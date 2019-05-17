Европейский союз предоставит Ирану конкретную экономическую и политическую поддержку в течение следующих двух месяцев, стремясь сохранить ядерное соглашение 2015 года. Европейские страны также попытаются нейтрализовать угрозу войны в Персидском заливе. ЕС не поддерживает заявления США об усилении угрозы со стороны Ирана или поддерживаемых Ираном региональных сил, пишет Барбара Славин в статье для издания Atlantic Council.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

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Это два основных пункта, на которые указывают европейские официальные лица, сосредоточившие своё внимание на вопросе сохранения стабильности Ирана и ближневосточного региона в целом.

В отличие от 2003 года, когда Великобритания, Испания и некоторые центральноевропейские страны присоединились к коалиции против Ирака, в 2019 году 28 членов Европейского союза объединили свои усилия, чтобы поддержать политику Ирана, которая не направлена на военную конфронтацию и ставит во главу угла сохранение ядерной сделки, также известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Переговоры об иранской ядерной программе — министры иностранных дел и других должностных лиц P5 + 1 и министры иностранных дел Ирана и ЕС в Лозанне

Более десяти лет назад, Великобритания, Франция и Германия начали переговоры с Ираном, которые в конечном итоге привели к подписанию СВПД. Позднее к переговорам присоединились США, Россия и Китай. Европейские страны считают себя защитниками СВПД, а само ядерное соглашение — одним из самых крупных достижений европейской внешней политики и политики в области безопасности. Крах ядерного соглашения может привести к конфликту на Ближнем Востоке и ещё большей волне беженцев, которые направятся в ЕС.

Изначально европейцы стремились убедить президента США Дональда Трампа не выходить из ядерного соглашения, которое он жёстко раскритиковал во время предвыборной кампании. Но решение США выйти из СВПД и восстановление санкций, кульминацией которых стало полное эмбарго на экспорт иранской нефти, вынудили ЕС занять более конфронтационную позицию по отношению к США.

Несколько дней назад, 13 мая, в ходе переговоров в Брюсселе государственный секретарь США Майк Помпео заявил министрам иностранных дел ЕС, что разведданные указывают на растущие угрозы со стороны Ирана. Однако Вашингтон столкнулся с противодействием со стороны европейских военных чиновников, которые выступили против заявлений США, сделанных после недавних инцидентов в Персидском заливе, включая нападения на нефтеперекачивающие станции Саудовской Аравии.

Например, помощник командующего международной коалиции во главе с США в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) британский генерал-майор Крис Гики заявил следующее: «Нет никаких растущих угроз со стороны поддерживаемых Ираном сил в Ираке и Сирии». Гики подчеркнул, что поддерживаемые Ираном силы не представляют повышенной опасности для США и других войск в регионе. Данное заявление прямо противоречит заявлениям администрации Трампа, которая уже отозвала часть своего дипломатического персонала из посольства в Багдаде.

Курдские Отряды народной самообороны (YPG). Сирия

Любое нападение США на Иран, возможно, привело бы к изгнанию всех 5 тыс. американских военнослужащих из Ирака. Это подорвало бы операцию западной коалиции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ещё сильнее укрепило бы влияние Ирана в Ираке, где Тегеран имеет тесные связи с рядом шиитских мусульманских военизированных формирований.

Противостояние США и Ирана может также подорвать мирные усилия, предпринимаемые в Йемене и Афганистане. Иран призвал йеменских хуситов покинуть порт Ходейда, также Иран пользуется влиянием среди некоторых группировок талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Конфликт также может распространиться на Израиль и Ливан, в котором базируется «Хезболла» — главный региональный партнёр Ирана. «Хезболла» располагает огромным арсеналом ракет.

Помимо стремления предотвратить новые военные действия на Ближнем Востоке, ЕС работает над запуском нового финансового механизма, который позволит проводить торговые операции между европейскими компаниями и Ираном. К разочарованию иранского правительства, на создание этого финансового механизма, получившего название INSTEX, ушло несколько месяцев. Но в ЕС рассчитывают задействовать его для заключения первых торговых сделок в течение следующих 60 дней.

ЕС также планирует увеличить политическую поддержку СВПД, возможно, путём организации встреч на высоком уровне с иранскими официальными лицами в течение следующих двух месяцев. Будет ли этих мер достаточно для того, чтобы Иран продолжил выполнять свои обязательства в рамках ядерного соглашения, ещё предстоит выяснить.

Иранская нефть

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В то время как ЕС направил свои усилия на то, чтобы сохранить ядерное соглашение, Россия и Китай также должны предпринять необходимые меры. Китай, который в настоящий момент ведёт напряжённые торговые переговоры с США, ранее приостановил поставки иранской нефти. Однако совсем недавно Пекин принял танкер со 130 тыс. тонн иранских нефтепродуктов, который находился у берегов КНР с конца марта. Китай — вторая по величине мировая экономика и крупнейший торговый партнёр Ирана — обладает уникальными возможностями для ведения торговли с Ираном в обход финансовой системы США.

Сторонники СВПД также призывают Иран сохранить свою приверженность условиям ядерного соглашения до президентских выборов в США. Кандидаты в президенты США от Демократической партии заявили о своей готовности восстановить участие Вашингтона в ядерном соглашении, если Иран продолжит выполнять свои обязательства.

Сторонники соглашения по обе стороны Атлантики предупреждают Иран о том, что он не должен поддаваться на провокации ястребов из администрации Трампа. Однако Иран понёс серьёзный ущерб после выхода США из СВПД и восстановления санкций. Пока неизвестно, как долго Иран будет придерживаться условий ядерного соглашения.