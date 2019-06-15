Project Syndicate: Мир оказался на грани нового экономического кризиса?

Максим Исаев, , 07:17 — REGNUM

Летом 2018 года мы с моим коллегой Брунелло Розой выделили 10 потенциальных рисков, которые могут спровоцировать рецессию в США и во всём мире в 2020 году. Девять из них по-прежнему имеют место быть, пишет Нуриэль Рубини в статье для издания Project Syndicate.

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Многие из потенциальных рисков связаны с США. Торговые войны с Китаем и другими странами, наряду с ограничениями на миграцию, прямые иностранные инвестиции и передачу технологий, могут иметь глубокие последствия для глобальных цепочек поставок, повысив угрозу стагфляции (замедление экономического роста наряду с ростом инфляции). Риск замедления темпов экономического роста в США увеличился после того, как дополнительный стимул, вызванный снижением налогового бремени в 2017 году, исчерпал себя.

Существуют дополнительные риски, связанные с ростом новых форм долга, в том числе на многих развивающихся рынках, где большая часть заимствований номинирована в иностранной валюте. Поскольку у центральных банков теперь осталось меньше возможностей выступать в качестве кредиторов последней инстанции, неликвидные финансовые рынки оказались более уязвимыми для «внезапных сбоев». Один из таких сбоев могут спровоцировать действия президента США Дональда Трампа, который может не устоять перед соблазном развязать внешнеэкономический кризис с такой страной, как Иран. Это может укрепить его внутриполитические позиции, но также может вызвать нефтяной шок.

Ослабление экономического роста в обременённом долгами Китае и других развивающихся рынках представляет собой серьёзную проблему, так же как экономические, политические, и финансовые риски, с которыми сталкивается ЕС. Хуже того, страны с развитой экономикой обладают ограниченным политическим инструментарием, который они могли бы задействовать в условиях кризиса. Такие меры, как монетарные и фискальные интервенции, а также поддержка частного сектора, задействованные после финансового кризиса 2008 года, окажутся менее эффективными сегодня.

Десятым потенциальным риском, который мы рассмотрели ранее, являлась процентная политика федеральной резервной системы США. После повышения ставок ФРС изменила курс в январе 2019 года. ФРС и другие крупные центральные банки, скорее всего, снизят ставки, чтобы справиться с различными шоками в мировой экономике.

Несмотря на то, что торговые войны и потенциальные скачки цен на нефть представляют собой риск со стороны предложения, они также угрожают совокупному спросу и, следовательно, росту потребления, поскольку пошлины и более высокие цены на топливо снижают уровень располагаемого дохода. Учитывая высокий уровень неопределённости, компании, скорее всего, предпочтут сократить капитальные расходы и инвестиции. В подобных условиях достаточно сильный шок может привести к глобальной рецессии, даже если центральные банки отреагируют достаточно быстро. Ведь в 2007—2009 годах ФРС и другие центральные банки агрессивно отреагировали на шоки, спровоцировавшие мировой финансовый кризис, но так и не смогли предотвратить Великую рецессию. По сравнению с 5,25% в сентябре 2007 года сегодня базовая ставка ФРС начинается с 2,25−2,5%. В ЕС и Японии центральные банки уже находятся на территории отрицательных ставок и столкнутся с ограничениями на то, насколько ниже нулевой границы они смогут опуститься. Что касается бюджетной сферы, то сегодня большинство развитых стран имеют более высокий уровень дефицита и государственного долга, чем до глобального финансового кризиса 2008 года, поэтому теперь у них ещё меньше возможностей для стимулирования экономики.

Среди рисков, которые могут спровоцировать рецессию в 2020 году, особого внимания заслуживает китайско-американская торгово-технологическая война. Конфликт может ещё больше обостриться по нескольким причинам. Администрация Трампа может принять решение о введении дополнительных пошлин в отношении китайского экспорта в США стоимостью $300 млрд. С другой стороны, запрет на поставки американских компонентов компании Huawei и другим китайским компаниям может спровоцировать полномасштабный процесс деглобализации, поскольку компании будут вынуждены принять меры для защиты своих цепочек поставок. В качестве ответной меры на действия Соединённых Штатов Китай мог бы закрыть свой рынок для американских транснациональных корпораций, таких как Apple.

При таком сценарии развития событий шок для рынков по всему миру может оказаться достаточно сильным для того, чтобы спровоцировать глобальный кризис, независимо от того, какие ответные меры предпримут крупные центральные банки. Учитывая то, что нынешняя напряжённость уже подорвала доверие бизнеса, потребителей и инвесторов, а также привела к замедлению глобального экономического роста, дальнейшая эскалация может привести мир к рецессии. Учитывая масштабы частного и государственного долга, за рецессией, вероятно, последует ещё один финансовый кризис.

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И Трамп, и председатель КНР Си Цзиньпин знают, что в интересах их стран избежать глобального кризиса, поэтому они могут попытаться найти компромисс в течение ближайших нескольких месяцев. Тем не менее, обе стороны продолжают разжигать националистическую риторику и вводить меры «око за око». Американский президент и председатель КНР, похоже, думают, что долгосрочная экономическая и национальная безопасность их стран зависит от того, кто первым из них уступит перед лицом новой «холодной войны». Если каждый из них искренне верит в то, что кто-то из них обязательно отступит первым, то риск разрушительного столкновения действительно высок.

По мере того как обе стороны отдаляются друг от друга, коридор возможностей для достижения компромисса сужается и увеличивается риск глобальной рецессии и нового экономического кризиса.