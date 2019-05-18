Возможно, единственное, в чём мнения представителей Демократической партии США и иранского руководства совпадают, так это в том, что советник по национальной безопасности США Джон Болтон пытается начать войну с Ираном. Президент США Дональд Трамп сказал, что он открыт для переговоров и не хочет войны, но его усатый советник по национальной безопасности не станет принимать это во внимание, пишет Эли Лейк в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Болтон

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Об антипатии Болтона к Ирану хорошо известно, однако нынешняя стратегия американской администрации не направлена на развязывание войны с Ираном. Наоборот, эта стратегия разработана для того, чтобы избежать войны. Тем не менее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф придерживается своей стратегии: винить во всех грехах Болтона, чтобы отвлечь внимание от эскалации со стороны Ирана.

Многие ведущие демократы придерживаются того же мнения в отношении Болтона, что и Зариф. Председатель комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф на прошлой неделе призвал Трампа игнорировать советы Болтона, если он не хочет столкнуться с новым разрушительным военным конфликтом. Сенатор Берни Сандерс поддался ещё более паническим настроениям, заявив на этой неделе, что Болтон хочет втянуть США в войну с Ираном точно также, как в случае с Ираком.

Джордж Буш-младший объявляет о назначении Болтона постоянным представителем США в ООН

Во всех этих заявлениях нет ничего удивительного. Иранские лидеры, также как руководство Венесуэлы и КНДР, уже давно испытывают ненависть к Болтону. Ещё в 2015 году Болтон открыто выступил за бомбардировку ядерных объектов Ирана. Враждебность демократов по отношению к Болтону также имеет глубокие корни. В 2005 году демократы выступили против кандидатуры Болтона на пост постоянного представителя США при ООН.

Со своей стороны, Болтон, кажется, наслаждается всей этой ненавистью. Когда Болтон был заместителем государственного секретаря по контролю над вооружениями в администрации бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, в своём кабинете он повесил в рамке первую полосу иранской газеты с нелестными заявлениями в его адрес.

Теперь Болтон работает в администрации Трампа, чья текущая стратегия в отношении Ирана заключается в том, чтобы с помощью комбинации экономических санкций и дипломатического давления заставить иранское руководство демонтировать свою ядерную программу и отказаться от деструктивной региональной деятельности. Два высокопоставленных представителя государственного департамента США заявили, что у Вашингтона нет никаких планов вторжения в иракском стиле. Действительно, так оно и есть. В противном случае, Белый дом уже работал бы с Конгрессом над разработкой военной резолюции и искал бы формальный повод для начала военных действий.

Так на что же указывает недавний шквал публичных заявлений и военное развертывание? Всё это лучше рассматривать в качестве инструментов сдерживания, а не агрессии. На это намекнул государственный секретарь США Майк Помпео во время своей встречи с европейскими союзниками на этой неделе, когда попросил их задействовать свои дипломатические каналы, чтобы призвать иранский режим к деэскалации.

В прошлом Иран нередко атаковал объекты США с помощью своих доверенных лиц. Это случалось тогда, когда в Тегеране приходили к выводу, что подобная атака не будет связана с прямыми военными ударами со стороны США. Проиранские силы устанавливали на дорогах фугасные бомбы во время военной операции войск США в Ираке. Иран использовал своих доверенных лиц, потому что считал, что тогдашнему американскому президенту не хватало общественной поддержки или поддержки со стороны Конгресса, чтобы нанести военный удар по территории Ирана. Однако когда Иран считает, что США могут применить силу, он отступает. Иран не стал минировать Персидский залив, несмотря на все угрозы, потому что США продемонстрировали 30 лет назад, что они могут просто уничтожить иранский флот, если подобные попытки будут предприняты.

Kremlin.ru Джон Болтон

Вот почему присутствие Болтона в администрации Трампа так важно. Болтон в одиночку способен проводить крупные информационно-психологические операции. Если иранское руководство увидит, что советники Трампа пытаются его сдержать, то Тегеран может прийти к выводу, что использование доверенных лиц против американских объектов может сойти им с рук. Если они считают, что Трамп пытается сдержать своего советника по национальной безопасности, то они могут отказаться от авантюр.

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Болтон, кажется, хорошо это понимает. Мне сказали, что во время брифинга по Венесуэле он намеренно продемонстрировал жёлтый блокнот, на странице которого было написано «5 тыс. военнослужащих в Колумбию». Идея заключалась в том, чтобы убедить венесуэльского президента Николаса Мадуро отказаться от решительных действий против венесуэльской оппозиции. Болтон может задействовать аналогичную стратегию в отношении Ирана. Недавно появились сообщения о том, что Болтон приказал Пентагону подготовить планы ведения военных действий, если Иран возобновит свою программу по созданию ядерной бомбы.

Конечно, такая стратегия может привести к серьёзным последствиям. По мере роста напряжённости увеличивается риск просчёта. Старшее поколение иранских офицеров помнят о том, что США могут потопить иранский флот, а молодое поколение «знает только американскую слабость», считает эксперт по Ирану из Американского института предпринимательства Майкл Рубин.