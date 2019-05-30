В Челябинской области регулярно проводятся военно-тактические страйкбольные игры «Заря» в рамках федеральной программы Министерства обороны РФ. Организаторы задействуют в них большое количество военной техники, например, в игре «Заря-6: Операция «Тайфун», которая прошла с 24 по 26 мая 2019 года на 255-м межвидовом полигоне войск ЦВО, расположенном недалеко от города Чебаркуль, было задействовано около 40 единиц техники, включая два боевых вертолёта Ми-8. Корреспондент ИА REGNUM попросил рассказать об этом проекте организатора «Зари» Александра Ноздрачёва.

Владимир Титков На танке

Я начал играть в 2007 году.

В страйкбольной игре «Заря-6» задействовали до 40 единиц техники Минобороны

Именно у нас, в Челябинской области, проводится третий год. Это ведомственная программа Министерства обороны по военно-патриотическому воспитанию граждан. То есть не для условных школьников, а именно для граждан. По большому счету это правильно, потому что воспитывать школьников намного проще, чем заинтересовать уже взрослых состоявшихся людей. Например, меня так воспитывали и многих других. Это не какой-то милитаризм, это мужская тема. Мужчина всегда был воин, это было почетно. Но у многих — не получилось (послужить в армии — ИА REGNUM ), а кто-то послужил, может быть даже где-то поучаствовал, но сейчас этим уже не занимается. Таких моментов очень много и люди со временем находят себя в страйкболе. Ну, а «Заря»… Сегодня это уже максимально реалистичное страйкбольное мероприятие. Потому что если сравнивать по обеспечению, например, то на других играх — только фанерные багги или ещё что-то… С «Зарёй» просто несравнимо. Так что, с одной стороны, мы, конечно, рады, что занимаемся этим проектом.

Владимир Титков

С другой — это тяжеловато. Обычным игрокам кажется, что мы условно пришли с бумажкой в 90-ю дивизию (90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая дивизия — танковое соединение Сухопутных войск ВС РФ — ИА REGNUM ) к комдиву и сразу, конечно, всё завертелось, всё само сделалось, техника отремонтированная, всё доведено до ума, все подразделения, ответственные лица — они всё выполнили, чуть ли не строевой смотр провели… Но на самом деле понятно, что всё не так.

И его, и начальника Генерального штаба Герасимова В. В., который подписывает годовой план по мероприятиям «Зари» по всей России, оргкомитет находится в Москве, председателем является Игорь Толстошеин. «Заря» — это общее название большого проекта. Все знают «Сутки на броне» (самая масштабная игра в России, которая проводится на армейском полигоне Алабино в Московской области при участии Минобороны — ИА REGNUM ), но, по сути, — это одно и то же, «Сутки на броне» — это большая «Заря». В регионах игры получаются более «уютненькими», поаккуратней и поскромнее. Везде есть свои плюсы и минусы. Мы, конечно, стараемся дотянуться и до того уровня, чтобы с каждым следующим мероприятием был какой-то рост. Не ошибается тот, кто ничего не делает, поэтому какие-то ошибки и недочеты всегда есть, но мы выводы делаем. Это работа, довольно творческая и довольно сложная. Минимум неделю после «Зари» не хочется никому звонить, не хочется писать никакие бумажки, просто хочется дома с семьёй побыть. Игроки приезжают на три дня, а мастерская группа тут уже за неделю до мероприятия, а после того, как оно закончилось, участники покидают полигон в воскресенье, а наши ребята — только в понедельник.

Владимир Титков

Первая игра прошла в 2017 году, сейчас идет уже шестая, приуроченная к открытию сезона 2019 года. Во-первых, идёт прирост участников. На первой было около 100 человек, в основном были игроки из Челябинской области. Кстати, уже тогда из Казахстана ребята приехали. Они каждый раз ездят, им нравится, говорят — здорово. Могу ошибаться, но, по-моему, в Казахстане нет такого проекта, знаю, что в ряде бывших республик СССР есть. Что по поводу количества, то не всегда количество означает качество. Например, вчера весь день лил дождь, погода была отвратительная, я думаю, что многие не приехали. Те, кто хотели, но не регистрировались. Или вот закрытие сезона было в прошлом году: снег шёл, ветрище, холод… Но эти сложности — ерунда… Люди едут окунуться в другой мир, большинство из них в обычной жизни не держит в руках автомат, они не едут куда-то на танке, им не ставят задачу штурмовать высоту, удерживать оборону, ночью колонну провести… Это какая-то параллельная вселенная, сюда они приезжают погрузиться в другой мир, отвлечься от серых будней. Кто-то с жёнами приезжает, кто-то — наоборот, хочет отдохнуть от жены, у всех по-разному. Кто-то живёт страйкболом, а для кого-то это просто хобби и развлечение. Очень радует, что непрерывно увеличивается количество команд, работающих над своим развитием, воспринимающих страйкбол не как пострелушку какую-то пейнтбольную на площадке пять на пять метров с надувными мишенями.

