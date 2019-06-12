Project Syndicate: Экономика Латинской Америки оказалась на перепутье

Максим Исаев, , 08:50 — REGNUM

Около девяти лет назад, 11 сентябре 2010 года, издание The Economist опубликовало специальный доклад, в котором излагался оптимистичный взгляд на будущее Латинской Америки. И неудивительно, учитывая то, что высокие цены на сырьевые товары позволили большинству латиноамериканских стран расширить свои социальные программы и значительно снизить уровень бедности населения, пишет Маурисио Карденас Сантамария в статье для издания Project Syndicate.

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Региональным правительствам удалось повысить уровень жизни своих граждан, независимо от того, кто именно возглавлял то или иное правительство, левые президенты, такие как бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, или правые, такие как бывший колумбийский президент Альваро Урибе Велес. Быстрый экономический рост Китая и растущий спрос на полезные ископаемые Латинской Америки, а также соевые бобы и нефть позволили создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления. Кроме того, количественные смягчения в развитых странах привели к росту глобальной ликвидности: большие объёмы капитала стали доступны для инвестиций.

Но те дни давно прошли. Сегодня Латинская Америка находится на перепутье. Экономический рост латиноамериканских стран замедлился, рост уровня жизни остановился, а развитие социальных программ оказалось под угрозой. Формирующийся средний класс сейчас очень уязвим. Многие могут вновь столкнуться с бедностью. Чтобы избежать этого неблагоприятного развития событий, Латинской Америке срочно необходимо увеличить инвестиции в инфраструктуру, технологии и человеческий капитал.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) экономика Латинской Америки будет расти в среднем на 2,5% в год в течение следующих пяти лет. Это указывает на то, что Латинская Америка превратилась в один из самых медленно растущих регионов мира. Латинская Америка значительно отстаёт от Азии, Ближнего Востока, африканских стран, расположенных к югу от Сахары, и Северной Африки. Более того, 2,5% — это примерно половина от уровня экономического роста Латинской Америки в течение пяти лет, предшествовавших глобальному финансовому кризису 2008 года. Вероятно, уровень безработицы и нищеты вырастет во всём регионе.

Хуже того, нынешняя ситуация походит на циклический спад. По разным оценкам, потенциальные темпы роста большинства латиноамериканских экономик в настоящее время на целый процентный пункт ниже, чем в 2010 году. Например, Колумбия и Перу больше не могут поддерживать темпы экономического роста на уровне в 4,5%, как это было 10 лет назад. По расчётам экспертов, потенциальные темпы роста Бразилии упали с 3% 10 лет назад до сегодняшних 2%. В июне 2019 года центральный банк Чили опубликует пересмотренный прогноз потенциального экономического роста, который, как ожидают участники рынка, снизится с 4% до 3%.

Несмотря на то, что экономический спад в латиноамериканских странах отражает снижение цен на сырьевые товары, есть и другие факторы. Действительно, цены на нефть и медь сейчас значительно ниже пиковых значений, зафиксированных в начале этого десятилетия, и всё же цены остаются намного выше среднего уровня 1990-х годов, когда регион рос гораздо более быстрыми темпами, чем сегодня. Снижение темпов экономического роста КНР и сокращение объёмов его импорта, конечно, оказывают сильное влияние на латиноамериканские экономики, но основной причиной замедления темпов экономического роста Латинской Америки является отсутствие инвестиций. В результате мер жесткой экономии в течение последних нескольких лет уровень инвестиций снизился и так не смог восстановиться. Учитывая то, что такие текущие расходы, как пенсии и заработная плата, в большинстве случаев находятся под защитой конституции, бремя бюджетных сокращений, как правило, ложится на более гибкие капитальные расходы. Например, уровень инвестиций (как доля ВВП) снизился на четыре процентных пункта в Перу и Аргентине в результате недавнего шока.

Повышение уровня инвестиций в регионе должно стать одним из приоритетных направлений. Также необходимо повысить уровень производительности, сократив значительный разрыв, существующий между странами Латинской Америки и развитыми странами. Но главное заключается в том, что именно увеличение инвестиций может привести к быстрым результатам.

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Дефицит инвестиций присутствует не только в инфраструктурной сфере, но также в сфере технологий и человеческого капитала. Во-первых, Латинская Америка инвестирует недостаточно средств в развитие технологий, которые помогли бы интегрировать регион в глобальные цепочки по созданию стоимости. Хуже всего то, что регион испытывает нехватку инвестиций как раз в тот момент, когда его достаточно многочисленная низкоквалифицированная рабочая сила рискует лишиться рабочих мест на фоне быстрого развития технологий искусственного интеллекта и робототехники.

Латинская Америка инвестировала недостаточно средств в течение последних нескольких лет. В настоящий момент эта тенденция сохраняется. Необходимо как можно быстрее изменить ситуацию в сфере инвестиций, если регион не хочет, чтобы низкий экономический рост и растущая нищета превратились в новую норму его жизни.