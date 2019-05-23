Bloomberg: Япония движется в направлении социальных потрясений?

Максим Исаев, , 08:00 — REGNUM

Нельзя не заметить, что Токио начинает меняться. Если раньше на улицах города редко можно было услышать любой другой язык, кроме японского, то теперь с этим сталкиваешься постоянно. В основном это связано с туристическим бумом. Ежегодно Японию посещают более 30 млн человек. Однако за этим огромным наплывом туристов скрывается более долгосрочная тенденция, пишет Ной Смит в статье для издания Bloomberg.

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Токио становится более этнически разнообразным городом. В 2018 году один из восьми молодых людей, проживающих в Токио, которым исполнилось 20 лет, родился за пределами Японии. Это не учитывая людей, которые родились в Японии, но не являются этническими японцами. Несмотря на то, что в настоящий момент Токио совсем нельзя назвать многорасовым мегаполисом, таким как Нью-Йорк или Лондон, он уже не является расово однородным.

Ситуация, сложившаяся в Токио, является предвестником изменений, которые происходят, хотя гораздо медленнее, в остальной части Японии. Расовое разнообразие столицы во многом стало результатом более открытой позиции Японии в отношении миграции. С тех пор как Синдзо Абэ стал премьер-министром Японии в конце 2012 года, число людей иностранного происхождения, работающих в стране, продолжало неуклонно расти. Согласно официальным данным, в настоящий момент в Японии проживает около 2,73 млн иностранцев, что на 6,6% больше, чем в 2018 году. Однако в целом по стране идёт быстрое сокращение коренного населения.

В течение последних нескольких лет администрация Абэ приняла серьёзные меры для поддержки притока мигрантов. В 2017 году Япония внедрила ускоренный режим предоставления вида на жительство для квалифицированных рабочих. В 2018 году был принят закон, который значительно расширил количество рабочих виз. Также важно то, что эти рабочие могут получить вид на жительство, если захотят.

Все эти изменения отличаются от временной миграционной политики в отношении гастарбайтеров. Со временем японское население станет более этнически разнообразным. Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Японии, могут подать заявление на получение японского гражданства через пять лет. Некоторые иностранцы также вступают в брак с японскими гражданами, их дети также станут гражданами Японии. Поскольку новый закон запрещает владельцам виз привозить с собой в Японию семьи, большое количество новых работников, скорее всего, составят одинокие люди, что увеличивает вероятность вступления в брак с местными жителями.

Приток мигрантов поможет сохранить экономику и пенсионную систему Японии на плаву, однако он неизбежно приведёт к росту социальной напряжённости. В отличие от США, Канады и других стран, население которых в основном состоит из потомков мигрантов, для истории Японии не характерна массовая миграция. Одним из недавних эпизодов в миграционной истории Японии стало перемещение южных корейцев в Японию во время японской колонизации Корейского полуострова и позднее во время Корейской войны. Поскольку перемещённые корейцы не обладали японским гражданством по праву рождения, потомки этих мигрантов превратились в расовое меньшинство, представители которого не говорят по-корейски, но имеют паспорта граждан Южной Кореи. На протяжении десятилетий в Японии сохранялась серьёзная дискриминация в отношении этих людей. Несмотря на то, что в последние годы дискриминация уменьшилась, часть населения по-прежнему продолжает притеснять этнических корейцев.

Абэ, несмотря на свою консервативность во внешнеполитических вопросах, принял необходимые меры для борьбы с дискриминацией. В 2016 году Япония приняла свой первый закон против разжигания этнической ненависти. Теперь этот закон позволяет правоохранительным органам бороться с крайне правыми группами, притесняющими этнических корейцев.

Всё это указывает на то, что японское общество, вероятно, не застраховано от популизма, которые потряс западные страны в последние годы. Даже если этнические корейцы, которых внешне нельзя отличить от этнических японцев, столкнулись с дискриминацией, что ждёт представителей других рас?

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Признаки этнической напряжённости возникли в 2015 году, когда победительница конкурса красоты, которая имеет как японские, так и африканские корни, оказалась в центре крупного онлайн-спора. Одни критиковали её за то, что она лишь наполовину японка, другие пытались её защитить. По мере того как в Японии увеличивается расовое разнообразие населения, стоит ожидать, что правые силы ещё дадут о себе знать.

Япония начинает крупное и беспрецедентное мероприятие, которое в некотором роде похоже на эксперименты, проведённые во многих европейских странах. Японию пока нельзя назвать страной с богатым расовым разнообразием, но её уже нельзя назвать расово однородной. Следующие два или три десятилетия покажут, смогут ли институты японского обществ и его культура опереться на опыт ЕС и осуществить плавный переход или миграция вызовет ответную реакцию со стороны националистов, которая вновь приведёт к закрытию страны для мигрантов.