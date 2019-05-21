Несколько лет назад в Пекине в здании Дома народных собраний председатель КНР Си Цзиньпин встретился с западной делегацией. Обратившись к делегации, председатель КНР заявил, что экономический подъём Китая будет носить мирный характер и что другие страны, в том числе США, не должны бояться «ловушки Фукидида», когда поводом для войны становится страх мощной державы перед увеличивающейся силой своего соперника. Исследователь из Гарвардского университета Грэм Эллисон в 2017 году опубликовал свою книгу «Обреченные на войну: смогут ли Америка и Китай избежать ловушки Фукидида?», в которой содержится обзор 16 случаев конкурентной борьбы между утвердившейся державой и её усиливающимся конкурентом. Оказалось, что в 12 случаях эта конкуренция привела к войне. Без сомнения, председатель КНР хотел сосредоточить внимание западной делегации на оставшихся четырёх случаях, пишет Нуриэль Рубини в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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Несмотря на взаимную осведомлённость о таком понятии, как «ловушка Фукидида», Китай и Соединённые Штаты, похоже, всё равно могут попасть в неё. Несмотря на то, что классическая война между двумя крупнейшими державами мира в настоящий момент всё ещё кажется маловероятной, вероятность холодной войны увеличивается с каждым днём.

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Германии. 2017

США обвиняют Китай в том, что именно он повинен в нынешней напряжённости. С момента вступления во Всемирную торговую организацию в 2001 году Китай пользовался преимуществами глобальной торговой и инвестиционной системы, забыв о необходимости выполнения своих обязательств и соблюдения существующих правил. По мнению США, Китай получил преимущество за счёт кражи интеллектуальной собственности, политики, предполагающей принудительную передачу технологий, а также за счёт предоставления государственных субсидий отечественным компаниям. В то же время китайское правительство становится всё более авторитарным.

Китайское руководство подозревает, что реальная цель США заключается в том, чтобы остановить дальнейший рост Китай и заблокировать его возможности проецирования власти за границу. По мнению Пекина, вполне разумно, что вторая по величине экономика мира должна стремиться к расширению своего присутствия на мировой арене. Китайские лидеры продолжат утверждать, что их режим улучшил материальное благосостояние 1,4 млрд граждан КНР в большей степени по сравнению с тем, чего бы могли добиться западные политические системы.

Независимо от того, аргументы какой из сторон кажутся более вескими, эскалация экономической, торговой, технологической и геополитической напряжённости может оказаться неизбежной. Всё началось с торговой войны. Теперь она может перерасти в состояние постоянной взаимной вражды. На это указывает стратегия национальной безопасности администрации президента США Дональда Трампа, в которой говорится, что Китай является стратегическим «конкурентом» США, которого необходимо сдерживать по всем фронтам.

Китайский плакат времен Корейской войны

Соответственно, США приняли решение об ограничении прямых иностранных инвестиций Китая в ряд отраслей США и предпринимают другие усилия для сохранения доминирования Запада в таких стратегических отраслях, как искусственный интеллект и 5G. Вашингтон оказывает давление на своих партнёров и союзников, чтобы они отказались от участия в китайской инфраструктурной инициативе «Один пояс — один путь». Вашингтон также наращивает морское патрулирование в водах Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, где Китай начинает всё агрессивнее отстаивать свои территориальные претензии.

Глобальные последствия китайско-американской холодной войны будут еще более серьёзными, чем последствия холодной войны между США и Советским Союзом. Китай вскоре станет крупнейшей экономикой мира. Более того, США и Советский Союз очень мало торговали друг с другом, в то время как Китай полностью интегрирован в мировую торговую и инвестиционную систему и глубоко переплетен с экономикой США.

Таким образом, полномасштабная холодная война может привести к запуску нового этапа деглобализации или по крайней мере к разделению мировой экономики на два несовместимых экономических блока. В любом случае торговля товарами, услугами, капиталом, рабочей силой, технологиями и данными станет носить жёстко ограниченный характер, цифровая сфера превратится в «осколочную сеть», в рамках которой западные и китайские узлы будут разделены между собой. Теперь, когда США ввели санкции против таких китайских технологических гигантов, как ZTE и Huawei, Китай будет бороться за то, чтобы его компании могли получить необходимые ресурсы внутри страны или, по крайней мере, от дружественных торговых партнёров, которые не зависят от США.

В этом раздробленном мире Китай и США будут настаивать на том, чтобы третьи страны выбрали ту или иную сторону, в то время как большинство мировых правительств будут предпринимать все усилия для того, чтобы сохранить хорошие экономические отношения с обеими странами. В конце концов, с точки зрения торговли и инвестиций, многие союзники Соединённых Шатов в настоящий момент ведут больше дел с Китаем, чем с США. Тем не менее в будущем, в котором Китай и США отдельно друг от друга будут контролировать доступ к ключевым технологиям, маловероятно, что нейтральная позиция той или иной страны будет совместима с жизнью. Каждая страна должна будет сделать выбор, поэтому мир вполне может вступить в длительный период деглобализации.

Цитата из х/ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США Выбор

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Что бы ни произошло, китайско-американские отношения превратятся в ключевой геополитический вопрос текущего столетия. Определённая степень соперничества неизбежна. Но в идеале обеим сторонам следовало бы действовать конструктивно, допуская сотрудничество по ряду вопросов и здоровую конкуренцию в других сферах. По сути, Китай и США могут создать новый международный порядок, основанный на признании того, что неизбежно усиливающейся конкурентной державе необходимо предоставить роль в формировании глобальных правил и институтов.

Если напряжённость выйдет из-под контроля — США продолжат пытаться остановить развитие Китая, а Пекин агрессивным образом будет проецировать свою власть в Азии и во всём мире, — то начнётся полномасштабная холодная война. При этом нельзя исключать возможность горячих опосредованных конфликтов. В XXI веке жертвами «ловушки Фукидида» могут стать не только США и Китай, но и весь остальной мир.