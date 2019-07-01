Многочисленные опросы свидетельствуют о том, что единственным учреждением, которое пользуется доверием у американских граждан, является Пентагон. Граждане США не доверяют ни Конгрессу, ни президенту, ни Верховному суду, ни церкви, ни СМИ, а только американской военной машине, пишет Дэнни Сджарсен в статье для американского издания The American Conservative.

U.S. Army Американские солдаты

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Но, возможно, эта вера в вооруженные силы США просто неуместна. Американские военные — это послушные слуги, посвятившие себя, как бы они это ни отрицали, своей военной карьере и продвижению по служебной лестнице, возможно, даже больше, чем служению национальным интересам США. Американские военные, особенно в высших эшелонах, подведут вас всякий раз, когда потребуется проявить мужество или моральную стойкость. За последние почти 18 лет войны, начавшейся после терактов 11 сентября 2001 года, ни один генерал не ушёл в отставку, заявив о свой оппозиции по отношению к бессмысленным и аморальным конфликтам. Они покорно вели эти бесконечные конфликты во имя американцев.

Каждый из примерно 18 генералов, которые командовали боевыми действиями в Афганистане, оптимистично обещал, что победа в афганской войне не только возможна, но что она уже «за углом» и скоро всё закончится. Все эти генералы, естественно, требовали больше времени и, конечно, больше ресурсов. В большинстве случаев они получали всё, что требовали. Миллиарды долларов были выброшены на ветер, а тысячи американских солдат лишись своих жизней впустую. Почему американские граждане так уверены в том, что вчерашние подчинённые этих командующих — новая поросль амбициозных генералов — выступят против катастрофической войны с Ираном? Не верьте этому! Высокопоставленные военные могут только поприветствовать очередной аморальный и ненужный конфликт.

U.S. Army Американские солдаты

Нужно ли доказывать то, что даже самые хвалёные генералы предпочтут лишь робко подчиниться следующему абсурдному призыву к войне? Нам понадобится небольшой исторический экскурс, чтобы убедиться в этом. Давайте начнём с отставного четырёхзвёздочного генерала ВВС и бывшего председателя Объединённого комитета начальников штабов Ричарда Майерса. Он вошёл в историю в качестве лакея бывшего министра обороны США Дональда Рамсфелда. Как впоследствии оказалось, Майерс хорошо знал о «неточностях» в разведданных, которые затем были использованы для оправдания катастрофической войны в Ираке. Майерс даже не пикнул, он предпочёл держать рот на замке, поэтому он ушёл в отставку в 2005 году со всеми почестями.

Затем, когда бывший начальник штаба сухопутных войск генерал Эрик Шинсеки очень точно предсказал в 2003 году, что для оккупации Ирака потребуется до полумиллиона американских солдат, его тихо отправили в отставку.

Что касается генерал-лейтенанта Герберта Макмастера, то про него всегда говорили, что он способен мыслить нестандартно. Макмастер был героем Первой войны в Персидском заливе, он получил степень доктора философии, затем преподавал историю в Вест-Пойнте и написал неплохую книгу о Вьетнаме. Тем не менее, когда президент США Дональд Трамп назначил его на должность советника по национальной безопасности, Макмастер принёс с собой только свои военные взгляды и больше ничего. Макмастер помог Белому дому разработать фантастическую стратегию в сфере национальной обороны, в которой говорится, что американские солдаты должны быть готовы в любой момент начать военные действия против России, Китая, Ирана, Северной Кореи и «террористов». Возможно, сразу против всех. Не было указано никаких нюансов, никаких дипломатических альтернатив, никакого учёта возможных потерь, во всём преобладал один лишь милитаризм.

U.S. Navy Герберт Макмастер

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Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис также не предложил никаких альтернатив бесконечным американским войнам. Мэттис пришёл к выводу, что его совесть больше не позволяет ему находиться в администрации США только в тот момент, когда Трамп призвал к сокращению войск в Афганистане после 17 лет бессмысленной войны. А как насчёт поддержки США бесчеловечной саудовской военной кампании в Йемене? В результате авианалётов ВВС Саудовской Аравии погибли десятки тысяч граждан Йемена. По меньшей мере 85 тыс. йеменских детей погибли от голода из-за блокады, устроенной Саудовской Аравией. Мэттиса всё это устраивало. Однако его совесть возопила, когда Трамп заговорил о скромном сокращении войск в Афганистане.

Всё это я уже встречал раньше. Майоры и полковники, которые мне встречались, когда я служил в вооруженных силах США, всегда были больше заинтересованы в том, как бы лучше угодить своим «боссам» и получить повышение. Они не протестовали против безрассудных военных миссий и не дорожили жизнями своих подчинённых. Я похоронил больше храбрых молодых солдат, чем могу сосчитать. Некоторыми из моих командиров двигало честолюбие, другие едва могли произнести слово «Афганистан». Однако большинство их них всё равно повысили. Именно такой тип военных послушно начнёт новую войну, только на этот раз уже с Ираном.