Кронштадтская система оборонительных сооружений находится под охраной ЮНЕСКО как объект культурного наследия. Но состояние большинства сооружений с каждым годом ухудшается — в оставленные военными форты наведываются вандалы и мародеры, — и без должной консервации они быстро превратятся в руины.

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Император Александр I» («Чумный»)

В апреле 2019 года в Петербурге при Смольном создали очередную рабочую группу «по вопросу развития города Кронштадта». Постановление о ее создании разработано по поручению президента Владимира Путина. Предполагается, что в результате такого развития на площади около 80 га разместится музейный, научно-образовательный и туристический секторы, включающие в себя интерактивный музейный комплекс, океанариум, культурные и образовательные учреждения.

«Это уникальный проект, который жители Кронштадта и петербуржцы очень ждут. Уверен, что новый центр станет достойной площадкой демонстрации истории морской славы России и Балтийского флота, придаст импульс развитию туристической и культурной составляющих Кронштадта», — заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

О попытках «восстанавливать» Кронштадт и как-то приспособить его исторические оборонительные укрепления под современность, чтобы они не сгнили окончательно, заявляют в Петербурге практически ежегодно, отмечает корреспондент ИА REGNUM. Так, памятна переброска на тот момент главы Фрунзенского района Петербурга Терентия Мещерякова в администрацию Кронштадта, чтобы человек, вложивший много сил в пиар Купчино, сделал Кронштадт приятным для жизни и туризма. Планы сделать Кронштадт новым «центром мира» Мещеряков анонсировал, но очень быстро отправился трудиться в Москву, а Кронштадт остался как был.

Как отмечает координатор движения «Живой город» Дмитрий Литвинов, Кронштадт — особая зона для петербургских градозащитников, поскольку основная угроза для него кроется не в том, что коварные застройщики привычно что-то хотят снести, а в том, что форты просто никому не нужны.

«Стандартная ситуация для фортов — что для тех, которые на самом острове находятся, что на искусственных островах — военные всё бросают, как есть, и это начинают разворовывать. А военных довольно сложно заставить что-либо сделать. Никакие прокуратуры им не указ, никто», — поясняет Литвинов.

Как правило, мародеры заняты разграблением фортов на металлолом. Иногда местные активисты пытаются противостоять злоумышленникам, но без особого успеха.

В последнее время военные анонсируют деятельность по сохранности кронштадтских объектов. Например, в прошлом ноябре Западный военный округ объявил, что собирается построить подводный тир на базе фортов «Кроншлот» и «Император Александр I». На этих же фортах разместят полигон для поиска затонувших объектов. Их будут искать телеуправляемыми подводными аппаратами. Всё это произойдет в рамках расширения военно-патриотического парка «Патриот». Речь также шла о постройке причалов для спасательных судов и понтонов для тренировок, о центре для обучения спасателей. Смольный же заявлял о желании использовать акваторию между фортами «Северная батарея № 1» и «№ 2» у дамбы под яхт-клуб.

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Кроншлот»

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Император Александр I» («Чумный»)

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на форт «Император Александр I» («Чумный») с форта «Граф Милютин»

Однако все эти намерения никак не помогают выжить уже погибающим фортам. По факту недавнего разграбления Северного форта № 6 депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев требовал возбуждения уголовного дела и, как ни странно, этого добился.

…Этот форт возвели в 1855—1870 годы по проекту отечественного фортификатора Эдуарда Тотлебена. Долгое время, пока форт находился в ведении Министерства обороны, он был закрытой территорией и оставался недоступен с суши, поэтому в нем и сохранились многие металлические элементы декора и оборудования военного назначения, давно утраченные на других более доступных фортах Кронштадта и представляющие большую историко-культурную ценность. Но теперь и 6-й Северный форт их лишился.

Военными форт был передан Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры. Как уточняет Алексей Ковалев, до 2017 года форт охранял сторож, прогонявший посторонних, кажется, даже с собакой. Однако, по свидетельствам очевидцев, с начала лета 2018 года охрана исчезла, и на территории стали появляться водные туристы. В результате с августа по октябрь 2018 года 6-й Северный форт подвергся варварскому разграблению: перестала существовать металлическая ограда, выполненная из вертикально поставленных многотонных стволов пушек.

