Громкий скандал, связанный с положением дел в лесной отрасли, разразился в Красноярском крае. Председатель Счётной палаты региона Татьяна Давыденко в интервью журналисту Андрею Караулову заявила о криминализации лесной отрасли, о том, что треть её находится в теневом секторе, а также она упомянула об угрозах в её адрес.

Иван Шилов ИА REGNUM

Это интервью, появившееся в YouTube 31 мая, прокомментировал губернатор Красноярского края Александр Усс, заявивший, что «скрывать здесь абсолютно нечего» и «поводов для драматичных оценок ситуации» у властей нет.

Власти не справляются

Итак, о чём же поведала Татьяна Давыденко?

Во-первых, она констатировала, что власти Красноярского края не справляются с лесными пожарами:

«Результаты наших отчётов показали, что ущерб, нанесённый в прошлом (2018-м — прим. ИА REGNUM ) году, — 4 млрд рублей. Но дело даже не в этом, дело в том, что есть территории, где вообще не тушили».

Тушить пытались, как поясняет Давыденко, однако пожары лишь разрастались. Один, например, вырос с восьми соток до 15 тысяч га. Его тушили больше месяца.

Затем председатель Счётной палаты Красноярского края назвала ещё несколько «громких» цифр.

«Из Красноярского края вывозят леса на 47 миллиардов рублей (за год). 33 млрд — более 70% — увозят в Китай. Это только то, что показывают в статистике. А теперь теневая экономика, — говорит Давыденко, подчёркивая, что так называемая теневая экономика имеет «катастрофические масштабы». — В теневой экономике более 30% в Красноярском крае».

Вырубка леса

В интервью она рассказывает о действующих в этой отрасли «схемах»:

"В 2008 году вдруг было принято решение на федеральном уровне по реализации на каждой территории, где есть лес, инвестиционных проектов. Что это означало? Это означало, что предлагается инвестиционный проект, при котором должны были построить заводы по переработке, заводы по производству материалов из леса, и при этом было одно условие… Ещё завода нет, ещё деньги не вложили, но, условие было такое, выделялся лес для рубки. По Красноярскому краю с 2008 года было 14 таких проектов. Три из них закончились, предприятий нет, а лес вырублен. 11 ещё действуют, но должны были вложить 147 млрд рублей (на 1 января 2018 года — 102 млрд). Вложили 44 млрд, а вырубили те 30% теневых, которые я называла».

Давыденко уточняет, что предприятия должны были произвести около 28 видов продукции, а произвели семь:

«И то объём производства этой продукции настолько мал, что и говорить нечего. Это одна из схем этой теневой экономики, а лес рубили, лес вывозили».

Отчёт аудиторов направлен в надзорные органы, силовикам и чиновникам.

Также проходила аудиторская проверка работы лесничеств, которых в крае 60.

«У лесничеств ничего нет. 80% техники изношено, сами они рубить не могут, поэтому на санитарные рубки (95%) они нанимают подрядные организации, которые находятся рядом, как правило, аффилированные. А дальше происходит то, что происходит. Мы были удивлены, когда увидели, что, оказывается, мы можем рубить лес — подрядная организация — за 1 рубль один кубометр. Аудитор это увидел. Есть шесть рублей, но это уже много. И есть постановление министерства леса края, где рекомендуют рубить от 80 до 100 рублей один куб».

Лесоруб

Давыденко признаётся, что масштабы происходящего её поразили. Но самая страшная цифра, по мнению председателя СП края, это нищенские зарплаты людей, работающих в лесной сфере, — от 10 тысяч до 26 тысяч рублей.

Караулов задал вопрос, поступали ли ей угрозы. Давыденко ответила, что с ней «разговаривали, беседовали». При этом фамилии она назвать отказалась.

Она убеждена, что озвученная информация напрямую повлияет на её карьеру. Давыденко рассказывает, что вечером 28 мая красноярский министр лесного хозяйства Димитрий Маслодудов принёс заявление в прокуратуру, а утром 29 мая был «подписан документ решения о проведении комплексной проверки Счётной палаты края».

Давыденко располагает информацией о том, что в скором времени в отношении неё должно быть возбуждено уголовное дело, а затем последует отстранение от занимаемой должности.

«Реакции последуют»

Тема оказалась настолько острой, что интервью Давыденко о ситуации в лесном хозяйстве региона 3 июня прокомментировал губернатор Красноярского края Александр Усс. Комментарий приведён на официальном сайте края, в том числе аудиоверсия.

Усс признаётся, что его это интервью, «мягко выражаясь, обескуражило».

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, губернатор «сделал акцент на том, что отчётные документы Счётной палаты о проведённых проверках работы министерства лесного хозяйства в части предотвращения лесных пожаров, организации работы предприятий-лесопользователей получены правительством края, депутатами Законодательного собрания и правоохранительными органами». Представленные документы изучаются, отметил Усс.

Krskstate.ru Александр Усс

Он заверил, что, если будут сделаны выводы, «требующие жёстких реакций в отношении конкретных должностных лиц, эти реакции последуют» как с его стороны, так и «со стороны силовых структур незамедлительно».

Усс напомнил, что в мае 2019 года «состоялось серьёзное обсуждение работы краевого Лесопожарного центра».