Владимир Титков На поле

Есть разные форматы, люди что-то делают, всё это имеет право на существование. Но в моём представлении страйкбольное соревнование должно выглядеть, например, как штурм автобуса, при котором оцениваются эффективность и время, или как зачистка помещения и прочее. Кстати, всё это давно есть у спецподразделений, они этим занимаются — зачем изобретать велосипед?

Владимир Титков

На этом мероприятии около 40 человек. Мастерская группа сформировалась из нашей команды «СК Гранит», мы в своё время и «Сталкер» проводили (ролевые военно-тактические игры, в основе которых лежит серия видеоигр «Сталкер» от студии GSC Game World — ИА REGNUM ) и иные проекты реализовывали. Команда находится в городе Чебаркуль, и поскольку градообразующим предприятием является 90-я танковая дивизия, то в ней много военнослужащих: есть танкисты, офицеры и просто контрактники. Но мы на это не обращаем особого внимания, у нас очень дружный коллектив.

Данила Целяев Игра «Заря»

Я не знаю как у других, а в нашу люди потихоньку сами приходят. Конечно, не каждый остаётся, обычно получается так, что или сразу прижился человек, или нет. Вроде и парень нормальный, но почему-то не влился в коллектив. У нас могут и «потроллить» друг-друга и похохотать, нормальная мужская атмосфера. Команда — она же не только на игре. Например, переезжает кто-то — мы собрались, вещи перенесли, помогли ремонт сделать. Команда — это сообщество единомышленников, которых не надо просить о помощи, они сами узнают и помогают. В рамках нашей команды страйкбол — это точно игра друзей («Страйкбол — игра друзей» — девиз страйкбольного движения с момента его основания — ИА REGNUM ), хотя сегодня это уже немного не тот страйкбол, что был ранее, и отношения несколько поменялись. Но у нас это так.

Данила Целяев Игра «Заря»

Тут всё немного по-другому, немного другая атмосфера, другие требования. Они, конечно, есть, и их много. Много сложностей, много ответственности у ребят здесь. Даже больше, чем когда они в составе подразделения куда-то выезжают. Потому что там за всё отвечают отцы-командиры. Тот же сержант там, возможно, почти ничего не делал, а на игре он — организатор, ответственный за многих людей, технику и прочее… Тут ответственность даже больше. А что их привлекает именно в страйкболе… Я не военнослужащий, но мы же общаемся друг с другом в рамках команды. Например, танкист есть у нас — в игре он пулемётчик, ему этого хочется. Он мастер своего дела, участник боевых действий, в том числе за пределами России. Но именно в нашей команде он пулемётчик: таскает семикилограммовый ПКМ, «броник», каску, у него свои задачи есть в составе отделения. И ему нравится, он отвлекается от той реальности. В любом случае страйкболом занимаются люди, которым нравится стрелять, куда-то тащиться с многокилограммовым рюкзаком, «броником» и автоматом много-много километров, потом съесть «ИРПшку» (индивидуальный рацион питания — ИА REGNUM ) на троих, пять минут пострелять, кого-то победить, а потом сидеть и радоваться. И ещё много лет это всё вспоминать.

Данила Целяев Игра «Заря»

Например, у нас есть снайпер. Причем в страйкболе он, конечно, не снайпер, а простой автоматчик и оптикой практически не пользуется. Объясню, почему: для страйкболиста дальность стрельбы с оптикой — это максимум метров 100, а даже для той же СВД — это просто смешная дистанция, для этого даже оптику не стоит задействовать. У нас есть в команде человек, который играет снайпером, он служил во внутренних войсках, выполнял определённые задачи с АК-74. Но ему интересно быть снайпером. Есть в страйкболе определенного типа игроки, которых называют «дрищами» (смеется), как их обычно отличить? У них черная разгрузка, потому что она «тактическая». Почему — никто не знает. Она очень модная, демаскирует в любом месте, кроме кучи угля, но так как у него форма в мультикаме (рисунок камуфляжа, разработанный американской компанией Crye Precision совместно с армией США — ИА REGNUM ), то ему даже это не помогает, тем более, что всё остальное тоже очень красивое и нарядное. И именно он говорит: «Я в страйкболе буду обалденным снайпером, лучшим на свете». Все ему говорят, что результативность подобной игры практически равна нулю. Но он упорствует: «именно я просто рождён для этого, смотрите, я даже накачал правую руку». А настоящий снайпер — он просто хохочет над этим. Кстати, он является снайпером много лет, ещё до «срочки» занимался, потом служил по этой специальности, и дальше продолжает. Если приводить ещё примеры, то у нас есть несколько офицеров, тоже различных военных специальностей.