Администрация президента США Дональда Трампа уделяет Ирану даже больше внимания, чем России, Китаю или КНДР. Антииранская кампания Трампа продолжается в течение последних двух с половиной лет. Сначала США вышли из ядерного соглашения с Ираном, затем ввели экономические санкции против почти тысячи физических и юридических лиц, чтобы заблокировать поставки иранской нефти, и внесли Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, пишет Ричард Натан Хаас в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Надпись на стене в Иране «Долой США»

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Политика США приносит свои плоды в том смысле, что большинство стран, включая те, которые не согласны с политикой Трампа, решили сохранить свои торговые и инвестиционные связи с США, пожертвовав отношениями с Ираном. Экспорт нефти Ирана резко сократился. Тегеран сталкивается с нарастающей экономической изоляцией. Иранская экономика сократилась примерно на 4% в 2018 году. Ряд прогнозов указывает на то, что в 2019 году иранская экономика сократится ещё на 6%. Риал стремительно падает. Поступают сообщения о резких скачках цен, нехватке продовольствия и медикаментов, а также о сокращении финансовых трансфертов «Хезболле» и другим региональным группировкам.

Однако до сих пор неясна цель антииранской кампании. Многие представители администрации Трампа, похоже, выступают за смену режима. Маловероятно, что им удастся этого добиться. Иранское правительство оказалось достаточно сильным, чтобы противостоять давлению со стороны США на протяжении 40 лет после Исламской революции.

(сс) Ninara Протест против США в Исфахане. Иран

Более вероятным результатом является то, что экономическая война против Ирана в конечном итоге приведёт к военному конфликту. Иран почти наверняка был причастен к недавним нападениям на нефтяные танкеры в Оманском заливе и атаке беспилотников на саудовский аэропорт, организованной йеменскими хуситами.

Правительство Ирана также объявило о постепенном отказе от некоторых ограничений, предусмотренных в ядерном соглашении. По данным Международного агентства по атомной энергии, Иран постепенно наращивает производство ядерного топлива. Страна также преисполнена решимости повысить уровень обогащения урана.

Всё это увеличивает риск дорогостоящего конфликта между Ираном и региональными странами или США. Однако где-то между дорогостоящей войной и маловероятной сменой режима находится узкий дипломатический коридор. Трамп изменил свой курс в отношении КНДР, он мог бы сделать то же самое и в отношении Ирана.

Критика администрации Трампа в адрес ядерного соглашения была вполне справедливой. Несмотря на то, что ядерное соглашение действительно позволило сократить ядерный потенциал Ирана и увеличило время, необходимое Тегерану для создания ядерного оружия, предусмотренные ограничения носят относительно кратковременный характер, поскольку их действие истечёт уже в течение следующего десятилетия. Вероятность того, что американской администрации удастся пересмотреть условия ядерной сделки, всё ещё сохраняется. Несмотря на провал недавней попытки премьер-министра Японии Синдзо Абэ выступить в качестве посредника между Вашингтоном и Тегераном, дипломатические перспективы, возможно, улучшились, отчасти потому, что санкционное давление на Иран усиливается. Администрация Трампа выразила готовность вести переговоры с иранским правительством без предварительных условий. Иран до сих пор выступал против переговоров, но ситуация может измениться, если США пообещают Ирану отменить некоторые санкции.

Kamyar Adl Бывшее посольство США в Тегеране. Аллегория американской агрессии против Ирана

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Настало время для нового раунда дипломатических усилий. Помимо продления действия ядерных ограничений, пересмотренное ядерное соглашение позволило бы также ограничить иранскую программу по созданию баллистических ракет. Взамен США отменили бы часть антииранских санкций. Вашингтон также мог бы сделать акцент на том, что он стремится к изменению политики Ирана, а не к смене режима. Есть все шансы на то, что европейские союзники США — Великобритания, Франция, Германия — согласятся поддержать новые дипломатические усилия США. Направление пересмотренного соглашения в конгресс для официального утверждения означало бы, что США не выйдут из соглашения во второй раз.

Продвижение пересмотренного ядерного соглашения не приведёт к нормализации дипломатических отношений с Ираном, но резко снизит вероятность войны на Ближнем Востоке и появления иранского ядерного оружия. Ближний Восток — это уже достаточно опасное место, поэтому не стоит переводить ситуацию в более смертоносную фазу.