Торговая война между США и КНР вот-вот превратится в реальность. До настоящего момента принятые меры пока не вступили в силу, поскольку 25-процентные пошлины на китайские товары, о которых администрация президента США Дональда Трампа объявила в мае 2019 года, не применялись к товарам, которые уже были отправлены и находились в пути. Поэтому у американских и китайских переговорщиков появилось примерно шестинедельное окно, чтобы попытаться добиться прогресса в переговорах, пишет Сальваторе Бабонес в статье для издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеровоз

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Это окно возможностей скоро закроется. Китайские официальные СМИ говорят о том, что Пекин не пойдёт ни на какие компромиссы в переговорах с США. Китай, похоже, готовится к длительной осаде. Ожидается, что Пекин сосредоточит своё внимание на трёх возможных ответных мерах, включая эмбарго на импорт соевых бобов из США, эмбарго на экспорт редкоземельных металлов в США и снижение доли американской валюты в своих золотовалютных резервах. К счастью для Соединённых Штатов и для глобальной торговой системы, все эти ответные меры — это пустые угрозы КНР.

Customs.gov.cn Таможенники осматривают контейнерные грузы

В 2018 году, когда торговая напряжённость между Вашингтоном и Пекином обострилась, Китай ввёл 25-процентные пошлины на американскую сою. Экспорт соевых бобов представляет собой значительную часть в сельскохозяйственном экспорте США и играет важную роль в экономике штатов Среднего Запада, которые поддержали Трампа на президентских выборах 2016 года. Часто говорят о том, что именно китайские 25-процентные пошлины стали главной причиной падения цен на американские соевые бобы. Падение цен на соевые бобы привело к тому, что многие американские фермеры лишились своего имущества из-за неуплаты платежей по ссуде.

Крупнейшим конкурентом Соединённых Штатов на мировом рынке сои является Бразилия, поэтому можно было бы предположить, что спрос на продукцию бразильских фермеров увеличится. Но бразильские цены на сою также упали почти на 20% с апреля 2018 года, практически на столько же, как и цены в США за аналогичный период.

Поставки соевых бобов взаимозаменяемы. Если Китай покупает бразильские соевые бобы вместо американских, то ЕС приходится переходить на поставки соевых бобов из США, чтобы заменить обычные поставки из Бразилии. В этом заключается суть единого мирового рынка соевых бобов. Блокирование поставок в одни страны можно компенсировать за счёт наращивания поставок в другие страны.

Снижение цен на сою носит глобальный характер и не имеет ничего общего с американо-китайской торговой войной. Все дело в африканской чуме свиней (африканской лихорадке). Большая часть поставок соевых бобов используется в качестве корма для свиней. Китайские производители свинины понесли большие потери из-за эпидемии африканской лихорадки. В результате в настоящий момент китайские потребители полностью прекратили закупки американской сои. Может показаться, что Китай установил полное эмбарго на сою из США, однако реальность заключается в том, что Китаю просто не нужно столько соевых бобов, потому что его поголовье свиней резко сократилось. Учитывая то, что в Китае продолжает бушевать африканская лихорадка, может произойти резкое увеличение поставок свинины из США.

Во-вторых, Китай является крупнейшим в мире производителем редкоземельных металлов, таких как неодим, европий, тербий, диспрозий, которые имеют решающее значение для производства некоторых современных материалов и электроники. Несмотря на своё название, редкоземельные элементы на самом деле не так уж редки, и, по сути, именно США были крупнейшим производителем редкоземельных элементов в мире, пока дешёвые китайские поставки не подорвали рынок в 1980-х годах. США имеют крупные запасы редкоземельных металлов, но издержки, связанные с их добычей, пока ещё слишком велики, поэтому производство является экономически невыгодным.

Только глобальное эмбарго на поставки редкоземельных элементов могло бы принести результат. Любые другие действия не принесут особого результата, поскольку поставки редкоземельных элементов взаимозаменяемы даже в большей степени, чем поставки соевых бобов. Китай обнаружил это в 2010 году, когда ввёл эмбарго на экспорт редкоземельных элементов в Японию. Последующие исследования показали, что запрет на экспорт практически не имел негативных последствий.

Оксиды редкоземельных элементов. По часовой стрелке от центрального первого празеодим, церий, лантан, неодим, самарий, гадолиний

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Китайский пакет государственных облигаций США составляет приблизительно $1,1 трлн. Может показаться, что это огромная сумма денег, но по сравнению с размером китайской экономики и уровнем международной торговли резервы Китая примерно соответствуют запасам других развивающихся стран. Китайский пакет государственных облигаций США также не кажется внушительным на фоне примерно $22 трлн общего государственного долга США. Паникеры предупреждают о том, что Китай может сбросить государственные облигации США, что, в свою очередь, приведёт к росту процентных ставок и падению американской экономики. Однако остальные понимают, что огромный рынок казначейских ценных бумаг США со средним ежедневным объёмом торгов в $500 млрд на спотовом рынке может легко поглотить все резервы Китая.

Правда заключается в том, что у Китая очень мало рычагов давления на США. Китай нуждается в США больше, чем США нуждаются в Китае. Само по себе это не повод начинать торговую войну. Но если торговая война действительно разгорится, нет сомнений в том, кто в конечном итоге победит.