У каждого поколения есть свои символы — у детей 90-х среди них, безусловно, затесались покемоны. Необычные зверушки из альтернативного мира, похожего на наш, появились в видеоиграх в 1996 году, а в 1997 ожили на телеэкранах Японии в сериале «Покемон! Я выбираю тебя!». Это была настоящая фанатская буря (возможно, даже круче, чем нынешний хайп от «Игры престолов», ведь детские увлечения намного ярче взрослых). Сериал транслируется до сих пор, выпуская новые сезоны и приквелы. Мобильная игра Pokemon Go заставила весь мир вылезти на улицы со смартфонами и ловить покемонов.

Цитата из к/ф «Покемон. Детектив Пикачу». реж. Роб Леттерман. 2019. США, Япония Пика-пика, Пикачу!

Наконец, режиссер Роб Леттерман («Подводная братва», «Ужастики») снял полнометражный кинофильм — «Покемон. Детектив Пикачу», который появился в российском прокате 16 мая 2019 года. Франшиза совершила поворот на 180 градусов: от анимации до фильма с живыми актерами. 23 года прошло — а мы все еще можем отличить Пикачу от Райчу и знаем, что Меджикарп превращается в Гярадоса. Что это за фантастический мир?

Цитата из к/ф «Покемон. Детектив Пикачу». реж. Роб Леттерман. 2019. США, Япония Псайдак

Кто такие покемоны?

Во-первых, несмотря на то, что многие из нас в школьные годы бежали к телевизору к эфиру новой серии, менялись «фишками», календариками и наклейками, «собирали» покемонов на вкладышах от жевачек и крышечках газированной воды, сама специфика сериала заставляла взрослых изрядно переживать. Родители часто запрещали детям смотреть сериал, поскольку СМИ в какой-то момент начали распространять слухи о зомбировании детей. Разумеется, с научной точки зрения, это были, мягко говоря, спорные суждения, однако какое-то фантастическое действие на сознание покемоны точно оказывали — иначе почему они стали настолько запоминающимися? К слову, в Японии был необычный случай во время трансляции сериала: 38-я серия была вырезана из сериала, поскольку после ее просмотров 10% зрителей обратились в больницу с эпилептическими припадками. На экране в качестве одного из спецэффектов возникали мигающие красочные вспышки, что вызывало негативные реакции у детей. Показ сериала был временно прекращен — спустя четыре месяца его возобновили из-за частых звонков с просьбами от поклонников. Больше случаев массового вреда от просмотра не возникало.

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В России мир покемонов ассоциируется с сериалом и коллекционной карточной игрой (которая выходит до сих пор), в то время как в Японии это была (и есть) популярная видеоигра от Nintendo. Есть легенда, согласно которой геймдизайнер Сатоси Тадзири увлекался в детстве коллекционированием насекомых: собирая необычных букашек, он обменивался ими с друзьями. Позже хобби переросло в идею игры Pokemon, в которой люди собирают фантастических существ, устраивают между ними бои, тренируют, развивают и борются за титул чемпиона покемонов. Чем больше видов у тебя собрано, тем лучше. Впоследствии из игры выросли манга и аниме.

Цитата из м/с «Покемон». 1997. Япония Эш Кетчум — главный герой аниме-сериала «Покемон». Его заветная мечта — стать Мастером Покемонов, самым лучшим тренером покемонов всех времён.

Всего существует больше 800 видов покемонов. Некоторые из них просто сильные, другие — обладают волшебными способностями. Большинство покемонов могут эволюционировать в более совершенный вид, обретая новые навыки. Покемона можно поймать с помощью специального устройства «покебол» — красно-белого шара, который необходимо бросить в покемона, чтобы его поймать. Если шар закрылся и загорелся зеленым индикатором — покемон пойман и теперь принадлежит вам. В принципе, это всё, что нужно знать о покемонах, чтобы посмотреть фильм Роба Леттермана.

Отцы и дети

Изначально трейлер казался абсурдным и сюрреалистичным. Не то чтобы во вселенной покемонов не существовало говорящих видов (в сериале, например, по-человечьи мог общаться кот Мяут), но сам подход к сюжету казался максимально необычным: все ожидали увидеть типичную историю о покемонах и их тренерах, игру в коллекционирование и битвы между различными видами зверушек. Однако режиссер решил не повторять в тысячный раз приевшийся сюжет: он просто решил рассказать случай из жизни альтернативного мира. О самом мире здесь рассказано вскользь: история покемонов вплетена в рекламный ролик заповедника, который можно увидеть в новостной передаче. Предполагается, что зритель не удивится многочисленным странноватым существам с самого первого кадра — они просто существуют, точка, факт. И вот один Пикачу становится участником детективной истории…

