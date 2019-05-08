Ученые из США открыли «зону покемонов» в мозге человека

Стэнфорд, США, , 11:42 — REGNUM Психологи из США после проведения ряда экспериментов заявили, что люди, в детстве увлеченные миром покемонов, ярче реагируют на изображение фантастических существ благодаря реакции затылочной области мозга. Соответствующее данные опубликовали в научном журнале Nature Human Behavior.

Джесси Гомес из Стэнфордского университета, руководитель исследования, заинтересовался, почему люди реагируют определенным образом на слова и лица, но, например, не на машины. Все исследования категориальных зон, проводимые раньше, доказывали, что создание этих зон формируется в детстве. Гомес вспомнил, что в возрасте 6 лет увлекался видеоиграми франшизы «Покемон», и для успешной игры ему требовалось запоминать сотни видов покемонов.

В исследовании участвовала группа из 11 человек, включая самого Джесси и его коллегу Майкла Барнетта (он тоже был увлечен в детстве вымышленной вселенной). Благодаря сканированию магнитно-резонансным томографом выяснилось, что у игравших «исследуемых» затылочно-височная борозда мозга реагировала на покемонов, а у контрольной группы незаинтересованных людей эта область оставалась спокойной. Результаты, по мнению исследователей, еще раз доказали, что мозг в раннем детстве подвержен изменениям, и именно детский мозг может выделять и запоминать частые стимулы надолго.

Покемоны — маленькие зверообразные создания, обладающие волшебными свойствами. Их ловят с помощью специальных устройств, покеболов; а позже хозяева покемонов соревнуются на аренах за звание чемпиона — самого лучшего тренера для странных существ. Франшиза появилась в 1996 году после создания нескольких видеоигр. В 1997 году вышел аниме-сериал «Покемон», состоящий из 276 серий.

16 мая в кино выходит приключенческий фильм Райана Рейнольдса «Детектив Пикачу»: действие происходит в мире, где живут покемоны. Недавно автор проекта и исполнитель главной роли, сам Рейнольдс, опубликовал ленту в своем аккаунте на YouTube.

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