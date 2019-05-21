Политика и власть в мире новых технологий: пришло ли время коммунизма?

Дмитрий Буянов, , 01:06 — REGNUM

Новые технологии изменяют не только наш быт — с большим опозданием, но они меняют и психологию людей, их мышление, их отношение к привычным нормам жизни, правилам, законам, общественным институтам. Мы видим это и в постоянно повторяющейся драме «отцов и детей», и в мировом кризисе доверия к традиционным властным структурам (президентам, парламентам, партиям), и в стремлении властей по всему миру цензурировать, осадить «интернет-вольницу», ограничить свободу пользования новыми средствами коммуникации. Да и много в чём ещё.

Важнейшая тенденция, порождаемая технологическим прогрессом — это переоценка роли широких народных масс в управлении: не только государственном, политическом — но и на уровне корпораций, научных институтов, школ и больниц. Учёные из НАСА активно пользуются помощью интернет-аудитории в решении научных задач; бизнес Lego переживает ренессанс благодаря опоре на творчество фанатского сообщества; поправки в конституции европейских стран пишутся группами рядовых граждан, собранных по жребию.

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Отношение к большинству народа как к «тёмной массе», от которой нужно защищать немногочисленные светочи образования и интеллекта (на котором, по словам Александра Блока, столетиями строилась вся «гуманистическая» западная цивилизация), в XXI веке можно сохранять, только отрицая реальность. Очевидно, что, составив конкуренцию узким специалистам и избранным гениям в науке, промышленности и творчестве, «большой народ» должен покуситься и на политическое господство элиты.

Близко ли это время? И туда ли идёт процесс? Ответить на эти вопросы пытаются ответить общественные и политические активисты Джереми Хейманс и Генри Тиммс в своей книге «Новая власть. Какие силы управляют миром — и как заставить их работать на вас».

Авторы утверждают, что, наряду с «традиционными» жёсткими иерархическими структурами, с их чётким распределением ролей и специальностей, закрытостью и элитарностью («люксовостью»), во всех сферах современного общества развиваются другие, сетевые структуры, строящиеся по принципам «новой власти». У них нет чётких лидеров, хотя есть идеологи-зачинатели и держатели площадок (например, сайтов в интернете), которые задают основные контуры движения и занимаются в основном поддержкой и вовлечением рядовых участников, чем укреплением собственной власти. В деятельности таких структур может принять участие любой желающий; более того, именно на участие максимального количества людей здесь делается ставка. Пользователи сами создают содержание, а не пассивно потребляют спущенный сверху продукт (вспомните википедию или развлекательные порталы вроде 9gag). Авторы подчёркивают, что желание действовать и быть причастным какому-то большому делу, проекту — характерные черты молодых поколений.

Позицию человека в новых сообществах определяет в основном его активность, объём его вклада в общее дело. Например, модераторы веток на Reddit — это те же простые пользователи, только очень активные. Такие структуры держатся, с одной стороны, на растущем недоверии людей к традиционным авторитетам — экспертам, дипломированным специалистам, старающимся отгородить свою сферу от посторонних, т. е. от большинства людей. С другой — на представлении о том, что современный человек должен быть широко развитым, многозадачным, не замыкающимся на одной области работы и жизни, — что противоречит идеалу узкого специалиста.

Важно, что первоначальная общая идея «адаптируется» добровольцами под себя, под собственные особенности и проблемы. Причём такое поведение не вызывает у идеологов желания отстаивать свои «авторские права» или «целостность бренда». Наоборот, оно приветствуется, даже изначально подразумевается при разработке общей идеи. Можно вспомнить многочисленные флэшмобы (типа #IceBucketChallenge), запускаемые каким-нибудь благотворительным фондом и постепенно претерпевающие всевозможные изменения. Авторы указывают, что таким образом удовлетворяется обострённая потребность современных людей проявлять индивидуальность.

Из сказанного выше понятно, что новые структуры должны быть предельно открыты и прозрачны. Люди, вкладывающие свой труд в общее дело, хотят быть в курсе всего и настороженно относятся к наличию каких-то закрытых групп и обсуждений «наверху». Так, Facebook непрерывно подвергается критике из-за того, что он не раскрывает алгоритмы, с помощью которых формируется «новостная» лента пользователей, а также торгует пользовательскими данными.

Новые структуры кажутся менее стабильными, чем старые: они стремятся любым способом вовлечь в свою деятельность новых людей, и потому для большинства всё ограничивается условным лайком или репостом. Пользователю ничего не стоит сегодня прийти, а завтра уйти — и подавляющее большинство пользуется этим правом. Но тут есть и обратная сторона.

