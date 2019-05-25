Ещё недавно, во времена разрушения СССР, капиталистическая экономика ассоциировалась со стремительным прогрессом, сломом «бюрократических» проволочек, обилием и доступностью житейских удобств. Жить «как на Западе» — означало стать частью современности, даже частью фантастического будущего.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

Однако будущее настало — и оно оказалось не очень-то фантастическим. Нельзя сказать, что прогресса при капитализме нет, он есть; но — очень специфический, приносящий власть и блага немногим («элитам») и грозящий обернуться антиутопией для большинства населения Земли.

Раскрыть этот тезис на прошедшей в Москве конференции «Будущее по Марксу» попытался украинский экономист Захар Попович. По его словам, провозглашенный Западом курс на высокие технологии и «цифровизацию» экономики призван, в частности, прикрыть застой и даже регресс в «традиционных» экономических сферах: производстве и сельском хозяйстве.

На фоне рассуждений о том, что вскоре на всех тяжелых работах людей заменят роботы, международные организации, занимающиеся вопросами охраны труда (вроде Oxfam) и профсоюзы констатируют: богатейшие западные корпорации держатся за счёт «аутсорсинга» (делегирования) производства сети как бы независимых мелких заводов и компаний, располагающихся в отсталых странах (типа Бангладеш), где работники трудятся за копейки и в нечеловеческих условиях. Соответствующие скандалы возникают регулярно: в использовании полурабского и даже детского труда по всему миру обвиняли и Inditex (Zara), и Apple, и Nestle, — в общем, корпорации из самых разных отраслей.

Характерно, что, по оценкам Поповича, именно технологии, связанные с контролем, наблюдением и сбором личных данных испытали самое стремительное развитие в последние десятилетия (на втором месте — «развлекательная» виртуальная реальность). Ведь капиталу требуется техника, позволяющая управлять огромными массами работников, распределёнными по отдалённым уголкам мира.

Достижения капитализма за последние десятилетия сосредоточились в основном в IT. Но и они, с точки зрения рядового гражданина, крайне неоднозначны.

Благодаря революции, произошедшей в коммуникациях, к интернету стали относиться как к некоей «вольнице», неподотчётной правительствам и спецслужбам. Однако это представление не может быть более далёким от истины: площадками, на которых мы общаемся, владеют всё те же крупные корпорации — структуры предельно закрытые, неподконтрольные общественности. Соцсети и мессенджеры не только сотрудничают со спецслужбами — они создали целую индустрию, основанную на продаже наших личных данных.

Leonardo Rizzi Дата-центр

Логичным решением проблемы стали законы о «приватности» в интернете, призванные ограничить публикацию и распространение личных данных (принимаемые уже в Евросоюзе, США, да и, по сути, в России). Однако на деле, как указывает Попович, они сыграли на руку всё тем же корпорациям. Те площадки, которыми мы пользуемся в интернете, просто включили в соглашения об использовании пункты, по которым мы «добровольно» передаём им всё те же личные данные. Если Вы не согласны — можете уходить из интернета: альтернативных площадок по сути нет. Корпорации, при желании, всё равно о нас всё узнают.

Зато законы о «приватности» позволяют и без того непрозрачным бизнес-структурам, владеющим интернетом, становиться ещё более закрытыми: попытки узнать что-то о главах корпораций, их внутренней политике и т. д. — теперь караются по закону. Даже журналистика подверглась притеснению, поскольку расследования СМИ посягают на «личные данные» сильных мира сего. В частности, экономист указывает, что из сети стремительно удаляется информация, касающаяся незаконной приватизации 90-х.

Тенденция к закрытости (и тайному господству) дополняется тем, что Попович называет «монополизацией знания» и «монополизацией данных». Информация становится всё более ценным товаром, и крупный капитал пытается присвоить этот товар лично себе. Знания, свободный обмен которыми раньше обеспечивал научный и технический прогресс человечества, теперь становятся интеллектуальной собственностью, защищенной авторским правом.

И речь идёт не просто о том, что некий изобретатель имеет право на достойное вознаграждение (эдакое «право первой ночи» с придуманной им технологией). Попович ссылается на известную «кривую Микки Мауса»: каждый раз, когда срок действия авторского права на этого диснеевского персонажа подходил к концу, в США принимался новый закон, продлевающий этот срок. В результате, Микки, придуманный в 1928 году, и по сей день является частной собственностью Диснея.

Это значит, что в современном мире новые технологии и даже научные работы не становятся вскоре общим достоянием: напротив, их покупают и делают своей вечной собственностью немногие корпорации. Тут можно вспомнить и менее радикальный вариант: судебный процесс издательства Elsevier против сайта Sci-Hub, дававшего бесплатный доступ к научным работам. Хотя свободный обмен догадками и результатами сильно продвинул бы вперёд мировую науку, это противоречит интересам монополии коммерческого издания, делающего деньги на доступе к академическим статьям.

Ken Kistler Частная собственность

Наконец, мало хорошего сулит рядовому гражданину и тренд в IT, связанный с «Big Data» — большими объёмами данных, собранных благодаря повсеместной автоматизации и использования интернета, работать с которым могут только компьютерные программы. Мало того, что для обработки таких колоссальных объёмов информации нужны мощнейшие системы, позволить которые могут лишь крупные корпорации. Сами массивы данных стали товаром, который скупают и концентрируют в своих руках немногие IT-гиганты. Естественно, рядовой гражданин или исследователь теперь не может ни узнать наверняка, какие именно данные и как собираются, ни получить доступ к анализу этих данных, ни проконтролировать, каким образом Big Data используется корпорациями.

Из описанного выше Попович делает неутешительные выводы. Сегодняшний монополистический капитализм не только не обеспечивает развития для всего мира, — его «прогресс» концентрируется только в узких областях, самых прибыльных и необходимых власть имущим для господства. Стремление к закрытости и монополии убивает в мире возможность творчества и изобретательства. Мало того, что истинными благами прогресса могут пользоваться лишь немногие — сами перспективы дальнейшего развития оказываются всё более и более туманными. Позитивные примеры, вроде википедии, меркнут по сравнению со всё растущим могуществом крупных корпораций.

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Попович считает, что людям нужно бороться не за сохранение «приватности» (которой уже не добиться), а, наоборот, — за всё большую открытость всего и вся, в первую очередь — интернет-площадок и владеющих ими корпораций. Сами площадки (новые и старые) должны переходить под контроль пользователей.

Впрочем, экономист считает, что в рамках капитализма нельзя будет добиться окончательной победы над «негативными тенденциями». Разрешение описанных противоречий потребует отказа от капиталистической системы как таковой, переход к иной общественно-экономической модели, в которой во главу угла ставится не прибыль, а творчество. К принципу: «Чем большим ты делишься — тем больше ты имеешь».

К сожалению, переход вряд ли произойдёт «плавно», сам собой. Тенденции скорее идут в обратном направлении. Перехода можно добиться только осознанным, целенаправленным политическим усилием людей — всех тех, кто оказывается жертвой повсеместных «монополизаций» и не хочет с этим мириться.