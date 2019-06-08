В центре внимания СМИ оказался пышный и помпезный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, состоявшийся на этой неделе. Между тем никто практически не освещал ситуацию в таких «горячих точках», как Иран и Северная Корея. Поскольку напряжённость вокруг Ирана продолжает нарастать, а ситуация вокруг КНДР не улучшается, Конгресс обязан тщательно рассмотреть имеющиеся разведданные об этих угрозах, пишет Джейн Харман в статье для издания The Hill.

(сс) Tim Evanson Капитолий

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ОАЭ, Саудовская Аравия и Норвегия ранее предоставили Совету Безопасности ООН свои выводы относительно недавних атак на их нефтяные танкеры в Персидском заливе. Тем временем Белый дом пока откладывает выступление советника по национальной безопасности США Джона Болтона в Совбезе ООН, который должен «доказать» то, что за нападениями на танкеры стоял Иран.

В любом случае Конгресс должен внимательно следить за брифингом, а также запросить тщательную оценку ситуации у разведывательных служб США. Пятнадцать лет назад конгресс принял двухпартийный «Закон о реформировании разведки и предотвращении терроризма». Реформы были проведены после двух ужасающих провалов американской разведки: атаки 11 сентября 2001 года и неточные разведданные об оружии массового уничтожения, которые затем были использованы для оправдания войны в Ираке.

Колин Пауэлл демонстрирует пробирку с биологическим оружием (сибирской язвой) на заседании ООН 5 февраля 2003 года. После этого президент США Джордж Буш отдал приказ о начале войны в Ираке

Новый закон должен был застраховать США от совершения подобных ошибок в будущем. Было улучшено руководство разведывательной деятельностью, отлажен процесс обмена информацией и вынесения оценок в отношении тех или иных угроз. Закон учредил должность директора Национальной разведки, который должен был взять на себя роль единого командующего среди разрозненных разведывательных служб. Также были созданы Национальный центр по борьбе с терроризмом и Национальный центр по борьбе с распространением, которые повысили эффективность сотрудничества разведывательных органов США. Национальной разведке в целом предъявили более жёсткие требования.

В преддверии войны в Ираке авторы доклада разведывательных органов по иракскому оружию массового уничтожения пришли к странному выводу о том, что неспособность доказать факт ликвидации оружия массового уничтожения является доказательством того, что оно все ещё существует. Разведывательные органы стремились как можно быстрее ответить на запрос Конгресса в отношении иракского оружия, поэтому аналитика свели к минимуму или просто упустили из виду свидетельства других разведывательных служб, которые противоречили их выводам. После этого были проведены соответствующие реформы. Теперь, после тщательной проверки своих источников, разведывательные органы должны предоставить сводный итоговый документ, в котором также должны быть отражены все возникшие противоречия между спецслужбами.

(сс) Mark Warner Дэн Коутс — Директор Национальной разведки США

Разведка — дело сложное. Анализ данных и даже сообщение полученных выводов в Конгресс — процесс не из лёгких. В комитете по разведке палаты представителей Конгресса постоянно приходится играть в игру под названием «20 вопросов», чтобы получить от представителей разведслужб необходимую информацию. Вот почему на фоне судорожных военных угроз администрации Трампа, нельзя предпринимать какие-либо действия только на основании показаний Болтона или кого бы то ни было в Совбезе ООН.

Помните, как бывший государственный секретарь США Колин Пауэлл сделал тоже самое? В основе его заявлений в Совбезе ООН лежали ошибочные разведданные. Закрытого заседания в Конгрессе с участием секретарей Кабинета министров также может быть недостаточно. Теперь у Конгресса есть необходимый набор инструментов, которые он должен задействовать. Национальная разведка должна предоставить Конгрессу доклад со всеми необходимыми разведданными. После этого должен быть опубликован краткий доклад, содержащий часть рассекреченных разведданных. Было бы крайне полезно ознакомить общественность с выводами национальной разведки.

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Заседание Конгресса США

Если выводы разведки выдерживают критику, только тогда можно перейти к рассмотрению вопроса о санкционировании военных действий. Между тем побочным антииранским кампаниям, таким как кампания в Йемене, следует противостоять. Белый дом также должен позаботиться о создании коалиции для поддержки возможных военных действий. Однако это будет очень трудно сделать, поскольку Германия и Великобритания скептически относятся к работе американской разведки. Учитывая то, что военные действия всегда связаны с финансовыми и человеческими потерями, Конгресс должен убедиться в том, что ему предоставили точные разведданные по Ирану.