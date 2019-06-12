Президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал о том, что в рамках торговой войны Китай понесёт большие потери, нежели США. Однако критики такого подхода указывают на то, что американская администрация пока не смогла устранить серьёзную уязвимость Вашингтона: Китай обладает мощными рычагами влияния на своего стратегического противника благодаря контролю над поставками критических важных материалов, пишут Кит Джонсон и Лара Селигман в статье для издания The Foreign Policy.

Китайский флаг

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Весь арсенал современного оружия США, начиная с ракет «Томагавк» и заканчивая истребителями F-35, полностью зависит от производства компонентов, которые были изготовлены с использованием редкоземельных элементов. К критически важным компонентам также относятся постоянные магниты и специальные сплавы, которые почти исключительно производятся в Китае. Возможно, более тревожным является то, что долгосрочные поставки США «умных» бомб и управляемых боеприпасов, запасы которых мгновенно нужно будет пополнить в случае конфликта США в Сирии, Иране или где бы то ни было, в значительной степени всё ещё зависят от поставок необходимых ресурсов из Китая.

U.S. Air Force Истребители F-35 в полёте

Китайские угрозы о прекращении поставок редкоземельных элементов, впервые озвученные Пекином в конце мая, не утихают до сих пор. В минувшие выходные китайские государственные СМИ предположили, что китайское правительство может ограничить экспорт высококачественной готовой продукции, изготовленной с использованием редкоземельных элементов, в которой так нуждается оборонная промышленность США, в ответ на американскую кампанию, направленную против китайского телекоммуникационного гиганта Huawei.

Военные возможности США в значительной степени находятся в руках одной страны, которая теперь рассматривается сотрудниками национальной безопасности США в качестве стратегического соперника, считает основатель консалтинговой компании ThREE Consulting Джеймс Кеннеди.

«Если США вступят в тот или иной конфликт, именно от поставок из Китая будет зависеть производство большей части высококлассного американского оружия. Китай, в конечном итоге, может предопределить исход конфликта», — добавил Кеннеди.

Согласно отчёту исследовательской службы Конгресса, для производства одной многоцелевой подводной лодки класса «Вирджиния» необходимо 4 тыс. 180 килограммов редкоземельных материалов, в то время как для производства одного истребителя F-35 — 420 килограммов.

Оборонная промышленность, в отличие от большинства других отраслей, не нуждается в дешевых редкоземельных материалах, которые — вопреки своему названию — на самом деле часто встречаются во многих местах по всему миру. Оборонной промышленности больше всего нужна высокообработанная редкоземельная продукция, особенно постоянные магниты, которые, по сути, производятся только в Японии и Китае. В то время как Япония, сама пострадавшая от китайского эмбарго на редкоземельные металлы в 2010 и 2011 годах, добилась некоторого прогресса, освободившись от зависимости от китайских поставщиков, она всё ещё во многом зависит от Китая. Маловероятно, что Япония сможет нарастить объёмы своего производства, чтобы выручить американских потребителей и одновременно удовлетворить собственные потребности.

U.S. Navy Американская подводная лодка типа «Вирджиния»

Одними из самых важных поставок являются поставки мощных магнитов, благодаря которым работают системы наведения «умных» бомб и крылатых ракет. По словам Кеннеди, есть и другая редкоземельная продукция, в которой нуждается американская оборонная промышленность. К этой продукции относятся термостойкие покрытия и сплавы для реактивных двигателей, а также стелс-покрытия.

С другой стороны, Пентагон не имеет чёткого представления о том, какие именно материалы представляют для него критически важное значение.

«Министерство обороны не имеет всеобъемлющего подхода к определению того, какие именно редкоземельные элементы имеют решающее значение для национальной безопасности и как бороться с потенциальными перебоями в поставках для обеспечения постоянного надежного доступа к необходимым ресурсам», — говорится в отчёте главного бюджетно-контрольного управления США за 2016 год.

Пентагон наиболее чётко изложил свои опасения в докладе за 2018 год, в котором оборонное ведомство обвинило Китай в преднамеренном использовании своей монополии на полезные ископаемые для давления на оборонно-промышленный комплекс США.

Например, раньше США производили постоянные магниты, которые необходимы для создания систем наведения ракет. Сегодня США не производят эти магниты, теперь они изготавливаются практически только в Китае. Пентагон не смог найти альтернативу китайским магнитам, поскольку время и затраты на тестирование и изготовление альтернативных вариантов оказались «запредельными», говорится в докладе оборонного ведомства США. Бывшие чиновники министерства обороны Соединённых Штатов подчеркнули, что, несмотря на многолетнее внимание к проблеме зависимости США от поставок редкоземельных материалов, до сих пор неясно, сможет ли Вашингтон найти выход из сложившейся ситуации.

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В распоряжении Пентагона действительно есть запасы множества критически важных материалов и редкоземельных элементов, но они либо вовсе не обработаны, либо находятся на промежуточном этапе обработки, в то время как оборонные платформы нуждаются в уже готовой продукции. Оксиды редкоземельных элементов, например, нуждаются в дополнительной обработке, чтобы получить из них необходимые металлы, сплавы или магниты. В США существует очень мало возможностей для обработки редкоземельных элементов, и потребуются годы, чтобы восстановить их.

Недавно представители Пентагона обратились к Конгрессу с просьбой выделить федеральные средства для поддержки внутреннего производства редкоземельных элементов. Однако увеличение количества шахт или обогатительных фабрик, вероятно, не позволит ослабить контроль КНР над всей производственной цепочкой, начиная с шахт и заканчивая производством постоянных магнитов. Даже широко разрекламированное объявление о том, что Lynas Corp. построит в Техасе обогатительную фабрику, не поможет решить проблему, поскольку добытые редкоземельные элементы всё равно придётся отправлять за границу, где из них изготовят необходимые металлы и постоянные магниты. Пока США не знают, как разрешить свою редкоземельную дилемму.