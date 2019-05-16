Многие наблюдатели пришли к выводу, что недавние нападения на суда и нефтяные объекты ОАЭ и Саудовской Аравии являются результатом очередного раунда эскалации напряжённости между США и Ираном, однако они упустили из виду основной посыл, лежащий в основе организованных Ираном действий, пишет Хасан аль-Хасан в статье для издания Syndication Bureau.

NASA Аравийский полуостров. Вид из космоса

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Нападения были направлены исключительно на объекты Саудовской Аравии и ОАЭ, расположенные в районе Ормузского пролива — водного маршрута, через который проходит пятая часть всех поставок нефти. Именно эти поставки Иран угрожает заблокировать в случае конфликта. Нападая на судоходные и нефтяные объекты, Иран демонстрирует свою способность поставить под угрозу весь региональный экспорт нефти и газа.

Напряжённость между США и Ираном резко обострилась в течение последних нескольких недель. В апреле государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что с 1 мая Вашингтон больше не будет предоставлять странам, импортирующим иранскую нефть, освобождения от санкций. В прошлом месяце Вашингтон внёс Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. Иран также причислил военных США, расположенных на Ближнем Востоке, к террористам, и пригрозил заблокировать Ормузский пролив.

sayyed shahab-o- din vajedi Морской спецназ КСИР

Противостояние резко обострилось 5 мая, когда советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что Вашингтон направил в Персидский залив авиационную группу. Болтон подчеркнул, что данный шаг представляет собой «ясное и безошибочное послание иранскому режиму». В КСИР заявили, что американский авианосец «Авраам Линкольн» скорее является мишенью, чем реальной угрозой.

Позднее, 12 мая, на четырёх судах, расположенных в районе порта Фуджейра в Оманском заливе, произошло несколько взрывов. Власти ОАЭ заявили о «саботаже», в результате которого были повреждены два саудовских нефтяных танкера, один танкер ОАЭ и один норвежский танкер. Инфраструктура порта Фуджейра не пострадала. Два дня спустя Саудовская Аравия объявила о том, что две нефтеперекачивающие станции, принадлежащие саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco, подверглись атаке беспилотников. Станции находились к западу от Эр-Рияда. Ответственность за данное нападение взяли на себя поддерживаемые Ираном йеменские хуситы.

Rizwan Ullah Wazir Фуджейра

Если сообщения об иранской причастности к атакам соответствуют действительности, то эти нападения были направлены на то, чтобы продемонстрировать способность Тегерана заблокировать весь региональный экспорт нефти и газа, включая тот экспорт, который проходит через Ормузский пролив. Эти атаки могут свидетельствовать о том, что Иран намерен воплотить в реальность недавнюю угрозу иранского президента Хасана Рухани о том, что «если они захотят заблокировать экспорт иранской нефти, то вообще никакая нефть не будет экспортироваться из Персидского залива».

В ответ на неоднократные угрозы Ирана в отношении экспорта нефти и газа арабские монархии в течение многих лет работали над проектами, которые помогли бы им снизить зависимость от Ормузского пролива. Например, некоторые проекты предусматривают транспортировку нефти и товаров по суше в Оманский залив через ОАЭ, либо через Саудовскую Аравию в Красное море. Нападения на нефтяные объекты ОАЭ и Саудовской Аравии, вероятно, также были направлены на то, чтобы продемонстрировать способность Ирана поставить под угрозу весь региональный экспорт нефти и газа, несмотря на все превентивные меры, предпринимаемые ОАЭ и Саудовской Аравией.

J RAWLS Нефтеперерабатывающий завод. Саудовская Аравия

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Атаки йеменских хуситов кажутся очень странными. Обычно хуситы используют беспилотники и ракеты для ударов по территории Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы оказать максимальное психологическое воздействие на население этих стран. Хуситы и раньше наносили удары по объектам Saudi Aramco, но такие атаки обычно происходили вблизи йеменской границы в Асире или Джизане. Также хуситы обычно атаковали саудовские танкеры, которые находились в открытом море, а не вблизи портов. Теперь же удары пришлись по нефтеперекачивающим станциям Саудовской Аравии, которые перекачивают нефть в порт Янбу, расположенный на побережье Красного моря. Эти нефтеперекачивающие станции помогают Саудовской Аравии снизить свою зависимость от Ормузского пролива. Что касается порта Фуджейра, то он находится южнее Ормузского пролива, поэтому также позволят снизить зависимость ОАЭ от поставок через Ормузский пролив.

Для Ирана стратегическим обоснованием атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии и ОАЭ является увеличение стоимости возможного конфликта для США и их союзников в регионе. Также, как и Иран, арабские страны Персидского залива в подавляющем большинстве полагаются на экспорт нефти и газа. Прекращение экспорта нефти и газа из региона также приведёт к резкому росту мировых цен на энергоносители, что неизбежно нанесёт ущерб экономике США, которая опирается на дешёвую энергию.