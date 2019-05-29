Канцлер Германии Ангела Меркель недавно заявила, что больше не стоит придерживаться убеждений, сложившихся в период после окончания Второй мировой войны, при этом ЕС должен перестроиться для противостояния вызовам со стороны Китая, России и США. Заявления Меркель указывают на нестабильность и стратегическую неразбериху в Германии, которая столкнулась с внутренними и внешними сложностями, пишет Ся Гоухань в статье для издания The Global Times.

Yanni Koutsomitis Флаг ЕС

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Внутри ЕС обострились противоречия на фоне выхода Великобритании из состава Европейского союза. Во-первых, после ухода Великобритании в ЕС изменится баланс сил. Это может привести только к началу борьбы за лидерство между Францией и Германией. Внимание европейских стран больше будет сфокусировано не на экономике, а на безопасности.

Brexit

Во-вторых, после того, как популистские партии получили власть в таких странах, как Италия и Австрия, в ЕС укрепились позиции евроскептиков. Стремление европейских государств к выходу из состава ЕС продолжит усиливаться. В данных условиях ЕС будет всё сложнее проводить какие-либо реформы.

В-третьих, под влиянием политики администрации президента США Дональда Трампа и её односторонней глобальной торговой войны стратегия действий ЕС станет более неопределённой. Не исключено, что США введут торговые пошлины на импортные европейские автомобили или используют «Северный поток — 2» в качестве предлога для введения санкций против ЕС. США также могут начать военные действия против Ирана, что может привести к геополитической катастрофе на Ближнем Востоке. Всё вышесказанное может оказать серьёзное воздействие на общую безопасность ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

На глобальном уровне мировой порядок претерпевает исторические структурные изменения. Хотя у ЕС есть ряд преимуществ, отсутствие стратегической чуткости может помешать ей своевременно внести стратегические коррективы. Во-первых, после окончания «Холодной войны» глобальная картина мира уже не является однополярной, мир вновь стал биполярным. В будущем мир станет многополярным, при этом США и КНР сохранят за собой первенство. В однополярной системе негегемонистские страны, как правило, становились придатками глобального гегемона, а в рамках биполярной системы они могут сформировать третью полярную группу, чтобы ограничить действия сверхдержав и извлечь выгоды из отношений с обеими сторонами. ЕС может стать третьим полюсом сил. Вот почему президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно выступал за независимость ЕС в области безопасности и призывал к созданию европейской армии, которая, по-видимому, только ослабит роль НАТО.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

Более того, перед лицом новой конкуренции в сфере территориальных и морских прав ЕС должен задуматься о евразийской интеграции. Старые геополитические барьеры постепенно устраняются на фоне развития технологий. А с продвижением предложенной Китаем инициативы «Один пояс — один путь» начал формироваться мир, в котором большую роль будет играть так называемый «мировой остров». На этой новой карте мира Евразия является главной геополитической плитой «мирового острова», а Юго-Восточная Азия, Австралия, Африка и Арктика — четырьмя субгеографическими плитами. Североамериканский континент выступает в качестве экстерриториального партнёра.

С цивилизационной точки зрения Европа отделена от Азии. Однако географически Европа является субрегионом Западной Евразии. ЕС и Китай охватывают районы, прилегающие как к суше, так и к морю. Если европейскую морскую стратегию «Атлантического альянса» удалось бы трансформировать в стратегию «море-суша», подразумевающую соединение ЕС и Азии, это могло бы оказать глубокое влияние на будущие стратегические решения Европейского союза.

NASA Евразия

Наконец, началась битва за лидерство в рамках четвертой промышленной революции. Очевидным примером этого является кампания США против компании Huawei, которая занимается развитием инфраструктуры 5G. Первая и вторая промышленные революции позволили Британской империи занять лидирующие позиции. Становление США как мирового гегемона произошло благодаря второй и третьей промышленным революциям. Поэтому тот, кто преуспеет в рамках четвёртой промышленной революции, скорее всего, станет ведущей глобальной силой в XXI веке.

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Даже если США смогут самостоятельно возглавить технологические инновации в рамках четвертой промышленной революции, они не смогут стать основным рынком для коммерческого применения новых технологий из-за ограниченной численности собственного населения. Четвёртая промышленная революция затронет миллиарды людей. Соответственно, для реализации технологических потребительских товаров необходим огромный рынок. Только взаимосвязанный «мировой остров» отвечает всем необходимым требованиям.

В рамках новой промышленной революции ЕС отстаёт от Китая и США, по крайней мере, в сфере развития коммуникаций 5G. Если ЕС не может занять лидирующие позиции в сфере технологий, он должен принять активное участие в евразийской интеграции для создания будущего рынка. ЕС должен принять важное решение.