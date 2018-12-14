В Петербурге завели уголовное дело после разграбления форта в Кронштадте

Кронштадт, Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после разграбления 6-го Северного форта в Кронштадте. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 декабря в аппарате лидера фракции «Справедливой России» в городском Заксобрании Алексея Ковалева.

Ранее депутат писал в правоохранительные органы, требуя призвать вандалов к ответу. ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ответило ему, что возбудило дело по факту демонтажа и хищения пушечных стволов в 6-ом Северном форте Кронштадта по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).

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«В рамках уголовного дела проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и изобличение лиц, совершивших данное преступление», — сообщил начальник петербургской полиции Константин Власов.

Он также отмечает, что преступление может быть и переквалифицировано, но сначала предстоит завершить оценку и искусствоведческую экспертизу. Пока преступникам может грозить до двух лет заключения.

Кроме того, как стало известно, петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) утвердил охранные обязательства объекта «Батарея северная №6». Охраняют его сотрудники Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры.

6-й Северный форт входит в Кронштадтскую систему оборонительных сооружений, которая является объектом культурного наследия под охраной ЮНЕСКО. Ранее в СМИ появилась информация об актах вандализма и мародерства в отношении ценных исторических элементов фортификации.

Алексей Ковалев заявлял, что до 2017 года форт охранял сторож, прогонявший посторонних, однако, по свидетельствам очевидцев, с начала лета 2018 года охрана исчезла, и на территории стали появляться водные туристы.

В итоге, с августа по октябрь форт подвергался варварскому разграблению: перестала существовать металлическая ограда, выполненная из вертикально поставленных многотонных стволов пушек, соединенных решеткой из стилизованных копий, был разрушен фундамент ограждения, выполненного из тёсаных гранитных плит, пропали стволы старых крепостных орудий, которые были расположены у причала. Между тем, на центральном гранитном пирсе располагается уникальный паровой кран, собранный в 1868 году в Петербурге на заводе Берда. Сейчас у него уже выбиты и сняты ведущие шестерни.

Депутат предположил, что вандалы используют ворованное в качестве вторсырья. Он считает, что нарушители заслуживают наказания по статьям УК РФ «мошенничество» и «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках планов по созданию военно-морского кластера в Кронштадте, которые обнародовало Министерство обороны РФ, планируется восстановление фортов Кронштадта и реконструкция других объектов культурного наследия.

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Добавим, 6-й Северный форт построен в 1855—1870 годы по проекту отечественного фортификатора Тотлебена. Долгое время форт находился в ведении Министерства обороны, был закрытой территорией и оставался недоступен с суши, поэтому в нем сохранились многие металлические элементы декора и оборудования военного назначения, давно утраченные на других более доступных фортах Кронштадта и представляющие большую историко-культурную ценность.

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