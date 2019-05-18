Asia Times: Как именно США намерены вернуться на Луну?

Александр Белов, , 03:12 — REGNUM

Прошло более 47 лет с тех пор, как американские астронавты ступили на поверхность Луны. Президент США Дональд Трамп вновь привлёк внимание нации к космическим исследованиям. Согласно его «Директиве №1», сотрудники НАСА должны ускорить темпы реализации программы, предполагающей возвращение США на Луну. Высадка на лунную поверхность должна состояться к 2024 году. Когда Трамп объявил о своём намерении восстановить статус США в качестве величайшей космической державы в мире, некоторые эксперты с энтузиазмом отнеслись к его планам, однако были и те, кто отнёсся к заявлениям Трампа весьма настороженно, пишет Кент Ванг в статье для издания Asia Times.

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«Соединённые Штаты снова отправят американских астронавтов на американских ракетах в космос в течение следующих пяти лет», — заявил вице-президент США Майк Пенс 15 мая в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне, округ Колумбия.

Однако до сих пор не понятно, как администрация Трампа планирует осуществить амбициозную посадку на поверхность Луны? Для этого Вашингтону потребуется проявить немалую предприимчивость и раздобыть крупную сумму денег. НАСА оказалось в любопытной ситуации, связанной с рядом технических и политических рисков. Белый дом не предоставил никаких деталей относительно того, как именно он намерен реализовывать свои планы, нет даже приблизительной сметы расходов. В ходе разработки ракеты, которую НАСА планирует использовать для полёта на Луну, США столкнулись с многочисленными задержками и многомиллиардным превышением первоначального бюджета. НАСА также не хватает специальных скафандров для высадки на Луну. Как США планируют вернуться на Луну?

Во-первых, будет интересно посмотреть, что произойдёт с НАСА после запланированного Белым домом сокращения финансирования на 5%. В результате этого сокращения НАСА может потерять до $500 млн или около того. Одного энтузиазма в отношении космических исследований не достаточно, нужно серьёзное финансирование. К числу других проблем относятся хронические проблемы со Space Launch System — сверхтяжёлой ракетой-носителем, а также неспособность НАСА реализовать свои планы по приватизации американского сектора Международной космической станции (МКС).

Для того, чтобы выполнить «Директиву №1», администрации Трампа необходимо будет подкрепить свои слова реальным финансированием. Если Белый дом серьёзно относится к космическим исследованиям, то в проекте бюджета должно быть предусмотрено увеличение финансирования программ НАСА. В ближайшие годы это финансирование должно постоянно увеличиваться.

Также администрация Трампа должна предоставить более детальную информацию относительно своих планов по отправке американских космонавтов на Луну. «Директива №1» — это весьма расплывчатый документ. Необходимо уточнить цели и сроки. Несмотря на то, что предыдущая космическая политика также была довольно расплывчатой, она хотя бы включала в себя приблизительный график ключевых этапов реализации программ. Новая политика не содержит конкретных целей и промежуточных сроков, на которые должны ориентироваться представители НАСА.

В-третьих, НАСА нужно разработать план, который бы позволил США к 2023 году достигнуть орбиты Луны, а не позднее конца 2024 года осуществить посадку на лунную поверхность. Ключевым элементом поддержания постоянного присутствия США на Луне должна стать лунная орбитальная платформа.

Предстоит проделать ещё много работы, прежде чем перейти к долгосрочной лунной деятельности. В число наиболее важных задач входит отработка запуска и посадки на лунную поверхность. Мы могли бы использовать материалы и ресурсы, которые уже имеются на Луне, вместо того, чтобы доставлять их с Земли, как прежде. Например, можно использовать солнечную энергию для получения электричества, а также извлечь имеющиеся запасы воды, которую можно было бы затем использовать для питься или заправки ракет. В состав воды входят водород и кислород — два мощных топливных элемента.

Также американская администрация должна определить рамки сотрудничества с коммерческими фирмами. Представители НАСА должны обратиться за помощью к коммерческим партнёрам в рамках разработки дешёвых технологий посадки на Луну. Есть несколько компаний, которые уже занимаются этим вопросом. Сотрудники НАСА могли бы начать с финансирования исследований по «снижению рисков», прежде чем подписать контракты на разработку посадочного модуля.

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Наконец, доля НАСА в федеральном бюджете составляет около половины 1%, что значительно ниже уровня финансирования космических исследований в период действия космической программы «Аполлон», который в среднем составлял 3%. Даже учитывая современные достижения в области технологий и уроки прошлого, а также денежные взносы частного сектора, НАСА потребуется крупное финансирование для достижения поставленной цели. Уровень финансирования должен составить, по крайней мере, $5 млрд в год, если не все $10 млрд. Даже при таком увеличении бюджета НАСА, он всё равно останется ниже 1% от размера федерального бюджета.

Скептицизм по поводу возвращения США на Луну к 2024 году, безусловно, оправдан. НАСА следует развеять эти сомнения. Перед НАСА стоит непростая задача, но она выполнима, если есть достаточно времени, денег и решимости.