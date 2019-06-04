Bloomberg: Почему Трамп просто без ума от Брексита?

Александр Белов, , 08:29 — REGNUM

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вскоре покинет свой пост, на который претендуют 13 кандидатов, большинство из которых обещают быстрый выход из ЕС и подписание более выгодных международных торговых сделок. Две основные политические партии переживают не лучшие времена, их поддержка со стороны избирателей существенно ослабла. При этом два самых популярных в настоящий момент британских политика — представитель Консервативной партии Борис Джонсон и основатель Партии Brexit Найджел Фарадж — выступают за выход из ЕС 31 октября без итогового соглашения, пишет Тереза Рафаэль в статье для издания Bloomberg.

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С точки зрения президента США Дональда Трампа, разрыв между Великобританией и ЕС имеет множество позитивных моментов. Во-первых, можно сильнее втянуть Великобританию в орбиту влияния США, отдалив её от системы европейских правил. Во-вторых, выход Великобритании уменьшит геополитический вес ЕС. Это весьма полезно, учитывая стремление США сдержать КНР и Иран. К тому же Лондон станет зависеть от доброй воли США как никогда прежде.

Несмотря на то, что торговые сделки — это вещь хорошая, а Великобритания и США являются давними торговыми партнёрами, Лондону стоило бы реально смотреть на вещи. Нельзя сказать, что США руководствуются сентиментальными интересами. В любых англо-американских торговых переговорах именно британской стороне в конечном итоге придётся уступить. Великобритания может променять европейский набор правил на американский. На всё это указывает всеобъемлющий список торговых целей США, опубликованный в марте.

Выгоды от свободной торговли с США могут оказаться очень скромными. Торговые пошлины в отношении импорта и без того уже достаточно низкие, в среднем 3%, хотя ЕС устанавливает существенно более высокие пошлины в отношении сельскохозяйственной продукции и некоторых промышленных товаров, включая автомобили. Ожидается, что Великобритания увеличит поставки сельскохозяйственной продукции из США, когда сельскохозяйственный сектор Великобритании лишится европейских субсидий и согласится выполнять американские правила в сфере сельского хозяйства. В сфере услуг, на долю которой приходится более 80% экономики Великобритании и 45% её экспорта, торговые сделки, как правило, не играют особой роли, поскольку эта сфера в основном регулируется набором правил, а правительства всегда заинтересованы в том, чтобы сохранить за собой возможность менять эти правила по своему усмотрению. США стремятся к тому, чтобы Великобритания обязалась соблюдать правила, запрещающие «дискриминацию в отношении иностранных поставщиков услуг», и согласилась придерживаться правил, которые «отражают существующую практику государственных закупок США», при этом Вашингтон намерен сохранить собственные преференциальные программы закупок, включая те, которые требуют, чтобы американские компании покупали товары, произведённые исключительно в США.

Великобритания может столкнуться и с другими сложностями. Интересы отдельных штатов США также будут играть большую роль. Независимо от того, на что именно рассчитывает Трамп, у Конгресса также есть право голоса. Как ясно дала понять спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, в случае если Брексит подорвёт интересы Ирландии или приведёт к нарушению условий Соглашения Страстной пятницы, то Конгресс заблокирует любую торговую сделку.

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США и Великобритании также нужно время для переговоров. Учитывая то, что Великобритания в настоящий момент находится под огромным давлением, она может пойти на уступки, что позволило бы ускорить переговорный процесс.

Сторонники выхода Великобритании из состава ЕС жалуются на многочисленные европейские правила и ограничения, однако их может неприятно удивить то, насколько требовательным партнёром могут оказаться США. Соединённые Штаты, конечно, друг и союзник Великобритании, но любые торговые переговоры между двумя странами будут носить односторонний характер. Любое торговое соглашение, которое подпишут Великобритания и США, окажется односторонним. Неудивительно, что Трамп всячески приветствует Брексит.