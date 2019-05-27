Железноводск, Ставропольский край, , 21:21 — REGNUM Масса современных российских фильмов, особенно новых, создаётся лишь с коммерческой целью, что заметно и зрителю. Об этом этом сегодня, 27 мая, заявил в Железноводске на Международном кинофестивале «Герой и время» режиссёр, народный артист РСФСР Владимир Меньшов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В знаменитой Пушкинской галерее в Железноводске на творческую встречу с режиссёром собралось столько людей, что, казалось, помещение не могло вместить их всех. Владимир Меньшов принимал вопросы, который любой желающий мог написать на бумажке и протянуть ему. Одним из наиболее острых стал вопрос о том, чем является нынешнее кинопроизводство: бизнесом или всё же творчеством.

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«Смотря в чьих руках. Других оценок нет. Есть много фильмов, про которые те, кто снимает, говорят, что они творчеством занимаются. Но когда выходит картина, смотришь на результат и видишь: там просвечивает бизнес. Бизнес даже в хорошем смысле: владение ремеслом есть, но не вложена душа. Человек не снимал то, о чём он всегда мечтал сказать. Да, может, у него и нет такого», — отметил режиссёр.

Он обратил внимание на разницу, которая существует между кинопроизводителями советской школы и актуальной:

«Когда мы приходили в кино в своё время, нас воспитывали так: вы получаете в руки кафедру, обращаетесь к миру и людям, вы должны сказать им очень важные слова».

Снять какой-либо фильм между прочим было стыдно для режиссёров. Необходимо было всё время искать что-то, чтобы в картине «присутствовал бог». Как подчеркнул народный артист РСФСР, у него такое понимание кино осталось до сих пор.

«А тут я вижу массу картин, новых особенно, там бог не присутствует совсем», — объяснил Владимир Меньшов.

Он обратил внимание на часто встречающуюся ситуацию: российские кинопроизводители, по сути, лишь переснимают американское кино. В результате чего «создаётся чистый бизнес», заключил кинорежиссёр.

Напомним, что 25 мая в Железноводске состоялось открытие первого Международного кинофестиваля «Герой и время». В этом туристическом городе и других агломерациях Кавказских минеральных вод проходят конкурсы игрового и неигрового кино, мероприятия в программе «Мультимедиа, анимация», а известные артисты театра и кино дают мастер-классы и концерты, проводят творческие встречи. Фестиваль продлится до 2 июня.

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