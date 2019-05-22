В Подмосковном поселении Поварово в неравной борьбе сошлись местные жители и областные чиновники. Камнем преткновения стало создание очередного мусорного объекта. О противостоянии властей и общества передают с места событий корреспонденты ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Мы не будем отвлекать наших читателей на описание всех перипетий, сопровождавших очередные скандальные публичные слушания. На наш взгляд, место, выбранное под проведение мероприятия, его организация, а мы видели не одно подобное мероприятие, наводят нас на мысли о том, что власти на местах делают все, чтобы поднять градус общественного недовольства, и спровоцировать граждан на неадекватные действия.

Вот и в этот раз мы наблюдали то, как прекрасно осведомленные о происходящем местные жители, уставшие от того, что власть категорически не хочет их слушать, были дополнительно спровоцированы препонами, которые им установили на пути в зал собрания. Оговорив это, перейдем к причинам, породившим очередной скандал.

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В месте, где ныне предполагается разместить МПК и полигон для захоронения хвостов, на территории части входящей в первое кольцо ПВО, бравые генералы Минобороны устроили несанкционированную свалку, после передали подведомственные земли на рекультивацию. В результате столь бурной непрофильной деятельности государство понесло многомиллиардные убытки. Несмотря на то, что фигуранты были установлены, ответственности они так и не понесли, более того, Минобороны благополучно передало злополучный участок на баланс гражданских властей.

За все годы, что длится эта история, Подмосковные власти так и не сподобились провести рекультивацию и компенсировать накопленный экологический ущерб. Вступившая в завершающую стадию мусорная реформа открыла новые возможности для реализации под видом заботы об экологии и здоровья населения самых опасных и вредных проектов. В данном случае в непосредственной близости от деревень и СНТ хотят построить МПК, на котором в числе прочего намерены производить RDF-топливо.

Отсутствие полного комплекта документов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) данного ПМК не позволяет сделать однозначные выводы. Кстати, и посетивший слушания в Поварово областной министр ЖКХ господин Хромушкин, объясняя отсутствие документации, заявил, что это всего лишь концепция на подготовку конкурсной документации. Мол, мы сейчас вас выслушаем, и, возможно, даже и учтем что-нибудь. Тем не менее имеющиеся данные и экспертные оценки подобных проектов позволяют нам высказать свои предположения и связанные с ними опасения.

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RDF-топливо

Прежние землепользователи «в погонах» уже отравили все окрестные источники питьевой воды. Поскольку мусор ссыпался в песчаные карьеры, глубина которых достигала уровня грунтовых вод. Сейчас обещают, что создание карт под утилизацию хвостов произведут согласно нормативам. Ввиду отсутствия уже заключенных контрактов и памятуя о том, как в области проводится рекультивация свалок. Подчеркнем, что это всего лишь ничем не подкрепленные обещания.

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Однако, на наш взгляд, строительство МПК принесет с собой, еще более тяжелые последствия. Мы имеем в виду линию по производству RDF-топлива, продукция которой по словам разработчиков проекта будет использоваться на соответствующих предприятиях. Каких предприятиях? Чтобы понять, что же это за производства такие, нужно сделать небольшое отступление.

Проблемы, с которыми столкнулись лоббисты мусоросжигательных заводов (МСЗ), заключаются в структуре отечественного мусора. Оказалось, что он низкоэнергетический и его не хватит даже для того, чтобы сжигать самого себя. Выход из положения заключается в том, чтобы использовать для сжигания, например, природный газ или тоже RDF-топливо.

Из открытых источников можно выяснить, что неподалеку будет построен один из подмосковных МСЗ, для функционирования которого как раз и потребуется дополнительное топливо. Мы не будем утверждать, что конечными собственниками МПК в Поварово станут структуры РТ-инвест, строящие МСЗ. В любом случае у собственников МПК будет рынок сбыта.

Отметим также, что наряду с очевидными вещами существуют, по крайней мере на данный момент, и более зловещие версии о том, где еще будет использоваться RDF-топливо. Так, ряд косвенных признаков свидетельствует о том, что под это опаснейшее изобретение могут приспособить котельные. То есть может оказаться так, что в ближайшем будущем нас наряду с горячей водой, будут снабжать и высокотоксичными продуктами горения данного вида топлива.

В заключение отметим, что публичные слушания в городском поселении Поварово в очередной раз продемонстрировали желание властей добиться у населения поддержки ничем не подкрепленных обещаний. И организация мероприятия, а еще более фон, который его сопровождает, заставляют граждан видеть в действиях чиновников лишь попытки за общественный счет реализовать свои коммерческие интересы. А следовательно, все более отчаянно бороться за свои права.