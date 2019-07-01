Чувашия оказалась в центре федерального антидопингового скандала. Он начал разворачиваться 17 июня с «шокового» заявления РУСАДА о том, что 33 спортсмена подозреваются в нарушении антидопинговых правил, при этом более половины — это легкоатлеты. Для Чувашии, которая на международной и олимпийской арене славится спортивными ходоками и в целом школой лёгкой атлетики, это стало большим ударом по всей спортивной отрасли. На фоне ареста бывшего президента УЕФА Мишеля Платини скандал в Чувашии отошёл на второй план, но набрал новую силу после совместной пресс-конференции минспорта и минздрава республики, а также комментария главы Чувашии Михаила Игнатьева, лишь подлившего масла в информационный «огонь», и последующего публичного ответа генерального директора РУСАДА Юрия Гануса. Сегодня, 19 июня, последний сообщил, что фигурантами дел могут оказаться более 60 спортсменов из Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинг

Наблюдатели полагают, что одной Чувашией РУСАДА не ограничится, так как федеральная власть хочет показать мировому спортивному сообществу, что она «ещё лучше, ещё ревностнее борется с допингом в своей стране, чем международные контролирующие органы». И Чувашия «в этом противостоянии с федеральными структурами» нарвётся «на ещё большие неприятности».

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Напомним, 17 июня РУСАДА распространило сообщение о том, что в течение двух лет, с июня 2017 по июнь 2019 года, отдел расследований агентства провёл «серию мероприятий, в результате которых были выявлены и зафиксированы факты использования запрещённого метода в одном из спортивных училищ» в Чувашии. Опрошено более 140 человек. По результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом спортсменов. Первоначально сообщалось о том, что по 33 спортсменам (из них более половины, 17 человек, — легкоатлеты) планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил. А уже 19 июня стало известно, может быть открыто не менее 60 новых дел.

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С чего всё началось

Известна точная дата, когда республика особо заинтересовала антидопинговую полицию, — 8 июня 2017 года. В прессе ранее сообщалось, что из постановления об уголовном деле следовало, что «8 июня 2017 года неустановленное лицо, работая в одном из медицинских учреждений города Чебоксары, незаконно использовало в отношении спортсмена препарат, запрещенный для использования в спорте, что является нарушением антидопингового правила». В РУСАДА заявляют, что «по представленным медицинским учреждением документам спортивный врач не была информирована, так как была в отпуске и ей не сообщили, что использование запрещённого метода в спорте может привлечь к уголовной ответственности»:

"Указанный врач на протяжении нескольких лет является спортивным врачом и обязана быть не только официально ознакомленной, но и соблюдать антидопинговые правила».

Дело дважды открывали, затем прекращали. Власти Чувашии упирают на то, что Ленинский районный суд Чебоксар в феврале 2019 года издал постановление «о прекращении производства по данным фактам».

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Заместитель главного врача Республиканского центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины минздрава Чувашии Александр Егоров на пресс-конференции пояснил, что препарат по медицинским показаниям был назначен члену сборной России по велоспорту во внесоревновательный период и не входит в список запрещённых, «речь идёт об объёме вводимого лекарственного препарата» — 250 мл при нормативе не более 50 мл.

«При этом медицинские работники учреждения пришли к единому мнению, что указанный метод запрещён в объёме более 50 мл непосредственно за шесть часов до соревнований, что привело к ошибочной тактике работы со спортсменами. После выявления указанного факта нарушения работа сотрудников учреждения была приведена в соответствие с требованиями действующего законодательства», — сказал Александр Егоров, подчеркнув, что в дальнейшем подобные «нарушения не регистрировались».

«Факт был. Мы его не отрицаем», — подтвердила первый заместитель министра здравоохранения Чувашии Ирина Виноградова, подчеркнув, что «судебную, правовую оценку» дал Ленинский районный суд Чебоксар.

Наталия Николаева ИА REGNUM Чебоксары. Михаил Богаратов, Ирина Виноградова, Александр Егоров

Александр Егоров предположил, что когда проводились следственные действия в связи с происшествием в 2017 году, полицейские РУСАДА изучали медицинскую документацию и карточки спортсменов. По его мнению, тогда «принималось решение о том, кого можно включить в эти списки и с кем можно продолжить работать». Было отмечено, что в 2017 году «нами предпринимались попытки получить разъяснения данного положения» (постановления правительства РФ от 28.03.2017 г. «Об утверждении перечня субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, для целей статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации») РУСАДА, которые «не увенчались успехом, ответа не получили»:

"Возможно, если бы мы тогда смогли наше взаимодействие наладить, возможно, таких последствий не было».

«Шоковая информация»: Чувашия дала опровержение

Министр спорта и физической культуры Чувашии Михаил Богаратов признался, что информация РУСАДА «для нас явилась немножко шоковой и не совсем были, честно говоря, готовы». По его словам, «официальной информации» от антидопингового агентства по состоянию на 18 июня в Чувашии не было. В том числе неизвестны имена спортсменов, в отношении которых могут быть заведены дела за нарушение антидопинговых правил.

