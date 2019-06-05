На прошлой неделе в Мекке состоялся саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС), а также прошли два чрезвычайных заседания Лиги арабских государств Персидского залива и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Мероприятия, прошедшие в Мекке, продемонстрировали полную бесполезность данных организаций. Оказалось, что исламский мир стал разделён ещё больше, чем когда-либо, и участники, откликнувшиеся на призыв короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, не проявили готовности обсуждать какие-либо проблемы, не говоря уже о том, чтобы предлагать решения, пишет Бобби Гош в статье для издания Bloomberg.

NASA Персидский залив. Вид из космоса

U.S. Department of Defense Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

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ОИК и Лига арабских государств Персидского залива были бесполезными на протяжении десятилетий. Данные организации редко обращали внимание на проблемы арабского мира. Они не преследуют никакой другой значимой цели, кроме как просто делать заявления, обычно направленные против Израиля из-за его действий в отношении жителей Палестины.

И действительно, на саммите ОИК прозвучало осуждение признания Иерусалима столицей Израиля и призыв, обращённый к государствам-членам, принять «надлежащие меры» в отношении стран, которые приняли решение о переносе посольства в Иерусалим. Естественно, данная организация отказалась указать, какие именно «надлежащие меры» должны быть приняты. Конечно, ОИК не настаивала на том, чтобы Саудовская Аравия приняла ответные меры против своего близкого союзника — США.

Djampa Израильский флаг над Иерусалимом

Возможно, чтобы не краснеть перед гостями, король Саудовской Аравии объявил о своем «безоговорочном неприятии любых мер, которые могли бы нанести ущерб историческому и правовому статусу Иерусалима». Единственная примечательная вещь в этом заявлении — то, что оно было сделано с серьёзным лицом.

Оба чрезвычайных заседания, прошедшие в кулуарах саммита ОИК, были посвящены растущей угрозе со стороны Ирана. Заседание ССАГПЗ оказалось более интересным. Это неудивительно, потому что ССАГПЗ всегда был более слаженной организацией, учитывая общее географическое расположение стран-членов на Аравийском полуострове, а также тесные этнические, религиозные и исторические связи. Однако члены ССАГПЗ так и не смогли выработать единую позицию в отношении Ирана.

В то время как Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн настроены категорически против Ирана, остальные три члена ССАГПЗ — Катар, Кувейт и Оман — занимают более осторожную позицию, поддерживая экономические отношения и дипломатические связи с Ираном. Раскол расширился два года назад, когда Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн вместе с Египтом ввели эмбарго против Катара. Тогда эти страны сослались, среди прочего, на связи Катара с Ираном. Катар быстро смог справиться с экономическими ограничениями, но Оман и Кувейт оказались в центре междоусобного противостояния. Оман и Кувейт осознают, что могут легко стать следующей мишенью, но тем не менее продолжают поддерживать отношения с Катаром и Ираном.

Masoud Shahrestani Иранцы поджигают американский флаг

Напряжённость в Персидском заливе также подрывает региональные интересы США, особенно на фоне конфронтации с Ираном. Если «максимальное давление» Трампа в отношении Ирана приведёт к успеху, Вашингтону потребуется сплочённая поддержка со стороны ССАГПЗ. Некоторые представители администрации Трампа, уверовавшие в мираж под названием «арабское НАТО», пытаются запугать им Иран. Однако для этого потребовалось бы наладить тесное сотрудничество между военными шести стран ССАГПЗ, а также Египта и Иордании. С одной стороны, неудобная реальность заключается в том, что военные этих стран больше предпочитают иметь дело с демонстрантами, чем с реальными врагами, которые могут открыть ответный огонь. В качестве примера можно привести некомпетентность арабских военных, которую они продемонстрировали в Йемене. С другой стороны, нельзя говорить об «арабском НАТО», когда страны Персидского залива, мягко говоря, с недоверием смотрят друг на друга.

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Вот почему в преддверии встреч в Мекке во внешнеполитических кругах региональных стран царило волнение, когда Катар объявил о том, что его премьер-министр шейх Абдалла бен Насер бен Халифа Аль Тани примет в них участие. Может быть, это начало примирения между региональными государствами? Оказалось, что нет. Саудовская Аравия стремится выстроить единый фронт против Ирана и, похоже, уделяет мало внимания озабоченности Катара, Кувейта и Омана. Министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани заявил, что между странами нет консенсуса.

Data.gov.in Абдалла бен Насер бен Халифа Аль Тани

В течение следующих нескольких дней раздражительная риторика будет нарастать. Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн могут обвинить Катар в саботаже общих усилий. Катар может обвинить эту тройку в безрассудной воинственности. Кувейт и Оман, по всей вероятности, будут хранить неловкое молчание.