Режиссёр театра и кино, продюсер, актёр, сценарист, художественный руководитель «Ленинград Центра» и главный режиссер чемпионата мира по футболу — 2018 Феликс Михайлов в 2019 году вновь стал членом жюри направления «Региональные программы» национального финала «Российской студенческой весны». Он рассказал корреспонденту ИА REGNUM о том, чем ему запомнился фестиваль и чем смогли удивить участники конкурса.

Иван Шилов ИА REGNUM Феликс Михайлов

Удалось увидеть. Первое впечатление после того, как я приземлился и вышел: мы пошли в аэропорт, сам здание аэропорта, дорога в город. Первое впечатление от города и меня прямо удивило: город ухоженный, чистый и нет ощущения, знаете, когда приезжаешь в разные города в стране, то есть лишь ухоженный, вылизанный центр, прямо контрастный. А тут город выглядит очень опрятно и мне это очень понравилось. Понятно, что я с восторгом увидел эту «П» Полисского (автор арт-объекта «Пермские ворота» Николай Полисский — ИА REGNUM ), «Счастье не за горами» — приятные вещи. И это лишний раз подтверждает, что в городе есть люди с хорошим чувством юмора и вкусом, пониманием современного искусства, я считаю, что это достаточно показательно.

Если говорить про «Весну», то мне пришлось сделать двухлетнюю паузу. И меня радует, что программы, которые показывают в этом году — они достаточно свежие и видно, что сменилась плеяда режиссёров, которая занимается подготовкой — пришли молодые. Сам стиль, музыка, которые используются… Качество номеров — оно совершенно другое.

Скажу так: мы разговариваем после каждой программы со старшими команд. И когда нас удивляло то, что человек показывал, и возникало ощущение, что это является его профессией, в этих случаях ни разу не подтверждалось, что он является профессионалом. И мы разговаривали с самими ребятами — они реально не профессионалы. Мне нравится, что уровень людей с учетом того, что это не их профиль, не их профессия — он гораздо выше. Есть мелочи, по которым можно определить, когда перед тобой профессионал. Могу сказать: у меня нет ощущения, что я видел тут достаточно много профессиональных людей.

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Вот такого «взрыва мозга», конечно, не было, но, опять-таки вопрос: что называть «вау»… Возможно, со мной не согласится половина жюри, но программа Перми для меня «вау». От начала до конца. Когда они закончили, мне не хотелось ничего разбирать, я согласился с решением — с тем, как ребята это сделали, я согласился внутренне и не хотел комментировать. Был один единственный момент: они не подсветили в группе барабанщика, и я долго думал, кто поёт песню. Потом мне уже шепнули на ухо, что это барабанщик — он просто в темноте сидит и его не видно. Всё! Из 35 минут, из всей постановки. То, как решено было пространство, то, как это сделано, про что это сделано — мне не хотелось разбирать. Поэтому для меня это было «вау». Это был очень свежий подход к тому, как сделать региональную программу. И были, конечно, какие-то эпизоды… Есть «вау» от того, как ребята придумали, соединили и исполнили — таких достаточно было много моментов: Татарстан, Тюмень, Воронеж — когда эти программы закончились, возникло приятное ощущение, что ты посмотрел вещи достаточно высокого исполнительского уровня. Были и отдельные номера в каких-то программах.

Для меня это Пермь, Ямал, Татарстан, Тюмень. Тверь очень удивила в этом году, очень приятно было.

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Поскольку мы много лет общаемся друг с другом, мы понимаем, что мы должны оценить. Уже давно существует практика: до того, как начать смотреть программы мы обсуждаем то, на какие критерии мы должны опираться, поэтому очень контрастных мнений не бывает, чтобы это вызывало конфликт. Можно о чём-то поспорить, но это не часто бывает, это что-то должно быть такое, что опирается на разницу вкуса людей.

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Ну… Такого не бывает да, чтобы всё нравилось. Поэтому там, где было много вопросов, и чисто вкусов было ясно: людям нужно дать понять, что так не надо делать: это пошло или некрасиво. Над чем работать есть всегда. Поэтому какие-то советы мы давали, на что обратить внимание в следующие года. Чтоб никого не обидеть, не хочется назвать конкретно, что не понравилось, но такое есть, есть программы… Хотелось бы, чтобы люди больше так не делали.

Чем я хочу заняться после финала (смеется, обращаясь к коллегам по жюри)? У меня через два дня стартует новый проект для Первого канала. Вот этим я займусь, как только мы напишем финальный протокол.

Напомним, церемония закрытия национального финала «Российской студенческой весны» состоялась 18 мая 2019 года, концерт прошел во Дворце спорта «Молот». Гран-при фестиваля получила делегация из Татарии, команде региона удалось завоевать 25 наград. Первое место занял колектив Тюменской области, на втором месте оказалась Саратовская область, третью позицию занял Кусбасс.

В 2019 году «Российская студенческая весна» проходила на базе платформы «Россия — страна возможностей». Всего в финале «Российской студенческой весны» приняли участие 3 тысячи конкурсантов из 75 регионов России.