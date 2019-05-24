Раньше я уже говорил, что не хочу писать о неподобающем поведении президента США Дональда Трампа. Просто в этом нет ничего интересного. И всё же, как можно игнорировать тот спектакль, который устроил Трамп, объявив о том, что он не будет управлять страной, если палата представителей Конгресса не разрешит делать всё, что ему ни вздумается? На встрече с парламентариями из Демократической партии в среду, 22 мая, на которой якобы обсуждался инфраструктурный план, Трамп пригрозил американским законодателям тем, что он может «устроить забастовку», как отметил политический обозреватель Юджин Джозеф Дионн — младший, пишет Джонатан Бернштейн в статье для издания Bloomberg.

Дональд Трамп

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На встрече с законодателями Трамп предупредил их о том, что в случае если палата представителей Конгресса не прекратит расследование в отношении него, то есть не откажется от своих обязанностей, согласно которым палата представителей должна привлечь его к ответственности, то гражданам США «придётся ездить по плохим дорогам, переправляться через шаткие мосты и столкнуться с перебоями в работе общественного транспорта».

Что именно спровоцировало вспышку гнева, не совсем понятно. Возможно, причина кроется в обвинениях в «укрывательстве», которые ранее выдвинула спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Возможно, это было связано с неспособностью Трампа разработать реальный план по развитию инфраструктуры или заручиться достаточной поддержкой со стороны его собственной партии. Ранее Пелоси перехитрила Трампа, согласившись предоставить необходимое финансирование только при условии, что президент США подробно распишет, где именно взять деньги. Учитывая то, что Республиканская партия не заинтересована в повышении налогов и не хочет брать на себя ответственность за сокращение финансирования многочисленных программ, американская администрация оказалась в безвыходном положении. Политический персонал Белого дома, возможно, в конечном счёте смог бы что-то придумать, однако пока нет никаких доказательств того, что работа в данном направлении ведётся. К тому же Трамп не обладает достаточными лидерскими качествами, чтобы эффективно организовать подобную работу.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Но, возвращаясь к разглагольствованиям Трампа, нельзя не вспомнить его утверждение о том, что палата представителей просто неспособна одновременно проводить расследование и выполнять все возложенные на неё обязанности. Это утверждение кажется смешным. Во-первых, в 2019 году палата представителей довольно быстро рассмотрела и одобрила ряд крупных законопроектов. Во-вторых, когда Конгресс рассматривал вопрос об импичменте в 1998 году и в 1973—1974 годах не возникло никаких проблем в сфере законотворчества. Когда Конгресс проводил разбирательство в отношении бывшего президента Соединённых Штатов Ричарда Никсона, его законодательная деятельность оказалась необычайно продуктивной, поскольку Конгресс рассмотрел ряд крупных законопроектов, даже несмотря на то, что судебный комитет палаты представителей рассматривал вопрос об импичменте.

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Как справедливо отмечает Дионн-младший, авторы конституции США не учли, что президент Соединённых Штатов может начать шантажировать страну, пригрозив парализовать работу правительства, если ему не разрешат пренебрегать повесткой Конгресса, игнорировать законы и обычаи, скрывать свои налоговые отчёты и — в отличие от любого другого американского президента — выйти из-под надзора со стороны Конгресса.

Здание Конгресса США

Конечно, четвёртый президент США Джеймс Мэдисон и другие авторы конституции США были совсем не глупыми людьми. Они не разрабатывали систему только для политиков, проникнутых духом гражданственности. Вместо этого они создали систему, которая содержит в себе множество стимулов. Одна из проблем Трампа заключается в том, что он, похоже, не понимает, что в его собственных интересах позаботиться о поддержке пользующегося популярностью инфраструктурного плана, считают Джонатан Чайт и Грег Сарджент. Другая проблема заключается в том, что амбиции Трампа в отличие от амбиций обычных политиков носят настолько личный характер, что он просто забывает про стимулы, на которых основана конституционная система США.