситуации заключается в том, что в начале июня тогдашний исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан выступил за «свободную и открытую Индо-Тихоокеанскую» стратегию в рамках международной конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) «Шангри-Ла Диалог». Это указывает на то, что Соединённые Штаты рассматривают индийское правительство в качестве геополитической шахматной фигуры, необходимой для сдерживания региональной политики Китая, а не в качестве равноправного партнёра.

Было высказано предположение, что администрация Трампа лишила Индию торговых льгот из-за того, что Нью-Дели не предоставил американским компаниям справедливый и разумный доступ на индийский рынок в ряде отраслей, из-за чего компаниям США пришлось столкнуться с негативными последствиями. Это весьма типично для Трампа. Вновь введение санкций оправдано «несправедливыми практиками в отношении Соединённых Штатов».

Если не вдаваться в подробности, то американское руководство перешло в наступление, потому что у Соединённых Штатов есть дефицит торгового баланса с Индией. До тех пор, пока США имеют торговый дефицит с той или иной страной, они считают, что эта страна применяет несправедливые практики в отношении Вашингтона.

Индия превратилась в развивающуюся державу и превзошла Китай, поскольку её экономика является самой быстрорастущей в мире. Со временем Индия может превзойти Китай в экономическом плане. Однако в долгосрочной перспективе Соединённые Штаты точно не позволят Индии превратиться в потенциального конкурента, который теоретически мог бы бросить вызов Соединённым Штатам.

Можно сказать, что решение американской администрации об отмене торговых льгот, которыми ранее пользовалась Индия, является предупреждением для остальных развивающихся стран. После того, как Запад столкнулся к масштабным ущербом в момент глобального экономического кризиса 2008 года, он решил изменить свою позицию в отношении развивающихся стран, таких как Индия и Китай. Во-первых, Запад не намерен признавать ни рыночный статус Китая, ни его статус развивающейся страны. Исключение Индии из американской всеобщей системы торговых преференций замедлит процесс превращения Индии в торговую сверхдержаву. Мечта нынешнего индийского премьер-министра о «новой Индии» может так и остаться мечтой из-за политики администрации Трампа.

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Однако Индия по-прежнему надеется разрешить любой торговый спор до начала саммита G-20 в Осаке (Япония), который состоится в этом месяце. Под давлением со стороны американской администрации Индия уже отказалась от импорта иранской нефти.

Несмотря на то, что после исключения Индии из всеобщей системы торговых преференций США последствия для Нью-Дели не будут настолько серьёзными, как последствия, с которыми столкнётся Китай из-за американских торговых пошлин, введённых против КНР в рамках торговой войны, это решение США всё же представляет собой серьёзную неудачу для индийской торговли. Основное внимание сосредоточено на дефиците торгового баланса, и Соединённые Штаты готовы предпринять все необходимые меры для того, чтобы ликвидировать дефицит своего торгового баланса.