«Есть применение допинга, а есть нарушения процедурных правил. Применения допинга, я вас уверяю, в нашей республике на данный момент нет. В тот период, о котором они (РУСАДА — прим. ИА REGNUM) говорят, тоже не было», — заявил министр спорта Чувашии, заверив, что «мы примем все меры, чтобы защитить честь мундира чувашского спорта».

Глава спортивного ведомства Чувашии предположил, что причиной того, что антидопинговое агентство «выплеснуло информацию, а мы её вынуждены комментировать», «в какой-то части стало то решение, что уголовное дело было закрыто»:

"Может быть, какая-то обратная кампания началась. Нам трудно комментировать… Мы с Минспорта связывались в этой части. Они нам тоже комментариев не дали. Даже вышестоящий орган… для них шоком было».

Анализ крови

В спортивном ведомстве Чувашии заявляют, что в плане антидопинговой «профилактической работы» в республике «делается огромный объём работы», что «мы даже какие-то нормы перекрываем в части какой-то профилактической работы». И заверяют, что когда полицейские РУСАДА «прибывают на территорию республики на какие-то соревнования, им предоставляем полные и всеобъемлющие условия для контроля наших спортсменов».

"Работу ведут в оперативном порядке, не спрашивают ни директора, ни тренера. Спортсмена приглашают и спрашивают или проводят опрос».

Глава РУСАДА ответил

На заявление РУСАДА отреагировал глава Чувашии Михаил Игнатьев, заявив РБК, что не склонен доверять информации о применении местными спортсменами допинга, так как не видел никаких материалов по этому делу.

«Пока это все как фейковые новости. Я никаких материалов не видел, по поводу того, что сегодня говорят, нужна комплексная оценка. Спортсмены нашей республики допингом никогда не увлекались. Скорее всего, можно предполагать, что это что-то надуманное. Но пока материалов не видел, ничего не могу сказать. Презумпция невиновности — конституционное право каждого человека», — приводится комментарий Игнатьева.

На что отреагировал 19 июня на пресс-конференции генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

«Интересно посмотреть на выводы правоохранительных органов. Глава республики сказал, что ему это расследование напоминает фэйкньюс. Посмотрим, что скажет ИААФ (Международная ассоциация легкоатлетических федераций — ИФ)», — цитирует Гануса агентство «Интерфакс».

Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обратилась к властям Чувашии с просьбой разобраться в ситуации и «организовать тщательную проверку выполнения антидопинговых правил должностными лицами и тренерами, имеющими отношение к подготовке легкоатлетов».

В числе первых отреагировал автор фильмов о допинге в российском спорте, немецкий журналист Хайо Зеппельт. В «Твиттере» он, в частности, написал:

«33 российских спортсмена под подозрением в употреблении допинга. Расследование опубликовано РУСАДА. Интересное развитие ситуации. О чем это говорит? 1. Допинговая культура не исчезла. 2. Доверие означает также умение поставить проблему и предпринять серьёзные меры по ее решению».

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Кто «святее папы римского»

Лидер фракции «Справедливой России» в Госсовете Чувашии Игорь Моляков считает, что подобные масштабные проверки коснутся не только Чувашии, но и других регионов. И будут использованы все возможные формы, даже использование разрешённых препаратов, если они вводятся с нарушением нормативов. И связано это с предстоящими крупными соревнованиями.

«Конечно, это позорище для Чувашии. Безусловно, федеральная власть решает свои проблемы: она хочет показать перед Олимпийскими играми, другими международными соревнованиями, что после восстановления доверия международных органов по контролю за употреблением допинга стали вообще святее папы римского. Никто Чувашию специально не выбирал, пойдёт и дальше это, в другие регионы. Вот только Чувашии следовало не устраивать встречную информационную кампанию», — полагает парламентарий.

По его словам, ситуация напоминает скандал с заявлением руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева о том, что «есть учителя, которые получают мало», но «порядочные, добросовестные, трудолюбивые нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату». И сколько ни «пыжился Васильев, упёрто доказывая свою правоту и что его неправильно поняли», ситуация только ухудшалась и усугублялась.

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«С одной стороны, федеральная власть в лице РУСАДА хочет показать, что они все святые и даже ещё лучше, ещё ревностнее борются с допингом в своей стране, чем международные контролирующие органы. С другой стороны, власть в Чувашии находится в истерике и непонятном состоянии. И каждый такой пинок очень обиден. Но при этом начинают из локальных фактов раздувать из мухи слона. Неужели кто-то верит, что Игнатьев или новый министр спорта Чувашии выиграют в этом противостоянии с федеральными структурами? Они нарвутся на ещё большие неприятности».