Возьмём классическую политическую партию. Почти все поддерживающие её люди — предельно пассивны, в лучшем случае они раз в несколько лет придут на выборы. Избиратели никак не влияют на деятельность партии, на её внутреннее устройство — они отчуждены от партийной жизни. Другое дело — новые общественно-политические движения вроде австралийской GetUp! (Хейманс — один из её основателей). Конечно, большинство участников подобных платформ ограничиваются лайками и репостами, и среди них наблюдается большая «текучка». Однако новые структуры поощряют своих сторонников ко всё большему участию, всё большей деятельности. «Втягиваясь», люди становятся не только более лояльными к начинанию, в который вложили свои время и труд, но и приносят движению несравненно больше пользы, чем пассивный избиратель.

Наконец, в современном мире «текучка» характерна в не меньшей мере и для старых партий и структур. На фоне падения доверия народа партиям, общемировой проблемой становится резкое сокращение партийного актива и непостоянство предпочтений избирателей. То же касается и авторитета экспертов: верить им перестают не на пустом месте. Слишком часто их оценки оказываются «куплены» крупными корпорациями или (в худшем смысле) политизированы. Правящий же класс традиционно и сам не обладает компетенцией, и на специалистов полагается от случая к случаю: ему важнее удержать господство и получить лёгкую выгоду, чем сделать «как лучше».

Конечно, описываемая «новая власть» — это лишь тенденция внутри существующих структур, существующая наряду с другими, противоположными тенденциями. Сетевыми структурами занимаются отнюдь не только революционеры и общественные активисты (к которым себя относят и авторы книги). Новые тенденции активно подминает старый господствующий слой — крупный капитал. С одной стороны, принципы «новой власти» успешно применяют уже существующие структуры: от Lego — до католической церкви и штаба Дональда Трампа. С другой, «низовые» лидеры также имею тенденцию делать из своих движений бизнес и присоединяться к старой элите.

В итоге можно, как Славой Жижек, сказать: под модой идеей «участия» капиталисты маскируют просто очередную форму эксплуатации. Водители «Убера» позиционируются как «партнёры», однако на деле они — лишь наёмные работники, вынужденные подчиняться всем решениям владельцев корпорации (например, изменить тарифы). Зато водителей официально не регистрируют как сотрудников компании, и потому им не надо оплачивать страховку, социальные взносы, сверхурочные и так далее. Такое «партнёрство» лишает водителей трудовых прав, но не даёт им права голоса.

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Однако то, что капитализм вынужден принимать такие формы и считаться с подобными тенденциями, — факт сам по себе значимый. И производство, и наука, и даже творчество принимают в современном мире всё более общественный, коллективный характер. Производительность труда растёт, и у людей появляется больше свободного времени; по сравнению с серединой ХХ века повсеместно колоссально возрос и уровень образования. Интернет позволяет народу на качественно ином уровне общаться и организовываться. Люди уже активно пользуются этими возможностями. Не случайно многие черты «новой власти» напоминают принципы коммунизма, исходившего из похожих предпосылок.

Всё это входит в противоречие с элитарным характером нашего капиталистического мира: чудовищным неравенством, ревниво охраняемым господством, желанием узкой верхушки общества подчинить и контролировать всех остальных, не допустить их до управления чем-либо (даже до простого «знания» и понимания чего-либо). Эти противоречия порождают постоянные столкновения, борьбу, — примеров которой много и в книге. Недовольство пользователей закрытостью и коммерциализацией Facebook, бунт модераторов против владельцев Reddit, даже ставшая регулярной травля гигантов индустрии компьютерных игр интернет-сообществом. Наконец, конфликт «либеральных» ожиданий молодёжи и «бюрократических» привычек начальства на рабочих местах, которому авторы посвящают целую главу.

То, что на начальном этапе побеждает старый мир — это логично. Наивно думать, что господа просто так начнут делиться с каждым желающим своей властью. Вместе с тем, власть эта всё чаще ставится под сомнение; всё сильнее мешает устремлениям основной массы общества. Если новые тенденции продолжат развиваться, рано или поздно крупному капиталу придётся либо подчиниться им, либо перейти с ними в открытую конфронтацию. Поэтому даже если сегодняшние соцсети, благотворительные фонды или общественные движения всё ещё слишком «авторитарны» и коммерциализированы, — их развитие можно только приветствовать, ведь в них содержится росток нового мира.

По крайней мере, даже если сделать скидку на излишний оптимизм и даже наивность Хейманса и Тиммса, их книга даёт основания надеяться на то, что люди во всем мире не топчутся на месте и активно ищут новые, более демократические формы деятельности: в быту, в экономике, в политике и даже в религии.