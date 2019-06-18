Foreign Policy: США уже проигрывают новую битву за космос

Максим Исаев, , 08:25 — REGNUM

В настоящий момент, как указывают многочисленные отчёты, Китай занимает лидирующие позиции в сфере технологий, которые позволят создавать солнечные электростанции на астероидах. Подобные электростанции смогут собирать энергию 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году. Вместо того чтобы покрывать миллионы акров земной поверхности солнечными панелями, можно создать космические солнечные фермы на геосинхронной орбите, примерно в 35 тыс. километров над уровнем моря. Китай планирует вывести на орбиту коммерческую солнечную электростанцию к 2050 году. Китай может стать первой страной, которая получит энергию солнца в космосе и доставит её на Землю, пишет Рэй Квонг в статье для издания The Foreign Policy.

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Однако всё не так просто, как кажется. Во-первых, космическая программа Китая является неотъемлемой частью военной программы, согласно недавнему докладу американо-китайской комиссии по обзору экономики и безопасности. Это означает, что вооружённые силы контролируют космическую деятельность Китая, причём «большая часть якобы гражданской космической деятельности Китая предусматривает использование технологий двойного назначения».

Во-вторых, космические амбиции Китая связаны с получением прибыли и представляют собой неотъемлемую часть национальных целей экономического развития страны. Активизация проекта по созданию космической солнечной электростанции потенциально может привести к расширению численности стран, которые захотят подписать с председателем КНР Си Цзиньпином соглашение о сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Доступ к дешёвой, свободной от выбросов энергии позволит усилить политические рычаги влияния КНР, стремящейся к созданию первой в мире глобальной электрической сети.

Между тем США говорят о возможности получения солнечной энергии в космосе с 1968 года, когда советник НАСА и руководитель проекта «Аполлон-11» Питер Глейзер опубликовал в журнале Science свою концепцию, предусматривающую использование спутников для получения солнечной энергии в космосе и передачи её на Землю. Один из самых известных писателей-фантастов Айзек Азимов ещё в 1941 году предсказал возможность создания космических станций, передающих собранную солнечную энергию на планету с помощью микроволнового излучения. В 1983 году Азимов снова написал о солнечных электростанциях, предсказав их появление в 2019 году.

Что-то не похоже, чтобы представители НАСА стремились создать космическую солнечную электростанцию. Никто не направляет в американскую администрацию различные доклады, содержащие технико-экономические обоснования необходимости создания космических электростанций или рекомендации, которые указывали бы на то, что подобные электростанции могли стать основным источником энергии для лунной базы. «Одной из главных проблем на пути создания постоянной обитаемой базы на Луне является энергетика. Поэтому следует рассмотреть возможность использования орбитальной космической солнечной электростанции для получения электроэнергии и передачи её на лунную базу. Данная технология, которая позволила бы регулярно получать более 35 киловатт энергии и передавать её на лунную поверхность посредством микроволнового излучения, в настоящий момент может быть реализована», — говорится в одном из последних докладов.

Тем не менее по ряду причин, большая часть которых связана с отсутствием денег, НАСА не может запустить проекты в сфере космической солнечной энергетики. Сотни, если не тысячи бывших и действующих инженеров и учёных НАСА с ужасом понимают, что эти многочисленные причины не позволят воплотить в жизнь проекты их мечты в сфере космической солнечной энергетики. Одним из таких учёных является бывший сотрудник НАСА Джон Мэнкинс, известный своими работами в сфере космической солнечной энергетики. Мэнкинс и другие исследователи уверены, что теперь расходы на создание космической электростанции больше не кажутся абсурдными.

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Очевидная незаинтересованность США в вопросе космической солнечной энергетики может привести к геополитическим последствиям. Энергетика играет решающую роль в глобальной геополитике и международном порядке. Победа может оказаться за той страной, которая первой сможет получить из космоса энергию Солнца.

Соединённые Штаты должны действовать быстро, не только противостоять неизбежной эволюции данных технологий, но, по крайней мере, идти в ногу с эволюцией энергетического рынка. Конечно, весьма сомнительно, что нынешняя американская администрация возьмёт на себя обязательства по развитию космической солнечной энергетики. США оказались на перепутье. Сделает ли новый американский президент после выборов 2020 года ставку на развитие космической солнечной энергетики или успехи Китая в данной сфере приведут к масштабному геополитическому сдвигу в направлении китайского глобального доминирования? Этот вопрос не даёт мне спать по ночам.