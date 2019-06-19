Когда сенат США не поддержал кандидатуру Джона Тауэра на пост министра обороны, то бывшему президенту Соединённых Штатов Джорджу Бушу-старшему потребовался всего один день на то, чтобы найти подходящую замену. Кандидатуру тогдашнего лидера меньшинства в палате представителей Дика Чейни быстро поддержали в сенате, пишет Джонатан Бернштейн в статье для издания Bloomberg.

David B. Gleason Пентагон

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Парламент поддержал кандидатуру Чейни 9 марта 1989 года, а 21 марта 1989 года его привели к присяге. Потребовалось всего 12 дней. Говоря современным языком, администрации Буша-старшего потребовалось чуть больше времени на то, чтобы получить нового главу Пентагона, чем бывший помощник президента США по коммуникациям Энтони Скарамуччи занимал свой пост (с 21 по 31 июля 2017 года). Проще говоря, Бушу-старшему потребовался период, продолжительностью в один «Скарамуччи».

После того, как кандидат на пост министра обороны Патрик Шанахан отказался возглавить Пентагон, американской администрации, похоже, потребуется ещё несколько «Скарумиччи», чтобы найти нового главу Пентагона.

U.S. Department of Defense Патрик Шанахан

Поступают сообщения о том, что новым исполняющим обязанности министра обороны США станет Марк Эспер. Также есть сообщения о том, что кандидатура министра по делам ветеранов Роберта Уилки может быть выдвинута на пост главы Пентагона. Возможно, что один из них вскоре может возглавить оборонное ведомство. Трамп, как обычно, ничего не планировал, поэтому многочисленные слухи нужно рассматривать в качестве составной части кампании по лоббированию, а не в качестве информации, которая действительно описывает то, что на самом деле происходит.

Между тем журналист The Washington Post Роберт Коста сообщил, что «сенаторы-республиканцы в частном порядке заявили, что этим летом/осенью у них нет времени и достаточного количества политических очков для тяжелой борьбы за утверждение нового кандидата на пост министра обороны». Если это правда — опять же, кто знает, — то очень трудно описать, насколько это безответственная позиция. Конечно, у сената есть достаточно времени для рассмотрения одной кандидатуры на чрезвычайно важный пост. Достаточно вспомнить процесс назначения Чейни. С другой стороны, в 2018 году кандидатура Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда США была выдвинута 9 июля, а финальное голосование в парламенте по его кандидатуре состоялось 6 октября. И это несмотря на то, что в 2018 году республиканцы делали вид, что у них напряжённая законодательная повестка дня. В этом году нет ничего подобного. В парламентском календаре более чем достаточно времени для утверждения нового кандидата на пост министра обороны.

U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit Бретт Кавано

Сенаторы-республиканцы не имеют достаточного политического веса? Если вся проблема заключается в этом, то единственно, что должен сделать Трамп, — назначить тех, кто будет пользоваться широкой двухпартийной поддержкой. Конечно, это достаточно трудно сделать. Конечно, демократы, такие как сенатор Кирстен Гиллибранд, будут выступать против новых кандидатов Трампа, но кандидат вроде нынешнего директора национальной разведки США Дэна Коутса легко бы получил 80 голосов.

Все прекрасно понимают, что происходит на самом деле. Исполнительная власть пребывает в хаосе: не забывайте, что после ухода Шанахана до сих пор нет кандидата на пост заместителя министра обороны. Помимо нового исполняющего обязанности министра обороны, Пентагону также нужен его заместитель. Кого можно было бы назначить на этот пост? Может министра ВВС Хизер Уилсон? Но она объявила о своей отставке ещё 8 марта 2019 года и покинула свой пост 31 мая. Трамп выдвинул экс-главу Аэрокосмической корпорации Барбару Барретт на пост министра ВВС ещё 21 мая, но до сих пор не предоставил её кандидатуру на рассмотрение в сенат. Только в Пентагоне можно перечислить ещё 10 ключевых должностей без утверждённых кандидатов, причём на семь из них нет никаких номинантов. Аналогичные многочисленные «прорехи» можно встретить и в других министерствах и агентствах.

U.S. Air Force Хизер Уилсон

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Как можно оправдать подобную ситуацию? Вините во всём Трампа, сенатора Митча Макконнелла и других сенаторов-республиканцев, которые могли бы очень быстро исправить ситуацию, если бы захотели.

Исполняющие обязанности и другие временные работники могут поддерживать функционирование ведомств, но это верный путь к медленному ухудшению работы этих ведомств и всего процесса разработки политики, для которого нужны соответствующие точки зрения. Всё это увеличивает риск катастрофы в случае, если вдруг потребуется кризисное управление.