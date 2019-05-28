В кабульской детской больнице имени Индиры Ганди, построенной при содействии Индии, находится немало детей с острыми респираторными заболеваниями. Некоторые из них громко кричат во время лечения, их крики эхом отражаются от бетонных стен. Врачи говорят, что население Афганистана страдает от хронических респираторных заболеваний из-за высокого уровня загрязнения воздуха, пишет Иван Флорес в статье для издания The Foreign Policy.

Афганистан

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Из-за высокого уровня загрязнения воздуха погибает больше граждан Афганистана, чем из-за войны. Согласно данным, полученным в рамках совместной инициативы Института воздействия на здоровье и Института показателей и оценки здоровья под названием State of Global Air, в 2017 году из-за высокого уровня загрязнения воздуха умерли более 26 тыс. граждан Афганистана. Миссия ООН по содействию Афганистану задокументировала почти 3 тыс. 500 случаев гибели гражданских лиц из-за высокого уровня загрязнения воздуха за аналогичный период времени.

Печь для обогрева. Афганистан

Основная причина высокого уровня загрязнения вохдуха — это сжигание всего, что может дать жителям страны энергию и тепло, в которых они нуждаются во время суровой зимы. Сжигают всё, включая пластик, уголь и резину. Также в Афганистане используют этилированное горючее, которое на Западе запретили несколько десятилетий назад. Ко всему этому нужно ещё прибавить выбросы вредных веществ с электростанций и предприятий тяжёлой промышленности.

Когда я посетил кабульскую детскую больницу в этом году, в её отделении находилось около 70 детей, страдающих от респираторных заболеваний. В больнице не хватает койко-мест — так же как и в остальных медицинских учреждениях Афганистана. На одно койко-место приходится по двое детей, а когда палаты особенно переполнены, то приходится размещать детей на полу. Возраст большинства пациентов отделения респираторных заболеваний детской больницы имени Индиры Ганди составляет от шести месяцев до пяти лет.

По словам врача частного медицинского центра Blossom Health Care Center (Кабул) Мохаммада Фахима, каждую зиму происходит всплеск случаев респираторных заболеваний, когда температура опускается ниже нуля. Около 4 млн жителей Кабула начинают сжигать уголь или дрова, чтобы пережить холодную зиму. Фахим добавил, что он принимает примерно 40 пациентов в день, у каждого второго пациента есть проблемы с дыхательной системой.

В зимние месяцы в Кабуле часто отключают электричество. Электрическое отопление в Кабуле — вещь ненадёжная и непомерно дорогая. Только самые состоятельные жители Кабула могут позволить себе генераторы, чтобы не зависеть от перебоев в общественной системе электроснабжения, но эти генераторы загрязняют воздух, ежегодно убивая тысячи людей в афганской столице.

Для большинства афганских семей уголь и дрова являются единственным источником тепла. Им приходится использовать это топливо, несмотря на вредные выбросы, попадающие в воздух в результате сжигания. Те, кто не может позволить себе дрова или уголь, который продают в 7-килограммовых пачках примерно за один доллар, собирают мусор, который выбросили более состоятельные жители. Люди ищут всё, что можно сжечь: пластик, обувь, навоз и, если очень сильно повезёт, обугленные остатки угля или древесины, которые выбросили обеспеченные семьи.

Defense.gov Два местных жителя выгружают уголь, полученный в виде гуманитарной помощи. Район Саид Карем. Афганистан

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С другой стороны, стоит отметить, что у афганского правительства есть все возможности для того, чтобы закрыть коммерческие предприятия, которые сжигают некачественное топливо, заявил заместитель главы Национального агентства по охране окружающей среды Афганистана (NEPA) Эзатулла Седики. Однако когда агентство по охране окружающей среды принимает решение о закрытии компании или завода за сжигание некачественного топлива, различные круги афганского правительства начинают сопротивляться этому решению NEPA. «Они вмешиваются в нашу работу. Некоторые из них говорят нам, что мы должны закрыть те компании и заводы, которые сжигают некачественное топливо, а другие говорят, что мы не должны закрывать эти предприятия, поэтому подобные предприятия в конечном итоге продолжают работать», — добавил Эзатулла Седики.

По мнению врача Blossom Health Care Center Мохима, это чисто экономическая проблема, потому что население не может позволить себе покупку топлива, поэтому люди, имеющие экономические сложности, продолжат сжигать всё, что смогут найти.