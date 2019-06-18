В последнее время в СМИ стали появляться сообщения о том, что высокопоставленные немецкие чиновники рассматривают возможность отправки военного корабля в Тайваньский пролив. Таким образом, Берлин может присоединиться к антикитайской кампании президента США Дональда Трампа в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет Кристина Лин в статье для издания Asia Times.

NASA Тайвань и Китай. Ночной снимок из космоса

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Последний раз Берлин посылал свои корабли воевать с Китаем под командованием кайзера Вильгельма II, который направил свои войска, чтобы подавить Боксёрское восстание, имевшее место в Китае в 1898—1901 годах. Участники восстания выступили против иностранной оккупации Китая. Альянсу восьми держав пришлось направить в Китай войска для защиты своих граждан. В 1900 году войска альянса выступили из Тяньцзиня в Пекин. Армия Цинской империи была разгромлена. Боксёрское восстание в конечном итоге подавили, что ускорило падение династии Цин. Китай никогда не забудет, с чем ему пришлось столкнуться во время так называемого «столетия унижения».

Европейские интервенты в Китае. 1900

Теперь администрация Трампа, похоже, намерена воссоздать антикитайский многонациональный военный альянс. Франция уже направила свой военный корабль в Тайваньский пролив в апреле 2019 года, чтобы продемонстрировать свою военную доблесть и лидерство в Европейском союзе. У Берлина появился дополнительный повод для того, чтобы повысить ставки в рамках борьбы со своим главным европейским соперником.

В своей статье обозреватель Wall Street Journal Джон Винокур пишет, что Берлин заслужит одобрение со стороны Трампа, если направит военный корабль в Тайваньский пролив и сможет развеять устоявшееся представление в США, согласно которому Германия — это безответственный и уклончивый союзник. Винокур также указал на французскую критику в адрес Берлина, управляющего «небоеспособной» армией. В мае 2019 года профессор парижского Института политических исследований Заки Лайди написал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель«абсолютно ничего не сделала»для того, чтобы улучшить имидж Германии, которую воспринимают как состоятельного глобального стороннего наблюдателя, находящегося под защитой США.

Однако нельзя сказать, что соперничество между Берлином и Парижем в рамках своеобразного конкурса красоты за одобрение со стороны Трампа, а также использование Тайваньского пролива в качестве арены для франко-германского военного соперничества полностью отвечает интересам тайваньского народа.

Германские корабли прибывают в Китай для подавления восстания ихэтуаней. 1900

Более того, даже если европейские державы заинтересованы в сохранении своих азиатских экспортных рынков и стремятся к военному участию для поддержания региональной стабильности и безопасности, то заход Германии или Франции в азиатское морское пространство в рамках усиливающейся антикитайской кампании Вашингтона — это не совсем правильный выбор. Вместо этого ЕС стоило бы проявить собственную инициативу, возможно, в посредничестве между Вашингтоном и Пекином.

Также, похоже, что жители Тайваня и Вашингтона совсем по-разному смотрят на военную угрозу со стороны Пекина. Похоже, что западные СМИ и граждане США тайваньского происхождения беспокоятся о китайском военном захвате больше, чем сами жители Тайваня.

Я спросила у жителей Тайваня, что они думают о Китае. Опрос проводился среди таксистов, уличных торговцев, руководителей корпораций и бывших представителей министерства обороны Тайваня. Большинство из них придерживалось удивительно оптимистичной точки зрения в отношении КНР. Некоторые даже сказали, что если Китай одержит победу, всё, что им нужно будет сделать, это просто поменять флаг, и жизнь пойдёт своим чередом.

Тайвань +

Китай больше не является бедной и отсталой страной, какой он был во время последнего кризиса в Тайваньском проливе в 1995−96 годах. Впечатляющие темпы модернизации Китая, повышение уровня жизни, расширение коммерческих, образовательных и культурных обменов за последние два десятилетия сделали Китай более привлекательным для населения острова. По общему признанию Пекин по-прежнему стремится вернуть Тайвань в своё лоно в течение следующих 25 лет. Китай может сделать всё возможное, чтобы задобрить и убедить Тайбэй объединиться с Китаем в ближайшие десятилетия. Экономические интересы Тайваня могут в конечном итоге привести к добровольному объединению, при этом некоторые отмечают, что «если политическая ситуация улучшится…, я думаю, что в конечном итоге мы прыгнем туда сами».

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Однако присоединение европейских стран к антикитайской кампании Вашингтона может усилить напряжённость в Тайваньском проливе, оживить воспоминания Китая о «столетии унижения» и поставить под угрозу безопасность тайваньского населения. Если Запад действительно заботится о Тайване, то ему нужно прекратить рассматривать 23 млн жителей острова в качестве «разменной монеты» или «шахматной фигуры», которую он мог бы использовать против Китая.