В страйкбольной игре «Заря-6» задействовали до 40 единиц техники Минобороны

Чебаркуль, Челябинская область, , 23:17 — REGNUM Страйкбольная игра «Заря-6. Операция «Тайфун», ставшая частью открытия российского страйкбольного сезона 2019, прошла 24 — 26 мая 2019 года. В ней задействовали около 40 единиц техники Министерства обороны РФ, включая вертолёты. В мероприятии поучаствовал корреспондент ИА REGNUM.

Заезд участников начался в четверг, 24 мая 2019 года, часть из них проживала в отапливаемых палатках АПЛ-500, часть в собственных походных палатках, для которых была выделена территория. Для игроков были организованы два приёма пищи: 25 мая (ужин) и 26 мая (завтрак) 2019 года в столовой автономного полевого лагеря.

Перед началом игры с приветственной речью к участникам обратился временно исполняющий обязанности командира 90-й гвардейской танковой дивизии полковник Александр Урин. На «Заре» присутствовали представители военного комиссариата, которые знакомили всех желающих с условиями службы по контракту.

У входа в лагерь организовали небольшую выставку оружия. Любой желающий мог ознакомиться с представленными образцами. Здесь — автомат ВАЛ, винтовка ВСС, крупнокалиберная снайперская винтовка АСВК калибром 12,7 мм, а также различные автоматы и пистолеты, стоящими на вооружении российской армии.

Игры этой серии проводятся на 255 межвидовом полигоне войск Центрального военного округа, расположенном в Челябинской области, недалеко от Чебаркуля. Организацией «Зари-6» занимались около 40 человек.

Стоит отметить, что это событие для сообщества страйкболистов с Урала и других регионов России является знаковым, прежде всего потому, что «Заря» — это масштабный проект международных военно-тактических игр, являющийся частью Федеральной программы Минобороны РФ, направленной на военно-патриотическое воспитание граждан.

На практике это означает, что организаторы игры получают возможность не только провести её на площадках действующего военного полигона, но и задействовать в игре различную военную технику. В частности, на шестой «Заре», были задействованы такие машины, как БМП-2, БТР-80, Т-72, МТ-ЛБ, УРАЛ 4320, Тигр, а также два вертолёта Ми-8.

Игру посетили страйкболисты, приехавшие из Москвы, Челябинской, Екатеринбуржской, Ленинградской, Тюменской областей, Пермского края, Татарии, Башкирии, Югры и других регионов РФ. Более того, в шестой «Заре» приняла участие команда из Китая.

Участников разделили на две стороны: синюю и желтую. В процессе игры перед командами поставили различные задачи, связанные, в том числе, со штурмом позиций, разведкой, обороной объектов, прочесыванием лесных массивов, захватом охраняемого груза и т.д.

Старт игры был объявлен 24 мая 2019 года, в 21:00 по местному времени, традиционно участников ждала её первая ночная фаза, во время которой используются различные технические средства: приборы ночного видения, мощные фонари, в т.ч. инфракрасные, «трассерные» шары (элемент игрового поражения в страйкболе) и т.д.

Утром 25 мая 2019 года более 100 страйкболистов на время стали участниками воздушного десанта: они совершили короткий полёт на Ми-8.

На игре задействовали и группы имитации, использовавшая пиротехнические средства и оружие, заряженное холостыми патронами. Многие участники шестой «Зари» отмечают, что работа этой группы была на высоте: ей удалось создать атмосферу реальных боевых действий. Иногда стрельбу вела и техника, например, в различных фазах игры при штурмах оборонительных укреплений несколько выстрелов произвёл танк Т-72.

Также перед игроками периодически стояла задача «поражения» техники противника при помощи специальных пиротехнических игровых средств.

Обе стороны пытались максимально выложиться, результат игры — ничья: каждая сторона получила по 5 баллов. Впрочем, каждый страйкболист знает, что страйкбол — это та сфера, где сам игровой процесс гораздо важнее результата.

Напомним, страйкбол — военно-тактическая игра, в которой используются устройства, конструктивно схожие с пневматическим оружием, внешне являющиеся точной копией реальных образцов огнестрельного оружия. Модели на электропневматическом принципе действия (являются самыми распространёнными), способные вести автоматическую стрельбу, в среде страйкболистов называют «приводами».

Их дульная энергия не превышает 3 Дж, согласно российскому законодательству эти устройства — не оружие. Элементы игрового поражения — пластиковые шары диаметром 6 мм. Также в игре используют страйкбольные «гранаты» — сертифицированные пиротехнические элементы, наполненные этими шарами.

В зависимости от типа снаряжения и мощности шар в среднем может лететь на расстояние от 30 до 75 метров. Игра в страйкболе ведётся с использованием защитного снаряжения (очки, маски и т.д.) и на честность: если участник видит, что в него попали, он обозначает это (днём обычно используется кусок красной ткани, а ночью — красный фонарь) и на время или до конца фазы покидает игровую зону, направляясь в так называемый «мертвяк».

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