Два нефтяных танкера получили повреждения в результате предполагаемой торпедной атаки в водах между ОАЭ и Ираном. Нападение произошло, когда танкеры выходили из Персидского залива. Это уже второй инцидент с танкерами за последние четыре недели. Вопрос заключается в том, кому это выгодно? Безусловно, многие укажут на Иран как вдохновителя подобных атак, пишет Джулиан Ли в статье для издания Bloomberg.

Танкер

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Однако потенциальные риски, с которыми может столкнуться Иран, перевешивают потенциальные выгоды. Даже если Иран никак не причастен к нападениям, он всё равно столкнётся с последствиями. Экипаж танкера Front Altair первым сообщил о нападении. Сообщалось, что Front Altair перевозил 75 тыс. тонн нафты, загруженной в Абу-Даби. Танкер направлялся в Японию, хотя сначала сообщалось, что Front Altair направлялся на Тайвань. Нападению также подвергся японский танкер Kokuka Courageous, который направлялся из Саудовской Аравии в Сингапур с грузом метанола.

Горящий корабль

Согласно радиопереговорам между судами, оказавшимися недалеко от места происшествия, после предполагаемой торпедной атаки на танкере Front Altair произошёл взрыв и начался пожар. Владельцы танкера Kokuka Courageous заявили, что 21 член экипажа покинул судно после инцидента, в результате которого был повреждён правый борт танкера. Кому выгодны эти атаки?

Эти атаки могут быть выгодны Ирану. Если Тегеран — самостоятельно или с помощью доверенных лиц — организует атаки на танкеры, выходящие из Персидского залива, то он указывает на то, что транзит через Оманский залив теперь небезопасен. Региональные страны могут понести расходы из-за перебоев в экспорте нефти, в то время как США и их союзники столкнутся с более высокими ценами на нефть и перебоями в поставках.

Тем не менее нынешняя ситуация с судоходством в Персидском заливе пока всё ещё далека от уровня напряжённости, который существовал в регионе в период так называемой танкерной войны 1980-х годов, когда 451 судно, включая 259 танкеров с нефтью и нефтепродуктами, подверглось нападениям, согласно докладу Военно-морского института США.

Нападения произошли в период Ирано-иракской войны. В 1980-х годах за нападения на корабли были ответственны обе стороны. Тогда ВМС США организовали конвоирование судов через Персидский залив. Если сегодня США решат повторить подобную операцию, им придётся потратить немалые средства. К тому же для организации конвоев придётся задействовать большую часть флота США и их региональных союзников. Это также увеличит стоимость антииранской кампании, которая началась после решения президента США Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Ираном.

В четверг, 13 июня, после сообщений об атаке на танкеры стоимость нефти марки Brent выросла на целых 4,45%. Американские санкции серьёзно подорвали экспорт иранской нефти, поэтому увеличение стоимости нефти — это единственный способ для Ирана увеличить свои доходы. Однако выигрыш Ирана, вероятно, окажется незначительным, учитывая сокращающиеся объёмы поставок иранской нефти и крупные скидки, которые Тегеран предлагает покупателям, чтобы продать свою нефть.

Есть ещё одна группа, которая может извлечь для себя пользу из нападений на танкеры, — это люди, которые хотят, чтобы экономическая война против Ирана переросла в военный конфликт. Таких людей очень много, как в США, так и в государствах Ближнего Востока.

Иван Шилов ИА REGNUM Большая игра

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Сам момент нападения также вызывает множество вопросов. Нападение произошло в момент официального визита премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Тегеран. Абэ направился в Иран с благословения Трампа. В среду, 12 июня, японский премьер-министр призвал Тегеран любой ценой избежать конфликта и пообещал сделать всё возможное для ослабления напряжённости. Танкеры, которые подверглись нападению в четверг, были связаны с Японией, сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко на своей странице в Twitter.

Днём ранее Иран освободил жителя США, заключенного в тюрьму по обвинению в шпионаже. Маловероятно, что страна, которая увидела первые ощутимые признаки ослабления разрушительных американских санкций, стала бы организовывать атаку. А вот с точки зрения сил, которые не заинтересованы в ослаблении напряжённости между Ираном и США, момент нападения был выбран крайне удачно. Кто бы ни стоял за организацией нападения на танкеры, ясно то, что этот кто-то не является другом Ирана. Тегеран особо ничего не выиграет от нападения на танкеры в Оманском заливе.