Дарья Драй ИА REGNUM Винтовая лестница маяка Кронштадтский (Николаевский)

Дарья Драй ИА REGNUM Иллюминатор

Пушки соединялись решеткой из стилизованных копий. Кроме того, был разрушен фундамент ограждения, выполненного из тёсаных гранитных плит, пропали стволы старых крепостных орудий, которые были расположены у причала. Между тем, на центральном гранитном пирсе располагается одна из главных достопримечательностей форта — паровой кран, собранный в 1868 году в Петербурге на заводе Берда. Были выбиты и сняты ведущие шестерни. По внешним признакам создавалось ощущение, что работы велись наспех, грубо, без цели сохранения элементов.

По мнению Ковалева, характер и масштаб работ свидетельствовали т о том, что мародерством на кронштадтских фортах занимается «организованная группа лиц по предварительному сговору, имеющая мощную специализированную водную технику, плавкран, баржу для вывоза металла в таком количестве и такого веса».

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В результате ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти все-таки возбудило уголовное дело по факту демонтажа и хищения пушечных стволов в 6-м Северном форте Кронштадта по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). По словам Ковалева, в каждом конкретном форте — «своя ситуация». Если, например, объект имеет арендатора, то ему повезло.

Одним из таких везучих фортов стал береговой форт «Риф». Это бетонно-земляное укрепление с пушечными и мортирными батареями появилось с 1898 по 1912 годы, оно является образцом форта первой линии обороны морской крепости и расположено в конце косы. После 2014 года, когда оттуда ушли военные, его систематически грабили.

Однако недавно нашлись смелые люди из ООО «НАФ», которые взяли «Риф» в аренду на 49 лет за 1 рубль. В компании намерены остановить разрушение и разграбление объекта и попытаться сохранить его.

«Те, кто эти форты берут — «Милютин» взят, «Риф» — это героические люди. Мы им всячески помогаем. А то, что брошено, в удручающем состоянии», — говорит историк и краевед Леонид Амирханов.

Дарья Драй ИА REGNUM Верхняя территория форта «Граф Милютин»

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Граф Милютин»

Он не видит особого прогресса в сохранении фортов острова Котлин за последние годы. А значит, их состояние неуклонно ухудшается.

«Всё как было, так и есть, так и остается. Как было пять лет назад или год назад, когда шестой форт грабанули, так и есть. Вот проходило совещание в ноябре в Доме архитектора со всякими начальниками, озвучивали пожелания благие, но они известно куда заводят», — заметил Амирханов.

Еще в августе 2018 года состоялось выездное совещание, участники которого должны были определить «техническое состояние фортов Санкт-Петербурга с целью формирования предложений по их восстановлению и вовлечению в хозяйственный оборот».

Тогда в Кронштадт отправились представители НИиПЦ Генплана, чиновники из комитета по градостроительству и архитектуре, администрации района, комитета по инвестициям, КИО, комитета по развитию туризма, даже министерства культуры и Минобороны. Осмотрев форты «Константин», форт 3-й Южный («Милютин»), «Александр I» и «Кроншлот», участники «высоко оценили исторический и культурный потенциал» этих территорий. Правда, единственное, к чему пришли, — собрать больше информации «для выработки общей концепции развития фортов». Тогда Центр Генплана Петербурга заявил, что трудится над актуализацией концепции градостроительного развития острова Котлин.

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Константин»

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Петр I»

Однако, судя по всему, высокие гости отправились совсем не на те сооружения, которые действительно требуют внимания. Главная беда — на северных фортах, коих в Кронштадте сразу семь.

«Там происходит так называемая коррозия бетона, идет вымывание цемента — это такой неизбежный процесс, нарушается гидроизоляция. Если приехать на 1-й Северный посмотреть, то там щели жуткие, через которые влага проникает, осыпаются стенки. Нужна срочная консервация», — подчеркнул Леонид Амирханов.

«Форт «Обручев» — это вообще помойка. «Тотлебен», конечно, ухудшается. Все Северные, за исключением первого, в ужасном состоянии. Третий вообще разрушен. Когда дамбу строили там, его бульдозерами вообще раздолбали. Кто же должен его восстанавливать? Кто дамбу строил, тот и должен. Но почему-то никаких поползновений», — добавил историк.

