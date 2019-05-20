Финал «Российской студенческой весны»: гран-при взяла команда Татарии

Пермь, , 12:38 — REGNUM В Перми 19 мая 2019 года завершил свою работу национальный финал фестиваля «Российская студенческая весна», церемония его закрытия состоялась 18 мая во Дворце спорта «Молот». Победителем конкурса и обладателем гран-при стала команда Татарии, которая завоевала 25 наград, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первое место досталось представителям Тюменской области, вторую позицию заняла команда из Саратовской области, третью — Кузбасс. Зрители, посетившие церемонию закрытия фестиваля, смогли увидеть выступления более 300 участников.

В мероприятии принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников. Он поздравил от имени жителей региона не только победителей, но и вообще всех конкурсантов, которые показывали свои творческие работы.

«Вы показали чумовой результат. Хочу поблагодарить вас всех за то, что на эти дни Пермь стала более энергичной, еще более молодой, еще более устремленной в будущее. Я видел, как вы фотографировались, импровизировали на улицах города, это было здорово», — сказал Решетников.

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В приветственной речи заместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова пожелала всем финалистам, чтобы они не боялись «взрослого», который в них растет. Она напомнила, что им предстоит взять ответственность за свою жизнь и в будущем много всего предстоит сделать. При этом чиновник все же попросила участников попытаться сохранить в себе ребёнка.

Председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий отметил, что «Студенческая весна» сегодня является лучшей российской площадкой для самореализации молодежи.

Руководитель молодёжных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Ирина Карих озвучила список победителей.

В танцевальном направлении первое место заняли представители Якутии — Народный ансамбль танца «Ситим», в музыкальном победил Андрей Дедюнов из Кузбасса.

Лучшей в конкурсе «Видео» была признана работа Кирилла Кравченко из Воронежской области. Лучшими журналистами жюри посчитало Романа Надеждина и Ксению Шапошникову из Саратовской области.

В театральном направлении победа досталась представителям принимающей стороны — коллективу «17-ая скрипка» из Пермского края. Первое место в направлении «Оригинальный жанр» также заняла пермячка Валерия Шешукова.

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Самым престижным направлением фестиваля считались «Региональные программы», лучшей творческой работой жюри посчитало представление команды Татарии.

Напомним, в национальном финале «Российской студенческой весны» приняли участие 3 тысячи конкурсантов из 75 регионов России. Всего в конкурсной программе были показаны 1 тысяча представлений и номеров.

Благодаря системе онлайн-трансляций, построенных на площадке соцсети «ВКонтакте» увидеть выступления участников фестиваля мог любой желающий. Кроме того, специально для «Российской студенческой весны 2019» было разработано мобильное приложение. За первые 8 часов своей работы оно вошло в топ лидеров бесплатных программ для Android.

Самая первая «Студенческая весна» прошла в России в 1993 году. В 2019 году фестиваль проходил при поддержке платформы «Россия — страна возможностей».

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