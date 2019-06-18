



Иван Шилов ИА REGNUM Климат. Экология

В 2015 году международное сообщество активизировало свои усилия для решения глобальных проблем под эгидой ООН в рамках устойчивого развития и Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Однако после первоначального всплеска интереса к целям устойчивого развития и решению проблемы изменения климата прогресс в данной сфере замедлился. У многих стран мира, похоже, выработалась аллергия на всё более резкие предупреждения со стороны ООН и других организаций об ускорении процесса вымирания биологических видов, крахе экосистемы и глобальном потеплении, пишет Бертран Бадре в статье для издания Project Syndicate.

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Несмотря на то, что СМИ продолжают освещать гражданские и политические действия по преодолению нарастающих кризисов, в их основе лежат чрезвычайно пугающие тенденции. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) собрала неопровержимые доказательства того, что глобальное потепление более чем на 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем приведёт к разрушительным последствиям для миллиардов людей по всему миру.

Глобальное изменение климата

В недавнем докладе Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ) говорится, что человеческая деятельность поставила один миллион биологических видов на грань исчезновения. Океаны, которые обеспечивают продовольствием и средствами к существованию более четырёх миллиардов человек, находятся под угрозой. Если мы не предпримем немедленных действий для того, чтобы обратить вспять эти тенденции, то будущие последствия могут оказаться непреодолимыми.

На протяжении десятилетий большинство крупных экономик полагалось на форму капитализма, которая приносила значительные выгоды. Модель корпоративного управления, основанная на максимизации акционерной стоимости, долгое время являлась доминирующей в нашей экономической системе. На основе этой модели сформированы наши системы бухгалтерского учёта, разработаны режимы налогообложения и учебные программы бизнес-школ.

Сейчас не время обсуждать вопрос о том, полон ли стакан наполовину или наполовину пуст. Скоро от стакана может ничего не остаться. Сегодня ведущие экономические мыслители ставят под сомнение основы господствующей системы. Всестороннюю оценку данного вопроса можно найти в работах экономистов Пола Кольера,Джозефа Стиглица или Рагхурама Раджана. Капиталистическая система, которая отделена от большинства людей и не привязана к конкретной территории, на которой она функционирует, больше неприемлема. Система не может работать изолированно. В конце концов, реальность даёт о себе знать: глобальная торговая напряжённость усиливается, популистские партии завоёвывают власть, а стихийные бедствия становятся всё более частыми и интенсивными.

Торговый порт

Проще говоря, наш подход к капитализму обострил ранее управляемые социальные и экологические проблемы и посеял глубокие социальные разногласия. Обострение неравенства и погоня за краткосрочными выгодами (квартальной прибылью) — это всего лишь два симптома, указывающие на поломку системы. Для обеспечения надлежащего функционирования рыночной экономики, которая поддерживает интересы всех заинтересованных сторон, нам необходимо переключить внимание на долгосрочную перспективу. В некотором смысле это уже происходит. Но мы должны объединить свои усилия в рамках согласованной кампании по продвижению системных реформ в этот переломный момент.

Самое главное, мы должны отказаться от самодовольства. Краткосрочные трения по торговым и другим вопросам неизбежно привлекут внимание людей и правительств. Но позволить эти трениям отвлечь нас от надвигающихся экологических и социальных катастроф — значит размениваться по мелочам.

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Тем не менее импульс в направлении позитивных изменений не может быть основан на страхе. Надвигающиеся кризисы просто ужасают, однако люди стали невосприимчивы к грозным предупреждениям. Таким образом, в основе долгосрочных изменений должны лежать перестройка рыночной системы и нашей нормативной базы. Потребители, инвесторы и другие участники рынка должны продолжать учиться и добиваться необходимых перемен, однако сегодня мы нуждаемся в тщательном и быстром пересмотре правил и норм, которыми в настоящий момент руководствуется капитализм.

Владыка мира — капитал, золотой кумир. Советский плакат

Участники рынка, которые не желают изменить своё поведение, должны столкнуться с реальными издержками. Нельзя убедить людей одними словами и ежегодными отчётами. Рыночная экономика — это мощная сила, которую нужно направить в правильном направлении. Настало время серьёзно подойти к вопросу установления прямых финансовых стимулов и санкций для стимулирования системных изменений. Только после того, как будут внесены необходимые изменения, мы можем продолжить обсуждать вопрос о том, полон ли стакан наполовину или наполовину пуст.