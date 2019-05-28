Пожары массово уничтожают лес в Красноярском крае: власти винят погоду

Красноярск, , 09:57 — REGNUM В Красноярском крае с начала пожароопасного периода произошло 623 лесных пожара на площади более 24,4 тысячи гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 мая в правительстве региона.

Согласно выводам, озвученным на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года зафиксировано значительное увеличение числа и площади пожаров (по состоянию на конец мая 2018 года — 189 пожаров на площади 4,1 тыс. гектаров). Специалисты объясняют такой рост существенным дефицитом осадков и высокими среднесуточными температурами.

В 2019 году пожароопасный сезон стартовал на две недели раньше. С 19 апреля был введён особый противопожарный период и режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.

Уточняется, что всего за нарушения правил пожарной безопасности в лесах вынесено более 150 постановлений об административной ответственности. Нарушители оштрафованы на общую сумму 5 млн рублей. В правоохранительные органы передано 73 материала с признаками уголовных правонарушений.

В регионе работают более 2,5 тысячи патрульных групп и 40 рейдовых групп (с участием сотрудников МВД, МЧС и Лесной охраны).

В настоящее время продолжается подготовка к летнему, более опасному для лесов пожароопасному сезону. В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» приобретено 12 малых лесопожарных комплексов, четыре колёсных трактора, четыре пожарные автоцистерны, бульдозер и лесопожарный трактор. Техника поступит в край в начале июля.

На вышках сотовой связи в семи муниципальных образованиях установят 30 камер видеонаблюдения. Для обнаружения лесных пожаров в этом году планируют задействовать 13 беспилотных летательных аппаратов.

По информации председателя краевого правительства Юрия Лапшина, процент обнаружения пожаров до 5 га в первые сутки составляет 99,4%, процент ликвидированных пожаров за первые сутки после обнаружения — 89%. Он призвал довести показатель обнаружение пожаров в первые сутки до стопроцентного уровня.

«Что касается показателя ликвидации пожаров в первые сутки, то, несмотря на повышенный пожароопасный фон, выраженный в погодных условиях этой весны, мы имеем одно из лучших значений за последние годы. Это свидетельствует о правильной организации работ по обнаружению и ликвидации лесных пожаров», — резюмировал Лапшин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, размер ущерба лесному фонду Красноярского края от пожаров по итогам 2018 года превысил 4 млрд рублей.

По информации Счётной палаты Красноярского края, на финансирование мер по предупреждению и тушению лесных пожаров в регионе в 2018 году было направлено 1,3 млрд рублей. Это на треть больше, чем в 2017 году. В то же время по итогам пожароопасного сезона-2018 в крае было зафиксировано 1639 пожаров. Их площадь по сравнению с предыдущим периодом выросла в три раза и составила 1,6 млн гектаров. Согласно выводам аудиторов, это свидетельствует о несвоевременном применении достаточных сил и средств для ликвидации лесных пожаров.

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