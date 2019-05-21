На прошлой неделе президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что его торговые пошлины, введённые в отношении китайского импорта, способствовали росту ВВП США в первом квартале 2019 года, пишет Ной Смит в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеры

«Неожиданно хорошему росту ВВП (3,2%) очень помогли торговые пошлины в отношении КНР. Некоторые просто этого не понимают», — заявил Трамп.

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Почему Трамп так уверен, что торговые пошлины способствовали росту ВВП? Возможно, на самом деле он и сам не знает. Но также возможно, что он думает, что объёмы производства увеличились, потому что упал объём импорта. Если Трамп именно это имеет в виду, то его заявление покоится на очень шатком основании.

Buonasera Китайский контейнеровоз

Предположение о том, что импорт следует вычитать из ВВП, является распространённой ошибкой. На самом деле он просто не учитывается при расчёте ВВП. ВВП — это показатель того, сколько товаров и услуг было произведено в пределах той или иной страны. Что касается импорта, то он производится в других странах.

Поэтому непонятно, почему некоторые люди, включая экономического советника Трампа Питера Наварро, ошибочно полагают, что импорт следует вычитать из ВВП? ВВП — это сумма потребления, инвестиций, государственных расходов и чистого экспорта. Люди смотрят на это уравнение и думают, что, поскольку торговый дефицит влияет на объём производства, то импорт приносит вред экономике.

Несмотря на то, что импорт вычитается из чистого экспорта, он влияет на другие компоненты, такие как потребление, инвестиции и государственные расходы. Когда гражданин США покупает китайский стул за $50, он сокращает чистый экспорт на $50, но увеличивает объём потребления точно на такую же сумму. К сожалению, то, как именно экономисты решили вычислить ВВП, подчёркивает отрицательный вклад импорта, но скрывает связанные с ним позитивные моменты.

Другими словами, падение импорта в первом квартале действительно привело к сокращению торгового дефицита, однако также сократило равную сумму в других компонентах ВВП. Солидные, но не впечатляющие темпы роста ВВП в первом квартале 2019 года, которые, и это следует отметить, были ниже темпов роста ВВП в первом и втором кварталах 2018 года, на самом деле были вызваны скромным увеличением инвестиций, потребления и экспорта.

Made in China

Но даже если импорт напрямую не учитывается при расчёте ВВП, может ли ограничение закупок иностранных товаров косвенно стимулировать производство? Это, конечно, возможно. Если отечественные производители сразу же восполнят пробел, возникший из-за сокращения импорта, то это приведёт к росту ВВП. Запрет на импорт китайских стульев, по-видимому, должен побудить американских производителей мебели начать производить и продавать больше стульев в США. В этом есть определённый смысл. В конце концов, потребители, которые не могут купить стулья у КНР, смогут купить их у американских компаний. Но совсем не обязательно, что на практике всё будет именно так. Прежде всего, согласно последним статистическим данным, торговые пошлины Трампа, введённые в отношении китайского импорта, привели к росту цен для американских потребителей. Когда цены растут, то люди, как правило, начинают покупать меньше вещей. Это означает, что часть американского спроса на китайские товары не будет удовлетворена за счёт предложения отечественных компаний.

Даже если американские производители смогут отчасти восполнить возникший из-за торговых пошлин пробел, это может привести к сокращению производства в других секторах экономики. Для производства стульев и других товаров нужны рабочие, специальное оборудование и другие ресурсы. Если американские компании перенаправят эти ресурсы на производство товаров, которые должны заменить китайский импорт, им, как правило, первоначально придётся отнять эти ресурсы у других предприятий, что приведёт к сокращению производства чего-то другого. Исключение могут составить случаи, когда экономика находится в упадке, а большое количество безработных и предприятия ждут работы. Однако в настоящий момент в США мы имеем совсем другую ситуацию: американский рынок труда чувствует себя замечательно.

skeeze Рабочий

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Существует немало вариантов, когда ограничение импорта не только не способствует росту ВВП, но, наоборот, наносит по нему удар. Самым очевидным вариантом является повышение цен для американских производителей. Пошлины в отношении китайского импорта увеличивают стоимость ресурсов и оборудования, в которых нуждаются американские предприятия. По этой причине предприятия начинают сокращать производство, а это наносит ущерб экономическому росту страны. Важно отметить, что основная часть торговых пошлин пришлась именно на те виды товаров, которые имеют важное значение для американских предприятий.

Наиболее вероятным сценарием развития событий может стать сокращение производства на американских предприятиях и сокращение уровня потребления в США. Похоже, к настоящему моменту негативный эффект оказался не настолько сильным, чтобы повлиять на рост экономики США, но если торговая война с КНР затянется, то потери могут увеличиться.