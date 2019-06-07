Arc Digital: Блокада Катара с треском провалилась

Александр Белов, , 08:39 — REGNUM

Два года назад, 5 июня 2017 года, 2,3 млн жителей Катара внезапно оказались в зоне блокады. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали свои торговые и транспортные связи с Катаром, а также изгнали со своей территории граждан Катара. Студентам, обучающимся в Катаре, было приказано вернуться домой в Каир, Дубай и Эр-Рияд. Через два года для всех стало очевидно, что блокада Катара полностью провалилась, пишет Джонатан Кристоль в статье для издания Arc Digital.

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Блокада не привела к свержению эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани. Блокада не привела к закрытию турецкой военной базы в Катаре. Катарский спутниковый телеканал «Аль-Джазира» продолжает функционировать. Блокада не привела к полной политической или экономической изоляции Катара. Блокада не только не позволила достигнуть хоть одной из перечисленных целей, она также привела к впечатляющим последствиям. Она сделала Катар более открытым, независимым и вовлечённым в глобальные вопросы. И наоборот, главный архитектор блокады — наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман — приобрёл репутацию неудачливого, некомпетентного и жестокого политика.

Саудовская Аравия и Катар имеют тесные религиозные и этнические связи, однако на протяжении десятилетий между странами сохранялись политические разногласия. Обе эти страны входят в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) — региональную организацию, созданную после Исламской революции в Иране для укрепления единства между шестью арабскими монархиями Персидского залива. Однако Катар всегда поддерживал тесные связи практически со всеми, включая «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ХАМАС, Иран, Израиль и США. Катар готов критиковать политику других членов ССАГПЗ, он также предоставлял гражданство оппозиционерам со всего региона. Саудовская Аравия, в свою очередь, всегда, так или иначе, пыталась вмешаться во внутренние дела Катара. Под «вмешательством» здесь нужно понимать «попытки свержения правительства».

Блокада Катара началась вскоре после визита Трампа в Саудовскую Аравию в мае 2017 года, визита, примечательного своими (неоконченными) сделками с оружием и «таинственным светящимся шаром». Ответ Трампа на блокаду Катара был лаконичным и составил менее 280 символов. Трамп заявил в Twitter, что лидеры, с которыми он встретился в Эр-Рияде, указали на Катар как на «фонд по финансированию радикальной идеологии». Трамп добавил, что блокада, «возможно, положит конец ужасам терроризма». Несмотря на утверждение The New York Times о том, что таинственный светящийся шар, который показали Трампу, не обладал магическими свойствами, похоже, что прикоснувшись к нему, глава Белого дома забыл о том, что всего за 18 месяцев до своего визита в Эр-Рияд он заявил журналисту Чаку Тодду, что Саудовская Аравия — это «крупнейший в мире спонсор терроризма».

Затем риторика Трампа в отношении Катара несколько сбавила обороты, возможно, потому что он узнал от государственного секретаря и министра обороны США, что в Катаре расположены крупнейшая американская военная база на Ближнем Востоке, в которой размещены 11 тыс. солдат, и Объединённый центр управления воздушными операциями, который контролирует военно-воздушные операции США в Афганистане, Ираке, Сирии и во всём регионе Персидского залива.

Что касается Саудовской Аравии, то в числе прочего она потребовала от Катара, чтобы он отказался от своих отношений с Ираном, но Катар и Иран владеют общим месторождением природного газа, и хорошие отношения между Дохой и Тегераном имеют жизненно важное значение для Катара. В течение первых недель блокады Иран доставил в Катар по воздуху продовольствие и другие предметы первой необходимости. Это свидетельствует о том, что стратегия Саудовской Аравии привела к обратному эффекту: блокада лишь дополнительно сблизила Доху и Тегеран.

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Катар — это очень богатая страна. ВВП на душу населения составляет более $124 тыс., что более чем в два раза больше аналогичного показателя в Саудовской Аравии или Соединённых Штатах. А суверенный фонд благосостояния Катара оценивается более чем в $300 млрд — это более чем по $1 млн на каждого гражданина. Богатство позволило Катару компенсировать экономические издержки блокады и создать новые цепочки поставок. Конечно, у Саудовской Аравии тоже есть деньги, но вот чего у них нет — это разумного руководства. Катару повезло, что, с одной стороны, у него очень компетентные руководители, а с другой — политически некомпетентный противник.

Экономическое давление вряд ли приведёт к капитуляции. Катар находится в условиях блокады уже более двух лет. Нет ни малейших признаков того, что он готов выполнить требования арабских стран, возглавляемых Саудовской Аравией.