Цитата из к/ф «Покемон. Детектив Пикачу». реж. Роб Леттерман. 2019. США, Япония Пикачу и Тим

…Которая превращается в проблему отцов и детей. Главный герой Тим (Джастис Смит) — молодой парень, работающий в страховой компании и не имеющий собственного покемона в отличие от всех, кто его окружает. Потому что его отец, Гарри Гудман, всю жизнь провел, работая с покемонами и уделяя им больше времени, чем семье. На лицо детская ревность: потерянный подросток не смог простить отца. В первых же кадрах Гарри попадает в автоаварию, и половину фильма Тим пытается примириться с потерей, нарочито делая вид, что она его не волнует.

Прочитать извечную мораль об уважении к родителям нам предлагается через сравнение Тима и другой пары — Роджера и Говарда Клиффордов. Говард в поисках лекарства от рака построил уникальный заповедник специально для заботы о покемонах, и его сын вынужден вечно жить в тени звездного отца. Две параллельные линии транслируют одинаковую историю о детских травмах и том, во что они превращаются во взрослые годы.

Наверное, прощение — лейтмотив «Детектива Пикачу». Мы видим Тима, который постепенно проникается если не любовью, то пониманием и уважением к отцу, и видим Роджера, чья злость превращается в локомотив, стремящийся по склону в обрыв. В то же время их отцы, имеющие одинаковые проблемы, тоже проходят свой путь по-разному — и если при просмотре ленты вам кажется, что повествование становится очевидным и занудным… дождитесь конца и удивитесь, как ловко история вылезает из банальной канвы.

Цитата из к/ф «Покемон. Детектив Пикачу». реж. Роб Леттерман. 2019. США, Япония Говард Клиффорд

Детектив Пикачу

С точки зрения покемонов, сюжет отчасти копирует полнометражный мультфильм «Мьюту против Мью», выпущенный в 1998 году. Люди научились изменять ДНК покемонов и легендарный редкий и сильный покемон Мью превращается в Мьюту — мощное существо, способное менять окружающий мир, как ему вздумается. В подпольных лабораториях проводятся опыты над покемонами, в результате которых появляется загадочный газ R — вероятно, отсылка к команде R (она же «команда зла») в аниме. Кстати, отсылок к анимации здесь предостаточно: от стиля новостных сводок до Пикачу, грустно поющего заглавную музыкальную композицию сериала, словно народную песню.

Мы видим десятки популярных видов покемонов и то, как они сосуществуют вместе с людьми. Когда нам показывают мультсериал, многие эффекты от действий покемонов (особенно боевых) не воспринимаются всерьез, скорее, карикатурно: однако появление рядом с ними живых реальных актеров заставляет задуматься, что эти зверушки не только бесконечно милы и очаровательны, но и по-настоящему опасны. Представьте себе, что живете вместе с тигром или бегемотом. Вам спокойно?

Цитата из к/ф «Покемон. Детектив Пикачу». реж. Роб Леттерман. 2019. США, Япония Мьюту

Настоящая звезда, конечно, Пикачу — электрическая желтая полосатая мышь в исполнении непревзойденного комедийного мастера Райана Рейнольдса. Он одновременно смешной, милый и даже брутальный — примерно тот же эффект возникал у популярного Кота из «Шрэка». Заставить его разговаривать человеческим языком — это одновременно воплотить в жизнь мечту многих фанатов франшизы и в то же время лишить зрителей умилительного «пика-пика», которое издает оригинальный пикачу (впрочем, эта реплика все же прозвучит несколько раз). Это здорово: съемочная группа, хотя и воспользовалась запрещенным приемом «сломай публике ми-ми-ми-метр», попыталась показать личность Пикачу, а не только милую мордашку.

Возможно, вы не увидите в фильме ничего сверхъестественного. Возможно, вы даже раскроете главную загадку раньше экранных героев (кстати, меня она, по правде, умудрилась удивить). Возможно, кто-то скажет, что личности персонажей не раскрыты и выглядят, как размашистые карандашные штрихи, а не полноценные образы. Фильм не претендует на «Оскар» и не стремится перевернуть наше представление о покемонах. Скорее, наоборот: подчеркивает, что спустя два десятка лет этот мир абсолютно не изменился. И маленький Пикачу бодро скачет по нашим детским воспоминаниям, заставляя после сеанса улыбнуться и скачать для пересмотра первую серию приключений про юного тренера Эша и его друзей (которая, конечно же, покажется бесконечно наивной, но трогательно родной).