Дарья Драй ИА REGNUM Люк форта «Граф Милютин»

Дарья Драй ИА REGNUM Внутри форта «Граф Милютин»

Северный форт № 3 был одним из старейших — это образец каменно-земляной батареи середины XIX века. Инженером выступил сам генерал Тотлебен, а в 1864—1868 годах его перестроил инженер-майор Зверев.

Но, рассуждает Леонид Амирханов, видимо, на восстановление уже просто нет денег. На бетонно-земляной многобатарейный форт «Тотлебен», построенный инженером-капитаном Шишкиным в конце XIX века, в свое время косяками завозили «богатых людей», чтобы заинтересовать их проектом. Но они лишь вздыхали о том, сколько будет стоить энергоснабжение острова, водопровод.

«Никто не хотел связываться. Но нужно понимать, что до такого состояния форты довело государство и военные. А главный архитектор Петербурга Олег Харченко (занимал этот пост с 1991 по 2004 год, — прим.ред.) заявил, что это груда камней, которая никому не нужна. Вот отношение власти. Военным, простите, до фонаря, естественно. Они ушли, бросили, туда пришли мелкие воришки, всё срезали, раздолбали. Такая культура, точнее, ее отсутствие. Мы-то книжки пишем, статьи, но, к сожалению, не достучаться», — замечает историк.

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Император Павел I» («Рисбанк»)

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Кроншлот»

Более того, порой те общественники, которые пытаются своими силами сохранить форты, сталкиваются с противодействием. Амирханов упоминает «Красную горку» — форт на южном берегу Финского залива, построенный в 1914 году. Во время Великой Отечественной войны он участвовал в обороне Ленинграда, а затем был заброшен. Активисты не дали разобрать оставшиеся орудия и устроили там общественный музей. В прошлом году, по свидетельству волонтеров, туда нагрянул с рейдом ОБЭП.

«Это великолепный форт, «Красная горка», где ребята, которые музей там создают, всё время ощущают противодействие. Давят люди, которые хотят землю купить и продать. Очень грустно всё», — заключает Амирханов.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), в настоящее время в состав Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ) входят три кронштадтских форта: «Александр I» («Чумной»), «Кроншлот» и «Петр I». Один из фортов («Петр I») полноценно используется в интересах ЛенВМБ. Форты «Кроншлот» и «Александр I» вошли в состав формируемого филиала парка «Патриот». Минувшим летом их регулярно посещали воспитанники «Юнармии» в рамках прохождения морской практики на ЛенВМБ.

Как отмечают в ЗВО, для охраны фортов организовано круглосуточное видеонаблюдение и патрулирование экипажами дежурных катеров. С целью воспрещения незаконного доступа на территорию фортов, входы в них закрыты, а в фарватере установлены блокирующие ворота для исключения прохода катеров.

«Остальные форты, ранее относившиеся к военным организациям и учреждениям, переданы различным органам власти, на которые возлагается ответственность за их охрану и содержание», — подчеркивают в Западном военном округе.

…У жителей Кронштадта, большинство которых связано с деятельностью Военно-морского флота, вызывает горечь судьба объектов, имеющих отношение к истории флота и обороны страны, которые сейчас находятся в плачевном состоянии. Жители высказали свою обеспокоенность этой ситуацией на прошедшей 18 мая, в день рождения Кронштадта, встрече с врио губернатора Петербурга.

«Будем договариваться с Минобороны о ремонте объектов, которые покупает город, привлекать средства федерального бюджета для развития городской среды Кронштадта и создания на острове туристического кластера, связанного с историей России и военно-морского флота», — сказал жителям Александр Беглов.

Уже принято решение о включении трёх фортов — «Кроншлот», «Петр I» и «Александр I» — в проект федеральной целевой программы «Развитие внутреннего туризма в РФ».

Дарья Драй ИА REGNUM Створный маяк Морского канала

Напомним, решением Минобороны РФ в Кронштадте будет создан военно-морской кластер. Это предполагает передислокацию в Кронштадт военно-морских образовательных и научных учреждений Санкт-Петербурга, формирование на их базе единого центра подготовки кадров для ВМФ России. Одновременно готовится к официальному открытию кронштадтский парк «Патриот». Он начал создаваться в 2016 году, его отдельные площадки уже посетили десятки тысяч человек. Торжественное открытие парка может состояться на праздновании Дня ВМФ в июле 2019 года.