«К сожалению, в ходе этих дискуссий были предъявлены взаимные обвинения председателю Счётной палаты края Татьяне Давыденко и министру лесного хозяйства Димитрию Маслодудову. Эти вопросы сейчас всесторонне изучаются как правительством края, так и региональной прокуратурой», — отметил Усс.

Что касается информации Давыденко об угрозах, губернатор поручил своему заместителю генерал-лейтенанту ФСБ Павлу Солодкову встретиться с ней и выяснить все детали.

«К сожалению, ничего конкретного Татьяна Алексеевна генерал-лейтенанту ФСБ Павлу Солодкову сказать не смогла», — констатировал глава региона.

Он сообщил о том, что 4 июня состоится сессия краевого Заксобрания, где запланировано выступление Давыденко.

«Мы ждём этого выступления. Думаю, правительство даст какие-то пояснения, может быть — прокуратура. Скрывать здесь абсолютно нечего, поводов для драматичных оценок ситуации у нас нет, но у нас есть квалифицированные СМИ, у нас есть ответственный депутатский состав, на территории края работает профессиональная команда силовых структур, и во всех этих вопросах есть, кому разбираться», — резюмировал Усс.

Леса горят, деньги тратятся

Какая информация, касающаяся состояния лесной отрасли региона, имеется на сегодняшний день?

В апреле 2019 года Счётная палата края рассказала о проведённом совместно с УФСБ анализе тушения лесных пожаров в регионе в 2018 году.

Лесной пожар

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По данным СП, на финансирование мер по предупреждению и тушению лесных пожаров в регионе в указанный период было направлено 1,3 млрд рублей, что на треть больше, чем в 2017 году. В то же время по итогам пожароопасного сезона-2018 в крае было зафиксировано 1639 пожаров. Их площадь по сравнению с предыдущим периодом выросла в три раза, составив 1,6 млн гектаров. Согласно выводам аудиторов, это свидетельствует о несвоевременном применении достаточных сил и средств для ликвидации лесных пожаров. Размер ущерба лесному фонду вырос на 1 млрд рублей, превысив 4 млрд.

«В 2018 году в Красноярском крае зафиксирована отрицательная динамика по всем критериям, характеризующим эту деятельность, что может повлечь за собой вывод о ненадлежащем исполнении министерством лесного хозяйства края переданных полномочий Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Между тем власти региона признают, что пожароопасный сезон в лесах в этом году выдался крайне сложным и напряжённым.

С начала пожароопасного периода по конец мая текущего года в крае произошло более 600 лесных пожаров на площади более 24 тысяч гектаров (по состоянию на конец мая 2018 года — 189 пожаров на площади 4,1 тыс. гектаров). Специалисты объясняют такой рост существенным дефицитом осадков и высокими среднесуточными температурами. Пожароопасный сезон-2019 стартовал на две недели раньше.

За нарушения правил пожарной безопасности в лесах за указанный период вынесено более 150 постановлений об административной ответственности. Нарушители оштрафованы на общую сумму 5 млн рублей. В правоохранительные органы передано 73 материала с признаками уголовных правонарушений. В регионе работают 40 рейдовых групп и более 2,5 тысячи патрульных групп.

Костер в лесу

И работы у специалистов будет много, так как начинается летний, более опасный для лесов лесопожарный сезон.

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Председатель краевого правительства Юрий Лапшин оценивает ситуацию оптимистично. По его данным, процент обнаружения пожаров до 5 га в крае в первые сутки составляет 99,4%, процент ликвидированных пожаров за первые сутки после обнаружения — 89%.

«Гори оно всё синим пламенем!»

Летом 2018 года город Красноярск затянуло едкой дымкой. Ситуация для краевого центра, испытывающего серьёзные экологические проблемы, не новая. Однако горожане тогда предположили, что в Красноярске было невозможно дышать из-за лесных пожаров, уничтожающих леса региона.

Gornovosti.ru Смог в Красноярске

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Власти в открытую заявляли, что имеют право не тушить так называемые лесные пожары-отказники, действующие в зоне контроля. Объяснялось это тем, что эти возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а возможные затраты на их тушение превысят предполагаемый ущерб. Но, по мнению экологов, такие пожары не тушили сугубо по экономическим причинам, а экологические причины и последствия при этом не учитывались.

«Нет опасности для людей, жилья и имущества? Тогда гори оно всё синим пламенем! В итоге в июне и июле (2018 года — прим. ИА REGNUM ) на территории Красноярского края большинство пожаров были отказными — тайга горела и выгорала сама по себе, тушить её никто не собирался. Сажа от непотушенных лесных пожаров долетала даже до Красноярска», — комментировал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM эколог Александр Колотов.

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И если в этом году пожароопасный сезон в крае не задался с самого начала, то чего же ждать населению региона от летних жарких дней? К чему готовиться? Если правота председателя СП Красноярского края Татьяны Давыденко подтвердится, то явно ни к чему хорошему. Леса будут выпиливаться и гореть, населённые пункты будут задыхаться от дыма, а ограниченная группа лиц — богатеть. Однако власти края утверждают, что держат ситуацию на контроле. Думается, летний пожароопасный сезон, а также внимание правоохранительных и надзорных органов могут в полной мере показать, так ли это…