Министр Коган приехал в Каширу продавливать строительство мусорного завода

Игорь Свирин, , 09:25 — REGNUM

В Кашире провели общественные слушания проектной документации «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира» (МПК). Из подготовленных разработчиками материалов суть проекта МПК понять оказалось невозможно, документы ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) также оказались неполными и больше напоминали декларацию о намерениях, нежели целостный документ. Итогом мероприятия стало то, что граждане вновь не смогли разобраться с тем, что же в итоге построят вблизи деревни Малое Ильинское.

Вкратце напомню предысторию вопроса. К началу 2019 году на границе с Тульской областью в непосредственной близости от деревень Залесово и Малое Ильинское будет запущен новый МПК, а при нем полигон по захоронению непереработанных отходов («хвостов»). Местные жители совершенно случайно узнали об этом еще в 2016 году, и с тех пор пытаются добиться от чиновников ответа, какой в итоге проект будет реализован в непосредственной близости от их домов. Также стоит добавить, что людьми движет не только шкурный интерес — не хочу свалку рядом с домом. По странному стечению обстоятельств, опасный объект хотят возвести над источниками подземных вод.

Подробности читайте здесь: Мусорный скандал в Каширском районе Подмосковья

Наконец чиновники созрели до того, что вынесли проект МПК на общественные слушания. Россия узнала о подмосковных свалках еще в 2017 году, благодаря прямой линии с президентом Путиным, и с тех пор вся страна с неподдельным интересом следит за раздирающими регион мусорными скандалами.

Видимо это и стало причиной того, что мероприятие не только посетил, но и выступил на нем министр экологии Московской области Александр Коган. Однако даже наличие целого профильного министра ясности в вопрос строительства МПК не внесло. Главный эколог рассказывал много интересных вещей, делился планами, однако ответить на вопросы разгневанных граждан так и не смог. Единственное, на что стоит обратить внимание в выступлении Александра Когана, — его слова о том, что для вторичной переработки на Каширском МПК собираются вытаскивать лишь 20% ценных фракций. Органику будут поставлять на завод по производству почвогрунтов. Почему суперсовременный комплекс может перерабатывать лишь пятую часть поступающих отходов, понять не удалось. Зато стало понятно, зачем предприятию по переработке нужны почти 90 гектаров земли под «хвосты» (неперерабатываемые фракции).

Несмотря на то, что слушания были посвящены обсуждению проектной документации МПК, и материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), с документацией чиновники и разработчики натурально оконфузились. Во-первых, не подготовили, заранее не опубликовали документы, не подготовили соответствующие разделы в раздаточных материалах и тем самым не реализовали право граждан, заранее ознакомится с предлагаемым проектом. А во-вторых, презентации, сопровождавшие выступления ответственных лиц, также не позволили сделать информированный вывод о сути проекта.

В целом подобные претензии можно отнести и к материалам ОВОС. По словам экспертов, общественности ничего не рассказали о тех опасных факторах, которые задействует объект. То есть — что именно нужно оценить в связи с данным объектом и его воздействием на окружающую среду. Также не были представлены и оценены альтернативные проекты. Кроме того, оценка воздействия на окружающую среду должна бы была быть представлена в каких-то количественных, проверяемых параметрах.

В отличие от чиновников и коммерсантов, местные жители ответственно подошли к вопросу строительства МПК, и не только по крупицам собрали имеющуюся зачастую противоречивую, а порой и откровенно лживую информацию, но и нашли специалистов, которые смогли внятно сформулировать претензии к данному начинанию. Выделим наиболее существенные замечания сформулированные противниками строительства МПК.

Организаторам слушаний указали, что материалы проектной документации представлены не комплектно и не соответствуют заявленной на слушаниях теме рассмотрения «Проектной документации». Документация представлена в усечённом виде (краткая описательная часть проекта и несколько схем), и не может служить обоснованием для объективной оценки проекта на предмет соответствия его расчётам и выводам материалов ОВОС.

Кроме того, не предоставлен ряд важных обоснований проекта, таких как решения по полному устранению просадочных свойств грунта под полигонами ТКО, обоснования по выбору площадки, нет данных о том, что земельный участок (ЗУ) для размещения ТКО должен быть не затапливаемым и не подтапливаемым. И многого другого.

По словам местных жителей, выбранный под мусороперерабатывающий комплекс участок заболочен и имеет множественные выходы грунтовых вод в виде ключей. Законодательство на подобных участках не разрешает строительство мусорных полигонов.

Еще одна претензия граждан заключается в том, что в пояснительной записке к проекту МПК геологические условия представлены только описательно без предоставления геологических разрезов в качестве доказательства. Рассматриваемый ЗУ для «Комплекса» располагается на водоразделе бассейнов рек Оки и Осетра, где находятся истоки рек, впадающих в них. Такое расположение обуславливает сток с территории «Комплекса» (насыщенных всем спектром недопустимых законом элементов) поверхностных вод в гидросеть Оки и Осетра. Гидросеть Оки и Осетра обеспечивает питание, каширского и окско-серпуховского водоносных горизонтов. Водоносный горизонт, питающий питьевой водой три области Рязанскую, Тульскую и юг Московской области, — лишится артезианской воды. Об этом предупреждают плакаты МПР РФ «ПРИБРЕЖНАЯ ЗАЩИТНАЯ ПОЛОСА», установленные повсеместно на площади прилегающей к территории планируемого полигона.

Это далеко не полный перечень претензий к проекту (документ находится в распоряжении ИА REGNUM ), но и этого достаточно для того, чтобы убедиться в том, что подмосковные чиновники продавливают минимум непроработанный проект. И возможно, на этом стоило бы остановиться, вот только настораживает ситуация в соседней Владимирской области, где похожий МПК пытаются построить над участком «Шерна» Клязьминско-Шернинского месторождения подземных вод, которое в ближайшие годы станет единственным резервом питьевой воды для всего востока Подмосковья. А это однако, уже тенденция, которая позволяет сделать далеко идущие выводы о злокозненности российского чиновничества.

Подробности читайте здесь: В угоду мусорным королям Восточное Подмосковье оставляют без питьевой воды