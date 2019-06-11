Foreign Policy: Отношения между Турцией и США дополнительно обострились

Максим Исаев, , 08:03 — REGNUM

Американские военные прекратили в США учебные полёты турецких пилотов на истребителях F-35 и заблокировали им доступ к секретной информации, связанной с истребителями, в связи с ожидаемым исключением Турции из многонациональной программы по производству F-35 из-за стремления Анкары приобрести российские зенитные ракетные комплексы С-400, пишет Лара Селигман в статье для издания The Foreign Policy.

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На прошлой неделе в министерстве обороны США официально заявили Турции, что она должна отказаться от поставок С-400 до 31 июля, после чего Анкара будет полностью исключена из программы по производству F-35. Если Турция не изменит свой курс, то пилоты турецких ВВС, участвующие в подготовительной программе, должны будут покинуть Соединённые Штаты.

Но шести турецким пилотам — двум инструкторам и четырём курсантам — уже отказано в доступе к американским истребителям. На прошлой неделе бригадный генерал Тодд Кентербери принял решение о немедленном прекращении полётов турецких пилотов и ограничении их доступа к «хранилищу» секретных материалов, сообщили два источника из министерства обороны США, знакомые с ситуацией.

По мнению Кентербери, главная проблема заключалась в том, что предоставление турецким пилотам доступа к наиболее секретной информации, связанной с F-35, после 31 июля предоставило бы Турции возможность и дальше получать секретную информацию об истребителе F-35, заявил представитель Пентагона.

Пресс-секретарь Пентагона подполковник Майк Эндрюс подтвердил, что турецкие пилоты на авиабазе «Люк», штат Аризоа, прекратили учебные полёты, несмотря на то, что до 31 июля осталось ещё больше месяца.

«При отсутствии изменений в турецкой политике мы продолжим тесно сотрудничать с нашим турецким союзником в рамках сворачивания его участия в программе F-35», — заявил Эндрюс.

Было объявлено, что прекращение полётов турецких пилотов — это «оперативная пауза». Если Турция в последний момент решит отказаться от поставок С-400, турецкие пилоты смогут продолжить свою подготовку.

Однако маловероятно, что Турция именно так и поступит. Прекращение программы подготовки турецких пилотов на авиабазе «Люк» свидетельствует об увеличении напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Анкарой на фоне продолжающихся споров вокруг поддержки США курдов в Сирии и растущего сближения между Турцией и Россией. Американское правительство указало на то, что из-за поставок С-400 в Турцию Анкара может столкнуться с санкциями, которые, по мнению экспертов, приведут к ужасным последствиям для турецкой экономики, которая в настоящий момент переживает не лучшие времена. Санкции также могут ударить и по популярности президента Турции Реджепа Эрдогана, чья партия в конце этого месяца рискует в очередной раз проиграть выборы мэра в Стамбуле.

Решение о начале вывода Турции из программы F-35 отчасти было продиктовано тем, что Турция направила своих военных в Россию на прохождение курса обучения эксплуатации С-400, заявил исполняющий обязанности заместителя помощника министра обороны по европейской политике и политике НАТО Эндрю Винтерниц.

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Пентагон обсуждает с министерством обороны Турции вопрос о возмещении Анкаре стоимости американских истребителей, которые она уже купила, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд. Чиновники американского оборонного ведомства подчеркнули, что они хотят вынести спор вокруг F-35 и С-400 за рамки более широкого сотрудничества по целому ряду вопросов с ключевым союзником по НАТО. Авиабаза Инджирлик в Турции имеет важное значение в рамках возглавляемой США кампании по борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, на данной авиабазе также расположено ядерное оружие Соединённых Штатов. Между тем Турция отвечает за безопасность южного фланга НАТО от угрозы со стороны России.

Однако, по мнению экспертов, решение Эрдогана о покупке С-400, несмотря на столь сильную оппозицию со стороны Вашингтона, может свидетельствовать о развороте Турции от трансатлантического альянса в сторону Москвы. «Турция выбрала опасную траекторию, которая может ослабить устойчивость турецких военных к российскому вмешательству», — заявил бывший член турецкого парламента и старший научный сотрудник Фонда защиты демократий Эйкан Эрдемир.