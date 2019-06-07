Project Syndicate: Мир нуждается в глобальном лидерстве КНР

Максим Исаев, , 09:03 — REGNUM

Согласно прогнозу ООН, к 2050 году 68% населения мира будут проживать в городах. По мере того, как правительства пытаются справиться с потоком городской миграции, они должны решить не только вопросы, связанные с удовлетворением основных потребностей, таких, как доступное жильё и рабочие места, но и вопросы, которые оказывают влияние на условия жизни и здоровья населения, пишут Асит К. Высшас и Крис Хартли в статье для издания Project Syndicate.

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Серьёзной проблемой является загрязнение воздуха, ни в одной другой части света она не стоит так остро, как в Азии. За последние несколько месяцев в таких городах, как Бангкок, Сеул, Катманду и Дакка был зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. В 99% городов Южной Азии и 89% городов Восточной Азии уровень загрязнения воздуха превышает допустимые нормы, установленные ВОЗ. В 2018 году на долю стран Азии пришлось 30 городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха: 22 — в Индии, пять — в Китае, два — в Пакистане и один — в Бангладеш.

По данным ВОЗ, загрязненный воздух ежегодно приводит к семи миллионам преждевременных смертей, примерно треть из которых приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион. Только в Китае загрязнение воздуха ежегодно приводит более чем к миллиону преждевременных смертей, согласно данным Китайского университета Гонконга за 2018 год.

В менее развитых районах региона серьёзную угрозу представляет загрязнение воздуха внутри помещений, причиной которого является использование устаревших систем отопления. Данные ВОЗ показывают, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе наибольшее число смертей на душу населения в результате высокого уровня загрязнения воздуха внутри помещений приходится на Лаос, Филиппины, Китай и Камбоджу.

Урбанизацию нельзя остановить, однако это не оправдывает неспособность правительств решить проблему, связанную с высоким уровнем загрязнения воздуха. Располагая значительными ресурсами и высоким уровнем централизации, Китай мог бы взять на себя ведущую роль в разработке экологически устойчивого подхода к урбанизации, который мог бы стать примером не только для региональных государств, но и для международного сообщества. Китай уже проявил инициативу по сокращению уровня загрязнения воздуха. Данная инициатива входит в число приоритетных направлений политики председателя КНР Си Цзиньпина. Китайские власти уже заслужили похвалу мирового сообщества за электрификацию городских автобусных систем. Также Китай недавно ужесточил целевые показатели выбросов для сталелитейной промышленности. В мае 2019 года правительство направило почти 1 тыс. инспекторов в 25 городов для выявления случаев нарушения экологических норм.

Однако, несмотря на очевидный прогресс, у КНР по-прежнему есть немало серьёзных проблем. В 2018 году 33 из 39 городов Северного Китая, подверглись воздействию смога, а также не смогли достигнуть установленные правительством целевые показатели в сфере борьбы с загрязнением воздуха в зимний период. Для решения проблемы, связанной с загрязнением воздуха, Китай должен предпринять решительные меры по трём направлениям, включая политику, инновации и уровень осведомлённости об экологических рисках.

С политической точки зрения, несмотря на то, что перемещение промышленных объектов с высоким уровнем выбросов вредных веществ способствовало сокращению уровня загрязнения воздуха в крупных городских центрах, оно привело к увеличению уровня загрязнения воздуха в новых принимающих районах. Большинство стратегий КНР направлены только на борьбу с высоким загрязнением воздуха и не учитывают необходимость структурных преобразований энергетических систем и моделей спроса. Помимо принятия правильной политики, правительству Китая необходимо более эффективно проводить её в жизнь. Среди прочего, это означает более тщательный контроль за соблюдением нормативных актов и обеспечение судебного преследования за нарушения.

Инновации также могут оказаться эффективным средством в борьбе с загрязнением воздуха. Например, в Шэньчжэне проект городской воздушной мобильности (UAM) позволит расширить парк городского общественного транспорта за счёт вертолётов. Проект призван помочь в решении проблемы заторов на дорогах. Центральное правительство должно субсидировать подобные инициативы, которые способствуют достижению целей в области борьбы с загрязнением воздуха.

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В-третьих, необходимо повысить уровень осведомлённости населения об экологических рисках. Люди должны понимать, к каким последствиям для их здоровья может привести загрязнение воздуха. Вооружившись новым пониманием рисков, с которыми они сталкиваются, люди могли бы использовать онлайн-ресурсы, включая мировой индекс качества воздуха, для мониторинга экологических условий в своих городах.

По данным ВОЗ, ошеломляющий 91% населения мира сталкивается с опасным уровнем загрязнения воздуха. С учётом того, что традиционные мировые державы, такие как Соединённые Штаты и Австралия, сейчас в значительной степени пренебрегают экологическими проблемами, мир нуждается в альтернативном глобальном лидерстве. Если Китай стремится взять на себя эту роль, он должен не только мобилизовать свои огромные ресурсы и инновационный потенциал, но и укрепить свою приверженность принципу верховенства права.