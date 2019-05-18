Bloomberg: США не нужно развязывать торговую войну против Индии

Максим Исаев, , 01:58 — REGNUM

Сначала Китай, теперь Индия? В течение последних нескольких месяцев президент США Дональд Трамп намекал на то, что торговая война не ограничится только Китаем. Трамп не только угрожал ввести торговые пошлины на импортные автомобили из Японии и Европейского союза, но неоднократно называл Индию «королём пошлин», пишет Атман Триведи в статье для издания Bloomberg.

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Трамп просто одержим навязчивой мыслью о высоких индийских пошлинах на мотоциклы Harley-Davidson и неоднократно указывал на скромный торговый профицит Индии с США в размере $24,3 млрд. В марте 2019 года Трамп направил в Конгресс уведомление о том, что он планирует отменить беспошлинный режим для индийского экспорта в размере $5,6 млрд. Он может сделать это в любой момент.

Похоже, что Трамп на этом не остановится. Его администрация рассматривает возможность использования тех же законодательных инструментов, которые были использованы для установления односторонних пошлин в отношении Китая, чтобы установить более высокие торговые пошлины в отношении индийского импорта. Только представьте себе, что одна из крупнейших в мире демократий, которую Вашингтон стремится привлечь на свою сторону для противодействия Китаю, может оказаться в одном ряду с главным геополитическим конкурентом Соединённых Штатов.

Индия — это луч света во внешней политике США. С большим трудом в ходе многолетних усилий удалось значительно укрепить связи Вашингтона с одной из ключевых развивающихся стран. Когда-то Индия считалась ненадёжным партнёром, но теперь она превратилась в точку опоры для азиатской стратегии Белого дома.

Торговая тактика Трампа, похоже, является свидетельством глубокой уверенности США в том, что они могут бесцеремонно относиться к таким союзникам, как Европейский союз и Япония, не подвергая опасности глобальные стратегические цели или усилия по сдерживанию Китая. Даже если предположить, что Белый дом может себе это позволить, учитывая то, что его давние союзники нуждаются в американском зонтике безопасности, маловероятно, что подобный подход может быть использован в отношении Индии.

Индия пока полностью не избавилась от постколониального мышления, она высоко ценит свою автономию и свой статус неприсоединившейся страны. Независимо от того, насколько мощные стратегические связи удалось создать в течение последних нескольких лет, Индия по-прежнему не заинтересована в формальном союзе с США.

Предыдущие американские администрации, как правило, с уважением относились к выбору Индии. В то же время они прилагали усилия, чтобы укрепить сотрудничество с Нью-Дели. Благодаря ряду инициатив, в том числе ядерному соглашению между Индией и США, достигнутому в 2005 году, предыдущие администрации США дали понять Индии, что её развитие отвечает интересам Соединённых Штатов.

Если бы всё ограничилось лишь торговыми разногласиями, то общих интересов оказалось бы достаточно для того, чтобы сохранить позитивные отношения. Однако Трамп не ограничивается только торговыми вопросами, он требует, чтобы Индия сократила импорт иранской нефти до нуля, а также резко сократила поставки военного оборудования из России, иначе Индии грозят санкции. Президент США даже принижает значительный вклад Индии в развитие Афганистана. Эти действия США лишь усиливают сомнение среди представителей Индии в надёжности Вашингтона. Администрация Трампа должна помнить, что экономически более активная Индия также будет гораздо более уверенным стратегическим партнёром.

С другой стороны, лишение развивающихся стран торговых преференций может подорвать основу партнёрства. Независимо от того, какое правительство придёт к власти в ходе выборов, которые должны завершиться в Индии в мае этого года, оно вполне может посчитать, что ему больше ничего не остаётся, кроме как предпринять ответные меры против Соединённых Штатов. Конечно, ответные пошлины противоречили бы интересам самой Индии, поскольку торговая конфронтация с США может подорвать стремление Индии к тому, чтобы глобальные компании рассматривали индийский рынок в качестве альтернативы КНР. Иностранные инвестиции имеют решающее значение для развития экономики Индии и её способности играть более активную роль в регионе.

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Также стоит отметить, что замечания Трампа в отношении Индии отчасти носят справедливый характер. Индии нужно реформировать свою торговлю. Новое индийское правительство должно отказаться от нелиберальной торговой политики, которая препятствует региональной экономической интеграции Индии, повышению её глобальной конкурентоспособности и производительности труда.

Индия, также как и США, имеет крупный торговый дефицит с КНР, поэтому в Нью-Дели вполне могли бы поддержать усилия Соединённых Штатов, направленные на изменение торговой политики Китая. Администрация Трампа должна дать индийским лидерам хотя бы пару месяцев на подготовку серьёзных предложений по торговле, включая ограничения в сфере электронной коммерции. Индия могла бы сыграть собственную роль в рамках торговой войны между КНР и США, чтобы оставить Трампу меньше поводов для развязывания ещё одного безрассудного торгового конфликта.